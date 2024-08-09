«Тот, кто любит блины, — не опасен»: история создания муми-троллей

Как Туве Янссон придумала вселенную муми-троллей во время Второй мировой войны

Фото: Екатерина Петрова

Сегодня мир празднует 110 лет со дня рождения Туве Янссон — талантливой художницы и писательницы. Она создала один из самых узнаваемых и любимых миров детской литературы — вселенную муми-троллей. Эти персонажи стали символом добра и уюта, воплощением стойкости и надежды в трудные времена. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как Туве Янссон их придумала.

«Муми-мама может исправить все что угодно»

Родилась Туве Янссон 9 августа 1914 года в творческой и неординарной семье. Ее отец, Виктор Янссон, был известным скульптором, чьи работы украшали множество общественных мест в Финляндии. Авторитарный и страстный по своей натуре, он часто был погружен в собственные проекты, устраивая шумные пирушки, за которые и получил прозвище «богемного художника».

Я люблю папины пирушки. Они могут тянуться много ночей подряд, и мне нравится просыпаться и снова засыпать и чувствовать, как убаюкивают меня дым и музыка, а потом вдруг раздается внезапный вопль, пронзающий холодом сквозь тепло, вплоть до самых ступней ног. Смотреть на все это не стоит, потому что тогда исчезает то, что придумываешь сам. Так бывает всегда. Ты смотришь на них сверху, а они сидят на диване и на стульях или медленно ходят по гостиной. (Туве Янссон, «Дочь скульптора»)

Однако семейный бюджет часто страдал от его увлечений, и большую часть забот о доме и детях несла на своих плечах мать Туве, Сигне Хаммарштен-Янссон. Сигне, шведка по происхождению, также была художницей, дизайнером, автором марок и банкнот для финского банка. Именно она вдохновляла и поддерживала юную Туве в ее первых шагах на пути к искусству.

Уже с детства Туве проявляла необычайные способности к рисованию, хотя ее школьные успехи оставляли желать лучшего, особенно в области математики. Осознав, что традиционное образование не дает дочери нужного развития, родители отправили Туве учиться в художественную школу в Стокгольме, где она смогла полностью раскрыть свои творческие таланты.

Несмотря на то, что Туве Янссон известна прежде всего как создательница муми-троллей, ее вклад в искусство выходит далеко за пределы детской литературы. В 1930-х годах она начала свою карьеру как иллюстратор и карикатурист, а также стала художницей, чьи работы выставлялись в галереях и украшали общественные здания. Творчество Туве отличалось глубиной и вниманием к деталям, что впоследствии нашло отражение и в книгах о муми-троллях.

«Иногда никто не может справиться со своими чувствами»

Появление муми-троллей, пожалуй, можно назвать случайностью, если не чудом, ведь их рождение было связано с негодованием и порывом обиды, а не с осознанным желанием создать новый литературный мир. История создания этих удивительных существ восходит к периоду, когда Туве Янссон, еще будучи студенткой, вела философские споры со своим братом Пером Олавом. В одном из таких споров, затрагивающем философские и жизненные вопросы, Туве почувствовала такую сильную досаду, что в пылу эмоций нацарапала на стене своей студенческой квартиры странное существо. Именно этот момент можно считать рождением первого прообраза муми-тролля.

Первоначально это создание даже не имело имени, и, вероятно, никто бы не предположил, что оно станет одним из самых узнаваемых персонажей скандинавской литературы. Однако этот «наскоряк», как его называла сама Туве, послужил первым шагом к созданию целого мира, населенного милыми, загадочными и немного волшебными существами.

Туве Янссон часто отмечала, что ее вдохновение черпалось из окружения, в котором она росла, из скандинавских мифов и народных сказок, которые с детства окружали ее. Важно понимать, что сами муми-тролли, хоть и выглядят как добрые и немного смешные создания, несут в себе глубокий философский подтекст. Их образы — это отголоски тех чувств, мыслей и переживаний, которые были близки и понятны самой Туве Янссон. Муми-дол, или Долина муми-троллей — это место, где добро всегда побеждает зло, где семья и дружба превыше всего, а каждый день приносит новые, удивительные открытия.

Во время Второй мировой войны жизнь Туве Янссон, как и многих других, была полна тревог и неопределенности. Война стала для писательницы временем глубокой внутренней борьбы, что отразилось на ее творчестве и развитии образов муми-троллей. Этот период наложил свой отпечаток на ранние рисунки и рассказы о муми-троллях, сделав их более глубокими и многослойными.

Изначально муми-тролли были забавными, причудливыми персонажами, создававшимися как способ ухода от суровой реальности. Однако с началом войны Янссон постепенно начала пересматривать их образы, добавляя в них грусти и тревоги. Легкомысленные и беззаботные существа начали обретать новые черты — эмоциональную сложность, способность к глубоким переживаниям и рефлексиям.

Интересно, что во время войны Янссон не прекращала рисовать карикатуры и иллюстрации для различных финских журналов. В этих работах она пыталась осмыслить ужасы происходящего, сохраняя при этом некоторую долю юмора и сарказма. Этот опыт работы с военной тематикой также повлиял на образ муми-троллей: они стали символами сопротивления и стойкости перед лицом трудностей.

Например, в первых книгах о муми-троллях, таких как «Маленькие тролли и большое наводнение» (1945), заметны следы военной атмосферы: мир долины муми-троллей кажется хрупким и нестабильным, персонажи часто сталкиваются с опасностями и преодолевают трудности. Эти элементы привнесли в произведения Янссон новые уровни смысла, которые смогли зацепить как детей, так и взрослых.

«Вам нужны друзья, а не вещи, чтобы иметь дом»

Прототипами муми-троллей, как это часто бывает в литературе, стали реальные люди, а точнее, близкие друзья и члены семьи самой Туве Янссон. Основным прототипом Муми-мамы, доброй и заботливой хранительницы очага, стала мать Туве Янссон, Сигне Хаммарштен-Янссон. Муми-мама — это сердце и душа Муми-дома, всегда готовая помочь, утешить и поддержать своих близких в любой ситуации. Она находит радость в простых вещах и с уважением относится к каждому существу, населяющему Муми-дол.

Прототипом Муми-папы стал отец Туве — скульптор Виктор Янссон. Муми-папа — это персонаж, который любит приключения и постоянно ищет смысл жизни. Его тяга к исследованию мира, написание мемуаров и стремление к самовыражению отражают черты, присущие Виктору Янссону.

У других персонажей Муми-дола также были свои реальные прототипы. Например, Фрекен Снорк, сестра Муми-тролля, была вдохновлена образом Ларсы, близкой подруги Туве. Такие персонажи, как Снусмумрик и Снифф, также отчасти основаны на знакомых Туве людях, но при этом образы этих персонажей обрели собственную уникальность и неповторимость.

Особенно интересен образ Снусмумрика, который сочетает в себе черты нескольких реальных прототипов, в том числе близкого друга Туве, Атика. Снусмумрик — это бродяга, который любит свободу и одиночество, но при этом очень привязан к своим друзьям. Этот персонаж стал символом независимости, любви к природе и ненависти к ограничениям и правилам, что отчасти отражало внутренние переживания и стремления самой Туве Янссон.

Таким образом, муми-тролли, несмотря на их сказочный и волшебный внешний вид, представляют собой целую палитру человеческих характеров и отношений. Они были рождены в воображении Туве Янссон, но их корни лежат в реальных людях и событиях, которые окружали писательницу в ее жизни.

«Одинаково важно знать две вещи: как быть одному и как быть с другими»

В литературном мире муми-тролли впервые появились в 1945 году, когда Туве опубликовала свою первую книгу «Маленькие тролли и большое наводнение». Она повествовала о катастрофе, но одновременно несла в себе идею семьи, которая, несмотря ни на что, сохраняет единство и любовь. Хотя первый успех был скромным, это положило начало целой серии книг, которая впоследствии сделала муми-троллей популярными по всему миру.

Вторая книга, «Муми-тролль и комета», вышла на фоне угрозы ядерной войны и отражала тревоги того времени. Однако уже к третьей книге, «Шляпа волшебника», мир муми-троллей обрел устойчивость, и истории больше сосредоточились на взаимоотношениях героев и их философских размышлениях о жизни. С выходом книги «Шляпа волшебника» муми-тролли окончательно заняли свое место в сердцах читателей.

Янссон продолжила писать о них, развивая мир муми-троллей и углубляя характеры. В каждой новой книге герои становились более зрелыми, исследовали вопросы морали, справедливости и поиска смысла жизни. Вскоре муми-тролли стали неотъемлемой частью мировой культуры, а Туве Янссон — одной из самых любимых детских писательниц всех времен. Ее книги о муми-троллях перевели на множество языков, герои завоевали сердца читателей всех возрастов и стали настоящим культурным феноменом.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».