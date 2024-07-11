Ремонт 40 участков дорог в Казани выполнен на 80%

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 80% выполнен ремонт дорог, запланированный на этот год, сообщает исполком города.

На реализацию проекта в этом году выделено 8,2 млрд рублей, из них 5,8 млрд направили из бюджета региона. На эти средства отремонтируют более 90 км дорог, 17 км улично-дорожной сети, построят и реконструируют 26 мостов.

Так, в Казани работы охватят девять участков улиц протяженностью 6,3 км. Для этого предусмотрели 1,6 млрд рублей. Ремонт на Сибирском тракте (от ул. Космонавтов до ул. Академика Арбузова) выполнен на 90%. Работы развернулись на проезжей части площадью 33,4 тыс. кв. м.

По проекту предусмотрено расширение с двух до трех полос на перекрестках Сибирского тракта с улицами Попова и 8 Марта. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Также близится к завершению ремонт дороги на проспекте Ибрагимова (от улицы Восстания до улицы Воровского). В результате на участке будет уложен высокопрочный асфальт на площади 18,1 тыс. кв.м, отремонтированы тротуары площадью 937 кв.м, заменены 1040 погонных метров дорожного и 650 погонных метров тротуарного бортового камня. Кроме того, на проезжей части появятся 34 знака, дорожная разметка и четыре остановочных павильона.

Всего в этом году в Казани запланирован ремонт 40 участков дорог. На развитие и ремонт дорожной сети города выделено 16,3 млрд рублей.

Напомним, в Казани планируется переложить почти 19 км водопроводных сетей диаметром до 800 мм на общую сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, АО «Казэнерго» запланировало замену 5,3 км тепловых сетей на сумму 185 млн рублей. К БРИКС по поручению раиса республики Рустама Минниханова запланирована замена 14 участков водопровода, сетей канализации и теплоснабжения на общую сумму 602 млн рублей.