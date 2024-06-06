День в истории 6 июня: рождение Пушкина и Юнга, подрыв Каховской ГЭС, запуск канала «ТВ-3»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 6 июня 2024 года
Сегодня, 6 июня, в мире отмечают День русского языка. В Казани состоится 54 заседание Государственного Совета Татарстана и стартует чемпионат России по прыжкам в воду. Год назад президент России подписал указ о награждении Зинэтулы Билялетдинова орденом Александра Невского, 67 лет назад в Москве открылся магазин «Детский мир», 80 лет назад союзники СССР по антигитлеровской коалиции открыли долгожданный второй фронт, 142 года назад в США был запатентован электроутюг, 225 лет назад родился великий русский поэт Александр Пушкин. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва.
- В Казани во Дворце водных видов спорта стартует Чемпионат России по прыжкам в воду, турнир пройдет с 6 по 10 июня.
Кто родился: поэт Александр Пушкин и первооткрыватель Южного полюса
- 1599 — крупнейший испанский художник Диего Веласкес (скончался 6 августа 1660 года). Его творчество является вершиной испанской живописи 17 века и одним из ярчайших явлений мирового искусства. В числе наиболее известных работ Веласкеса — «Венера перед зеркалом», «Вилла Медичи», «Менины» и «Пряхи».
- 1799 — русский поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин (скончался 10 февраля 1837 года). Основоположник современного русского литературного языка. Репутацию гения он получил еще при жизни. Пушкин первым из русских писателей начал зарабатывать литературным трудом. Он создавал не только лирические стихи, но и сказки, историческую прозу и произведения в поддержку борцов за свободу — за вольнодумство поэта даже отправляли в ссылки.
- 1868 — английский полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса Роберт Скотт (скончался 29 марта 1912 года). С четырьмя товарищами он достиг Южного полюса 18 января 1912 года и обнаружил там записку, оставленную за месяц до этого норвежским отрядом Амундсена. На обратном пути переход через шельфовый ледник Росса затянулся, и отряд потерял двух человек. Скотт и двое его товарищей с трудом преодолели еще четыре коротких перехода и погибли в палатке, примерно в 20 км от «склада на одну тонну».
- 1872 — супруга Николая II, российская императрица в 1894-1917 годах Александра Романова (скончалась 17 июля 1918 года). Несмотря на искреннюю привязанность и любовь Николая к своей супруге, российское общество относилось к императрице с холодом и неприязнью. Поэтому Александра с головой погрузилась в семейные и общественные дела, став большой подвижницей благотворительности. Родила четырех дочерей и сына. Была расстреляна революционерами вместе со своим мужем и детьми.
- 1888 — русский революционер, советский политический деятель Валериан Куйбышев (скончался 25 января 1935 года). В годы Гражданской войны он являлся одним из организаторов и политических руководителей в Красной Армии. После Гражданской войны находился на руководящей профсоюзной и хозяйственной работе. В декабре 1920 года был избран членом Президиума ВЦСПС, возглавлял экономический отдел. Его имя носил с 1935 по 1991 годы город Болгар.
- 1889 — русский ученый-авиаконструктор, один из пионеров авиастроения Игорь Сикорский (скончался 26 октября 1972 года). Он создал самолеты «Гранд», «Русский витязь», «Илья Муромец», положившие начало многомоторной авиации, а также первый в мире серийно выпускавшийся истребитель сопровождения. Стал первым, кто начал строить турбинные вертолеты, вертолеты-амфибии с убирающимися шасси и «летающие краны».
- 1950 — татарский актер Ильдар Хайруллин. В Казанское театральное училище он поступил, по сути, не зная татарского языка. В 1970 году был принят в труппу театра имени Камала. В родном училище начал преподавать с 1975-го, выпустив немало актеров, среди которых — Фарид Бикчантаев, Люция Хамитова, Рамиль Тухватуллин. Также у него учился председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.
- 1961 — главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов. В 2004-2014 годах занимал должность председателя Конституционного суда Татарстана, а в 2015-2020 годах — начальника управления министерства юстиции России по республике.
- 1983 — руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин. С 2014 по 2017 годы работал заместителем министра информатизации и связи Татарстана, с 2017 по 2018 годы — заместителем министра труда, занятости и социальной защиты. А в 2018-2021-м был начальником управления информатизации Ростехнадзора.
Кто скончался: изобретатель кинематографа Люмьер и актер Савелий Крамаров
- 1870 — российский мореплаватель Фердинанд Врангель (родился 9 января 1797 года). Один из основателей Русского географического общества. Экспедиция Колымского отряда под руководством Врангеля описала побережье Сибири от реки Индигирки до Колючинской губы, а также установила примерное местоположение острова, позднее названного именем мореплавателя.
- 1941 — американский автогонщик, один из основателей фирмы Шевроле Луи Шевроле (родился 25 декабря 1878 года). Первый автомобиль Chevrolet Classic Six оказался удачным и хорошо продаваемым, но весьма дорогим. Позже партнеры Луи сделали ставку на удешевление модельного ряда в ущерб скоростным качествам. Это начинание принесло финансовый успех, но Луи Шевроле покинул фирму. Он вернулся к автогонкам, в которых ранее достиг успеха с его участием, увлекался разработкой авиационных двигателей.
- 1948 — изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер (родился 5 октября 1864 года). В 1895 году он изобрел киноаппарат для съемки и проекции «движущихся фотографий», пригодный для коммерческого использования. Аппарат был запатентован и получил название «кинематограф». На первых сеансах братья Люмьер демонстрировали сценки, в основном снятые на натуре. Кроме того, им принадлежит и инициатива регулярного выпуска фильмов. В общей сложности ими было снято около пятидесяти коротких лент на разные темы.
- 1961 — швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг (родился 26 июля 1875 года). Считается основателем одного из направлений глубинной психологии — аналитической психологии, задачей которой он считал толкование архетипических образов, возникающих у пациентов. Также Юнг развил учение о коллективном бессознательном.
- 1995 — советский актер Савелий Крамаров (родился 13 октября 1934 года). Успех актеру принес фильм «Неуловимые мстители», а фраза его героя «А вдоль дороги мертвые с косами стоят! И — тишина!» стала крылатой. Он стал одним из самых популярных комедийных актеров страны, снявшись в таких фильмах, как «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Мимино».
- 2020 — татарский прозаик, поэт Шагинур Мустафин (родился 12 февраля 1948 года). Свое первое стихотворение, посвященное легендарному поэту-герою Мусе Джалилю, он сочинил еще в шестом классе. Как писатель Мустафин исследовал подвиги неизвестных героев Великой Отечественной войны. В течение 40 лет он систематически работал в государственном архиве, выезжал на места сражений, являясь руководителем поисковой экспедиции «Хэтер яктысы» («Свет Памяти»). Написал сотни очерков, зарисовок, публицистических материалов об участниках войны. По его сценариям создан цикл телепередач «По следам героев…»
Праздники: День русского языка
- Пушкинский день в России и День русского языка в мире. Памятные даты приурочены к рождению великого русского поэта.
События в истории: открытие Ломоносова, «Детский мир» в Москве и Нормандская операция
- 1761 — Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у нее атмосферы. Ранее ученый вычислил, что планета пройдет мимо солнечного диска и на короткое время займет положение между Землей и Солнцем. С помощью обыкновенной подзорной трубы с закопченным стеклом Ломоносов смог увидеть чуть различимый светящийся ободок с затуманенным диском, все свои наблюдения он подробно описал в дневнике. Только через 30 лет европейские ученые Иоганн Шретер и Уильям Гершель смогли вторично обнаружить атмосферу Венеры, пользуясь более совершенными оптическими приборами.
- 1882 — американец Генри Сили запатентовал электроутюг. Однако, несмотря на все новшества, обращаться с ним было трудно и опасно. В ранних электрических утюгах не было устройства, позволявшего регулировать температуру, они часто перегревались и прожигали одежду.
- 1922 — начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка». Он стал первым советским изданием для женщин. На страницах «Крестьянки» печатались Калинин, Крупская, Луначарский, для него писали Демьян Бедный, Максим Горький, Александр Твардовский и другие известные писатели. Журнал прекратил свое существование лишь в 2015 году.
- 1922 — в СССР было создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит). Оно отвечало за политику государства в отношении цензуры. Не разрешалась публикация книг идеалистического направления, детской литературы, содержащей элементы буржуазной морали с восхвалением старых бытовых условий, религиозная русская литература и прочее.
- 1923 — в Соловецкий лагерь особого назначения прибыли первые заключенные. Из Архангельска и Пертоминска их доставил колесный пароход «Печора». Сделано это было еще до принятия решения о создании лагеря. До лета 1925 года здесь находились и политзаключенные. В 1933-м, в год закрытия, здесь содержалось 19 287 человек. После имущество поселения было передано Беломоро-Балтийскому лагерю. После Белбалтлага здесь 2 года находилась Соловецкая тюрьма особого назначения (СТОН). 27 октября 1937 года по приговору особой тройки УНКВД по Ленинградской области часть 1 111 человек расстреляли в поселке Повенец, в урочище Сандармох.
- 1944 — началась Нормандская операция, открывшая «Второй фронт» в годы Второй мировой войны. По масштабу и количеству задействованных в ней человеческих (более трех миллионов участников) и технических сил она считается крупнейшей десантной операцией 1939-1945 годов. Целью было завоевания плацдарма на континенте, прорыв и наступление по территории Франции. Битва за Нормандию закончилась лишь в конце августа 1944-го освобождением Парижа и падением Фалезского котла.
- 1956 — в СССР отменили плату за обучение в старших классах средних школ. Вопреки сложившемуся мнению о том, что образование в Советской России было бесплатным, это было не всегда так. Официальные постановления о введении платы за обучение практически нигде не публиковались.
- 1957 — в Москве открылся магазин «Детский мир». Здание было признано первым советским универмагом европейского уровня. Он сразу стал лидером в СССР по продаже детских товаров. На его прилавках появлялась эксклюзивная продукция.
- 1984 — появилась первая компьютерная версия игры «Тетрис». Ее автор — советский программист Алексей Пажитнов. Для ПК IBM игра была интегрирована 16-летним школьником Вадимом Герасимовым. А знакомое всем электронное устройство для игры в Тетрис появилось через год, 18 июля 1985 года. Игра стала стремительно распространяться по стране, а вскоре и по миру. В 1988 году «Тетрис» стал самой продаваемой компьютерной игрой в Англии и США. Игрой заинтересовались представители крупного мирового бизнеса, которые захотели выкупить права на ее распространение. Но споры относительно законности владения правами на использование и продажу «Тетриса» привели к долгим судебным тяжбам.
- 1994 — в Санкт-Петербурге началось вещание телеканала ТВ-3. Он специализируется на художественных и документальных фильмах и сериалах преимущественно мистического характера.
- 2000 — в Риме открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Монумент появился в итальянской столице в честь 201-й годовщины со дня рождения поэта и благодаря обмену между правительствами Москвы и Рима: в Россию был передан памятник Данте. Скульптор Юрий Орехов изобразил поэта сидящим на скамейке. В руках у него перо, в стороне лежит цилиндр. Монумент украшает надпись «Кто знает край, где небо блещет неизъяснимой синевой… Италия, волшебная земля, страна высоких вдохновений».
- 2022 — в Татарстане приостановили действие обязательного масочного режима. Решение было принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19.
- 2023 — министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев подорвал Каховскую ГЭС. Случившееся он оценил как «диверсионный, по сути, террористический акт». В результате значительная территория была затоплена.
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского Зинэтулы Билялетдинова, главного тренера казанского «Ак Барса» в 2004-2011 и 2011-2019 годах. Орден присвоен за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры.