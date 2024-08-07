07 авг 2024

Online-конференция с Игорем Астафьевым, первым заместителем генерального директора АНО "Казань Экспо"

Online-конференция с Игорем Астафьевым, первым заместителем генерального директора АНО

7 августа в 11:0 состоится онлайн-конференция, где в прямом эфире на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо».

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