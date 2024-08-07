Джокович, Надаль, Таурази — главные ветераны Олимпиады в Париже

Великие олимпионики, за спиной которых пять и больше Олимпийских игр

Самые звездные участники олимпийских стартов в Париже — одни из наиболее возрастных. Спортивная карьера многих из них составляет от 20 до 25 лет и началась еще с Олимпиады 2000 года в Сиднее. «Реальное время» перечисляет великолепную пятерку олимпийского Парижа-2024.

Рафаэль Надаль: шесть Олимпиад

Надаль, который выбрал для момента своего ухода из тенниса Олимпиаду в Париже, возможно, вкладывал в свое выступление нотки некого символизма. Возможно, он даже отметил свое 38-летие в Париже, как отмечал свои дни рождения ранее, 14 раз преподнося подарки сам себе. Надаль родился 3 июня, а в эти дни в самом разгаре Ролан Гаррос — открытый чемпионат Франции, который Рафаэль выигрывал 14 раз. Вдумайтесь, 14 побед за 20 лет профессиональной карьеры, которая, по сути, началась с Олимпиады в Афинах 2004 года, где 18-летний Надаль стал самым юным участником турнира. На тех стартах он выступал только в парном разряде с Карлосом Мойя, спортсмены выбыли, уступив в первом круге соперникам из Бразилии. Увы, никакой символичности в этом факте нет, поскольку бразильцы затем уступили южноафриканцам, те — индусам, а индусы — в полуфинале немцам.

Приехав в Афины дебютантом, Надаль уехал со следующей Олимпиады в Пекине чемпионом. Это был хард, а не практически «родной» для теннисистов Испании грунт, побед на харде у Надаля ровно в два раза меньше, чем на земле, хотя турниров на жестком покрытии проводится несоизмеримо больше, примерно 9 месяцев в году теннисисты играют на харде. Если бы Надаль не был разносторонним игроком, и в его коллекции не было бы четырех побед на Открытом чемпионате США и двух викторий на открытом чемпионате Австралии, а также той олимпийской победы в Пекине, может, и остался бы Рафаэль в памяти как чистый «грунтовик», как и большая часть его соотечественников или один конкретный бразилец Густаво Куэртен.

Известно, что в Испании живут короли грунта, доказательством тому национальные финалы (Серхи Бругера против Альберто Берасатеги, Карлоса Мойи против Алекса Корретхи, Алберто Косты против Хуана Карлоса Ферреро, Надаля против Давида Феррера). Но даже среди королей грунта Надаль — император, поскольку количество побед на грунте — 14, то есть вдвое больше, чем у соотечественников, в совокупности — семь. В этом году Надаль выбыл с Ролана Гарроса уже в первом туре, уступив немцу Александру Звереву, но реванш за великого соотечественника в финале турнира взял Карлос Алькарас.

Это был хард, а не практически «родной» для теннисистов Испании грунт, побед на харде у Надаля ровно в два раза меньше, чем на земле. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новак Джокович: пять Олимпиад

Карлос Алькарас в финале уступил Новаку Джоковичу, уникальному человеку, символу Сербии. Джокович на год моложе Надаля и у него было мало шансов стартовать в Афинах, поскольку, помимо национальной квоты, необходим еще высокий номер рейтинга. В 2004-м его не было ни у Новака, ни у Рафаэля в одиночном разряде. Но олимпийский взлет Джоковича совпал с надалевским, и в Пекине-2008 он завоевал бронзовую медаль, уступив в полуфинале испанцу.

При этом Джокович куда более вариативнее Надаля, 10 раз побеждая в Австралии (хард), семь раз — в Уимблдоне (трава) и четыре раза — на открытом чемпионате США (снова хард). Побед на грунте у него было меньше всего — три, но тут надо помнить, что счастливым соперником его трижды был, как и в олимпийском полуфинале Пекина, сам Надаль и однажды швейцарец Станислас Вавринка. Теперь количество побед и поражений в финалах на грунте у Джоковича сравнялось. При этом Джокович обыгрывал на турнирном пути еще и «альтер эго» Надаля и грека Стефана Циципаса, в финале — действующего чемпиона Ролан Гарроса Карлоса Алькараса, что изначально казалось сродни победе на баскетбольной Дрим Тим из США. Не забываем, что именно Алькарасу Джокович 2 года подряд проигрывал финалы Уимблдона.

Но грунт на олимпийском турнире был непредсказуем. Канадец Феликс Оже-Альяссим, после победы над россиянином Даниилом Медведевым, выбил из борьбы двукратного финалиста Ролан Гаррсоса Каспера Рууда из Норвегии. Бронзовый призер Лоренцо Музетти из Италии обыгрывал Александра Зверева. Стоит заметить, что итальянцы прямо сейчас массово входят в элиту мирового тенниса — это и Янник Синнер, и Маттео Берретини. Сборная является действующим обладателем Кубка Дэвиса, выигранным, кстати, всего лишь во второй раз за историю.

Карлос Алькарас в финале уступил Новаку Джоковичу, уникальному человеку, символу Сербии (на фото). скриншот из видео «Djokovic vs Alcaraz Final Highlights | Paris Olympics 2024 | Novak Djokovic vs Alcaraz Highlights» с канала «Sports Tuber»

Энди Маррей: пять Олимпиад

Парадокс, но 37-летний англичанин Энди Маррей выиграл всего лишь три титула Большого шлема (два Уимблдона — в 2013 и 2016 годах, плюс открытый чемпионат США в 2012-м). При этом у него два чемпионских титула с Олимпиад 2012 года на траве Уимблдона, и 2016-го.

В Париже Маррей хотел соревноваться в личном и парном разрядах, но здоровье позволило заявиться только в пару. И уже в первом круге Энди с Даниэлом Эвансом совершили спортивное чудо. Их соперники Кей Нисикори и Дэниэл Таро имели пятерной матчбол на чемпионском тай-брейке! Представители Страны восходящего солнца вели 9:4 и находились в одном взятом розыгрыше от победы, но британцы выстояли и совершили выдающийся камбэк — 11:9 в их пользу. Ситуация очень схожая с мужским волейбольным турниром, где Япония выиграла по сетам 2:0 и вела со счетом 24:21 в четвертьфинале с Италией. И там, и там для победы японцам требовалось выиграть только один мяч. Наше сочувствие представителям Страны восходящего солнца, в которой в 2021 году российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли выиграть матч за олимпийскую бронзу в парном турнире, имея четыре матчбола.

В следующем круге Маррей и Эванс обыграли соперников из Бельгии, снова находясь в шаге от поражения 7:9 в решающем сете. Важно понимать, что Маррей заявил об окончании свой карьеры в Париже, и нейтральные болельщики в этих противостояниях болели за Энди. Но в четвертьфинале американцы Томми Пол и Тейлор Фриц были далеки от сантиментов, поставив точку в красивой истории преодоления теннисных барьеров в Париже и карьере 37-летнего Маррея.

Карьера Энди уникальна тем, что он единственный двукратный чемпион Олимпиад в личном разряде. На его счету победа на любимой траве Уимблдона над Роджером Федерером (это единственное олимпийское серебро в личном разряде за пять Олимпиад великого швейцарца). А в Рио Маррей одолел Хуана Мартина дель Потро из Аргентины.



Парадокс, но 37-летний англичанин Энди Маррей выиграл всего лишь три титула Большого шлема. скриншот из видео «Andy Murray v Thanasi Kokkinakis Extended Highlights | Australian Open 2023 Second Round» с канала «Australian Open TV»

Дайана Таурази: шесть Олимпиад

Отдав должное мужчинам-теннисистам, без всяких скидок, выдающимся, переключим внимание на олимпийских чемпионок, причем из баскетбола. Хотя в теннисе есть Анжелика Кербер, уроженка Польши, которая в профессиональном спорте представляла Германию, но по сравнению с пятикратной олимпийской чемпионкой — американкой Дайаной Таурази, достижения Кербер меркнут. С одной стороны, Таурази выступает за сборную США, которая в последний раз уступила золото в 1992 году, когда в Барселоне первенствовала сборная СНГ. С другой — в чемпионский состав американской сборной еще надо попасть, что для 42-летней Таурази непросто.

Спортсменка впервые победила в Афинах, где дебютировал Надаль, уступив в первом круге, но Рафаэлю было 18, а Дайяне уже 22. Она дочь эмигрантов итальянского футболиста и аргентинской красавицы, «прямо сейчас» стала символом американского женского баскетбола, даже больше, чем легендарные в прошлом Шерил Миллер, Тереза Уизерспун, Тереза Эдвардс.

В длинной карьере Таурази 10 лет выступлений в чемпионате России, пять за УМК из Екатеринбурга, а также в московском «Динамо» и подмосковном «Спартаке».





Лорен Джексон: пять Олимпиад

Австралийская баскетболистка Лорен Джексон старше Дайаны, но в ее карьере на одну Олимпиаду меньше, хотя дебютировала она на них раньше, еще на домашней, в Сиднее-2000. Три серебра, когда австралийки уступали в финале сборной США, два раза с участием Таурази (в 2004 и 2008 годах), бронза 2012-го, когда американки попались в Австралии уже на уровне полуфинала. Джексон сделала тогда все от нее зависящее: набрала 17 очков, на три больше, чем Таурази (14), но партнерши не поддержали. Зато в матче за бронзу 25 очков Джексон против 19 у американки Бэкки Хэммон помогли австралийкам одолеть сборную России.

Австралийская баскетболистка Лорен Джексон дебютировала в Сиднее в 2000 г. скриншот из видео «Lauren Jackson | Hall of Fame Career Retrospective» с канала «NBA»

В дальнейшем Джексон пропустила две Олимпиады в Рио и Токио, где ее партнерши вообще не добирались до медалей. Не будь тех двух пропусков, и Джексон могла бы стоять в олимпийской ветеранской иерархии сразу за советско (1992 год)-узбекско (1996—2004 годы)-немецкой (2008—2012 годы) и снова узбекской (2016—2020 годы) гимнасткой Оксаной Чусовитиной, у которой в активе восемь Олимпиад. Зато сейчас 43-летняя Джексон вернулась в состав и будет противостоять в четвертьфинале Сербии.