«Крылья барса» выиграли первую часть международного турнира

Победа! . Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в спорткомплексе «Тулпар» стартовал Международный турнир по парабаскетболу: Кубок АО «ТАИФ». В гости к хозяевам арены, казанским «Крыльям барса», приехали друзья-соперники из Тюмени и команда «Врбас» из Боснии и Герцеговины. Первая часть состязаний — парабаскетбольная — закончилась победой татарстанского клуба. Подробности — в материале «Реального времени».

Боснийцы не дали шанса «Шансу»

Участие в турнире трех команд предполагает необходимость того, что соревнующиеся клубы будут выходить на площадку по два раза. Открывать соревнования выпало гостям из Тюмени и Боснии — командам «Шанс» и «Врбасу».

Представляя игроков «Врбаса», организаторы обратили внимание на игрока Биляну Немич. Поначалу подумалось, что у боснийцев, как и у татар, есть имена, применимые и к мужчинам, и к женщинам, как Адель или Сирень. Но выяснилось, что Биляна — это девушка в составе мужской команды. Был в команде и свой Ненад, тезка звезды УНИКСа Ненада Димитриевича, но по ходу игры внимание на себя обращали бомбардир Владо Сврака и Адемир Демирович. Здоровенный игрок был, как футбольный вратарь, половиной своей команды, продавливая оппонентов из числа соперников.

Необходимо отметить, что правила парабаскетбола существенно отличаются от правил баскетбола. В парабаскетболе можно буквально запирать коляску игрока на площадке, и играющие команды применяли этот прием в одну-две, а изредка даже в три коляски. Правда, в этой тактике была опасность, что оставшимся на площадке партнерам придется защищаться в численном меньшинстве.

Уронили Василия Кочеткова . предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В игре, в которой инициатива переходила из рук в руки, концовка была за командой из Боснии и Герцеговины, которая победила со счетом 77:64. У «Врбаса» лучшим был центровой Адемир Демирович, набравший 33 очка, чуть меньше, чем половину от общего количества очков команды.

Как Федерация баскетбола совместно с АО «ТАИФ» организовала международный турнир

После небольшого перерыва «Шанс» снова вышел на площадку, уже против ее хозяев — «Крыльев барса». Два тюменских игрока Руслан Рахматуллин и Ильшат Сагитов по сути соревновались на земле предков, будучи сибирскими татарами. Если говорить о спортивной составляющей, особого внимания заслуживал Алексей Городецкий. Команда выехала на площадку в количестве восьми спортсменов. Даже боснийцы прилетели с куда большей глубиной состава. Понятно, что тюменцам по итогам не хватило сил на концовку противостояния с «Крыльями барса», и хозяева одержали победу — 62:55.

Наконец, в третьем поединке дня на площадке сошлись «Крылья Барса» и «Врбас». Имея по одной победе в предыдущих матчах, только они могли претендовать на главный приз турнира, организованного при поддержке АО «ТАИФ» и инклюзивного проекта РФБ «Тихий баскетбол».

В атаке «Крылья барса» . realnoevremya.ru/Максим Платонов

В организации турнира важно отметить роль Федерации баскетбола России и ее президента Андрея Кириленко. Весной он «оттрубил» четвертьфинальную вахту высшей лиги КВН-2024 за счет своего личного времени, разбавив клан фигуристов в жюри, где побывали и Камила Валиева, и Евгения Медведева, и Алексей Ягудин. Далее можно было уделить время пиару, к примеру, через решающие игры Единой лиги ВТБ, пустив на самотек все остальное. Но именно внимание, уделяемое этому проекту Российской Федерации баскетбола, помогло организовать интернет-трансляции всех трех матчей, состоявшихся в первый день. Хотя, к примеру, из питерской команды «БасКи-Академия» им. В.П. Кондрашина» в Казани был представитель, имевший возможность воочию наблюдать за турниром.

Борьба до последней секунды

В ожидании Игр стран БРИКС, главного комплексного соревнования в 2024 году, в спорткомплексе «Тулпар» идет ремонт, но это не мешает проводить здесь соревнования. На поле стадиона «Тулпар» тренировалась регбийная команда «Стрела-Ак Барс», готовясь к поездке в Новокузнецк на стартующий Кубок России. Уже на следующей неделе пройдет чемпионат России по прыжкам в воду. Словом, спортивная жизнь бьет ключом, но Международный турнир по парабаскетболу не задвинули на задворки.

На трибунах собрались не только родные и близкие, но и обычные любители баскетбола, приехала съемочная группа ТНВ. Финал — это излишнее волнение, нервотрепка. Не всегда мяч попадает в корзину, даже если его запустила рука такого мастера, как Василий Кочетков, бывший игрок УНИКСа, а ныне лидер «Крыльев барса». В суматохе борьбы мы дождались не набранных очков, а того, что в столкновении 20-й номер «Врбаса» вывалился из коляски, куда его возвращали с помощью партнеров. Это тоже суровые будни парабаскетбола.

Демирович в защите: я этот мяч и взглядом остановлю. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы, наконец, открыли счет, хотя Кочеткову категорически не везло. Но он переориентировался с бросков на роль разыгрывающего, раздавая такие пасы под кольцо, что не забить оттуда было сложно. Дойдя до 8:4, казанцы позволили гостям сравнять счет после взятого ими тайм-аута, но и тут Кочетков проявил себя в роли лидера команды, на этот раз забросив трехочковый — 11:8. Следующий его трехочковый уже сравнял счет — 16:16, снова «трюльник» — и счет 23:20, после чего был получен первый фол. Тут послышался окрик второго тренера «Крыльев барса» Натальи Кулешовой: «Ох, Артур, как идешь на стык». Главный тренер Сергей Чистов помалкивал, предпочитая подавать голос только в перерывах и тайм-аутах. Перерыв как раз был взят гостями при счете 33:28 в пользу Казани, но не повезло — к большому перерыву хозяева увеличили преимущество до девяти очков.

Кому нужна была интрига, добро пожаловать в «Тулпар»

У боснийцев завелся их лидер Демирович, но нервы он демонстрировал только в перерывах, активно обсуждая игровые моменты с коллегами по площадке и что-то выговаривая судьям. Возвращаясь в игру, был хладнокровен, именно его сольный проход от своего щита к чужому «вернул» команду гостей в игру, затем еще и забил с фолом, и вслед за этим результативно завершил длительную атаку, в которой боснийцы раз за разом не могли поразить кольцо и раз за разом подбирали отскок — 59:61. Кому нужна была интрига, добро пожаловать в «Тулпар».

За 100 секунд до финального свистка счет 71:70 в пользу казанцев, и мяч у них. Пару дней назад их коллеги по баскетболу из УНИКСа упустили большее преимущество при меньшем количестве времени. Но не в этот раз. Казанцы сумели набрать еще одно очко, установив окончательный счет 72:70, и уже после всего тренер казанцев Чистов взял бразды правления в свои руки, одаривая участников матчей чак-чаком.

С микрофоном Сергей Чистов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все, что было в этой игре, и особенности парабаскетбольного турнира его участники смогли обсудить сегодня во время речного круиза. Завтра, в четверг, с новыми силами игроки опять вернутся на паркет, поскольку международный турнир, начавшись парабаскетболом, завершится турниром по стритболу. Команд здесь будет уже больше, поскольку участники соревнований разделятся на две, может быть, даже три команды, поскольку игроков для стритбола требуется значительно меньше.