Алексей Песошин: «В основном обеспечили стабильную работу систем жизнеобеспечения»

В Кабмине подвели итоги отопительного сезона 2023–2024 годов

Фото: rais.tatarstan.ru

Итоги работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в Татарстане в отопительный период 2023—2024 годов подвели на заседании Кабинета министров Республики Татарстан. Совещание прошло при участии раиса РТ Рустама Минниханова. В прошлом году паспорта готовности к отопительному периоду в установленный срок получили все 45 муниципальных образований республики. По этому показателю подготовительный период к сезону 2023—2024 гг. стал самым успешным за последние 10 лет. Но не обошлось и без аварий. Их в сфере теплоснабжения зафиксировано 455. Одна из основных причин — износ инженерных сетей. На сегодняшний день в замене нуждаются 31% сетей теплоснабжения. Подробности — в материале «Реального времени».



Впервые за 10 лет все районы вовремя получили паспорта готовности

Минувший отопительный сезон длился 253 дня — это 2/3 календарного года. Стартовал он 12 сентября и завершился 22 мая текущего года. Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах за этот отопительный период составил 6 млн 722 тыс. Гкал.

— Благодаря слаженной работе муниципальных районов и предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики подготовка к осенне-зимнему периоду 2023—2024 годов была осуществлена в установленные сроки, — сказал премьер-министр РТ Алексей Песошин, открывая заседание.

Глава Кабинета министров РТ подчеркнул: основным показателем готовности муниципальных образований к отопительному периоду является получение паспорта готовности. Так, по итогам проверки, проведенной Приволжским управлением Ростехнадзора, все 45 муниципальных образований своевременно получили паспорта готовности к отопительному периоду 2023—2024 годов. По этому показателю минувший год стал самым успешным за последние 10 лет.

К отопительному периоду были подготовлены 3 213 котельных, 17 929 многоквартирных домов, 3 257 объектов образования, 1 980 объектов здравоохранения, 1 914 объектов культуры, 378 объектов спорта и молодежи, 166 объектов социальной защиты.

Итоги работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в отопительный период 2023—2024 годов подвели на заседании Кабинета министров РТ. rais.tatarstan.ru

Более трех тысяч аварий

Не обошлось в минувшем отопительном периоде и без происшествий. Из 3 596 аварий, больше всего — 1 937 случаев, или 54% от общего числа, — произошло в сфере водоснабжения. 455, или 13% от общего числа, — в сфере теплоснабжения.

— Это значительная цифра, прошу Минстрой РТ, руководителей теплоснабжающих организаций, глав муниципальных районов усилить контроль за качеством подготовки к отопительному периоду. Сетевым компаниям необходимо ужесточить контроль за качеством ремонтных работ при подготовке к очередному отопительному периоду. Необходимо своевременно обнаружить и заменить изношенные сети тепло- и водоснабжения, чтобы в будущем избежать серьезной аварии, — подчеркнул Алексей Песошин.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, все нештатные ситуации, вызывавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки. В целях ликвидации аварийных ситуации и их предотвращения в республике сформирован аварийно-технический запас материалов и оборудования. С 2023 года на эти цели выделяется вдвое больше средств — 160 млн рублей. Эти средства направляются на приобретение оборудования, материалов и комплектующих для ликвидации аварий в системе жилищно-коммунального хозяйства в муниципалитетах.

Также для оперативного реагирования на чрезвычайные аварийные ситуации приобретены и имеются на балансе государственного унитарного предприятия «Татлизинг» две мобильные котельные установки, работающие на дизельном топливе, мощностью 2 500 и 3 500 кВт. При необходимости они оперативно будут доставлены в любой населенный пункт республики и подключены с целью нагрева воды в системе отопления и вентиляции с возможностью подключения к существующим системам за минимальное время.

По словам Марата Айзатуллина, состояние объектов коммунального хозяйства является одной из главных проблем отрасли ЖКХ по всей стране. rais.tatarstan.ru

Одна из причин аварийности — неудовлетворительное состояние инженерных сетей

По данным статистики, протяженность коммунальных сетей в республике составляет 26 546 км, из них нуждаются в замене 8 560 км, что составляет 32%. Основная доля сетей приходится на сети водоснабжения, их в республике 18 453 км, из которых 31% требуют замены. Из 4 961 км сетей водоотведения — почти 39%, а по сетям теплоснабжения в замене нуждаются 31% из 3 131 км.

По словам Марата Айзатуллина, состояние объектов коммунального хозяйства является одной из главных проблем отрасли ЖКХ по всей стране. В связи с этим с 2023 года дан старт программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Сейчас она утверждена на 2 года, в нее включено 67 объектов на общую сумму 4,71 млрд рублей. Половина модернизируемых сетей по программе приходится на сети теплоснабжения.

В прошлом году паспорта готовности к отопительному периоду в установленный срок получили все 45 муниципальных образований республики. Фото: rais.tatarstan.ru. rais.tatarstan.ru

Раузил Хазиев отметил, что проблема особенно остро стоит в Нижнекамске, где общий износ сетей по итогам 2023 года составил 71%. Устойчивая динамика роста повреждаемости трубопроводов фиксируется на магистральных тепловых сетях Нижнекамска.

— Эту тему мы неоднократно обсуждали, и прокуратура давала сигнал, надо довести до логического завершения. По Нижнекамску требуется срочно принять решение, — дал поручение Рустам Минниханов.

Долг за энергоресурсы снизился на 37 млн рублей

Коснулись на заседании и темы задолженностей, отметив, что по сравнению с прошедшим годом наблюдаются позитивные изменения.

— На протяжении длительного времени среднегодовой показатель собираемости платежей населения в республике не опускается ниже 98%. Так, на 1 мая текущего года уровень среднегодовой собираемости платежей с населения составил 99,4%, — отметил Марат Айзатуллин.

На 1 мая 2024 года просроченная задолженность за энергоресурсы организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет 253 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года фиксируется снижение на 37 млн рублей. Совокупная просроченная задолженность всех организаций жилищно-коммунального комплекса республики за электроэнергию составила почти 37 млн рублей, за год задолженность уменьшилась более чем на 22 млн рублей. Просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составляет 216 млн рублей, что ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15 миллионов.

Об итогах работы в осенне-зимний период и планах на межотопительный период генерирующей компании АО «ТГК-16» «Реальному времени» рассказал генеральный директор энергопредприятия Эдуард Галеев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Энергопредприятия готовятся к следующему ОЗП

— В основном топливно-энергетический и жилищно-коммунальный комплексы обеспечили стабильную работу систем жизнеобеспечения. Сегодня должна быть организована слаженная работа всех министерств, ведомств, муниципальных образований и предприятий по реализации задач, связанных с подготовкой к предстоящему отопительному периоду, — отметил Алексей Песошин.

Об итогах работы в осенне-зимний период и планах на межотопительный период генерирующей компании АО «ТГК-16» «Реальному времени» рассказал генеральный директор энергопредприятия Эдуард Галеев.

— Традиционно станции в отопительном сезоне отработали эффективно и надежно, обеспечивая потребителей тепловой энергией в полном объеме. Это результат ответственного отношения всего персонала к своей работе и планомерной подготовки основного и вспомогательного оборудования станций к зимним максимумам нагрузок, — отметил он.

По словам Галеева, в отопительный период на станциях не приостанавливалась и работа по ремонту и модернизации оборудования. На Казанской ТЭЦ-3 с целью снижения рисков повреждения уникального и дорогостоящего оборудования, а также продления ресурса ротора и тракта горячего газа был останов энергоблока ГТУ. В ходе которого в том числе была проведена работа по 3D-сканированию отсутствующих капитальных частей ГТУ и восстановительный ремонт термозащитного покрытия рабочих лопаток 1-й ступени по технологии, разработанной российской компанией.

На станциях ТГК-16 активно реализуются проекты по программе КОММод, два из них на финишной прямой: одна — на Казанской ТЭЦ-3, другая — на Нижнекамской ТЭЦ-1. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На Нижнекамской ТЭЦ был выполнен капитальный ремонт одного из турбоагрегатов. Кроме того, на станциях активно реализуются проекты по программе КОММод, два из них на финишной прямой: одна — на Казанской ТЭЦ-3, другая — на Нижнекамской ТЭЦ-1. В Казани уже осуществлена поставка, сейчас демонтируется старое оборудование. В ближайшее время ожидают турбину и в Нижнекамске. Демонтаж там должны начать в июне.

Сразу после завершения отопительного сезона на станциях ТГК-16 в Казани и Нижнекамске началась подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. В межотопительный период специалисты проведут капитальные ремонты четырех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1 720 тонн в час и трех паровых турбин общей мощностью 225 МВт.

В завершение заседания Рустам Минниханов поблагодарил коллег за работу.

— Хотелось бы поблагодарить все службы, которые обеспечивали прохождение отопительного сезона. Я очень надеюсь, коллеги, что мы сможем достойно подготовиться и к предстоящему осенне-зимнему периоду. Я считаю, что вы способны решить те задачи, которые сегодня стоят перед вами, — подчеркнул он.