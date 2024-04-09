«Мигранты нас не спасут»

Депутаты Госсовета РТ просят сделать выбор в пользу автоматизации рабочих мест вместо привлечения мигрантов

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Хлеба и зрелищ [хотят люди] — так было и будет всегда. Но сейчас нужно больше хлеба, а потом уже туризмом [займемся]», — призвал не фокусироваться на разгоревшемся «туристическом кризисе» в Чистополе глава комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин. Репетиция отчета правительства РТ о работе в 2023 году прошла в комитете без особых сюрпризов, если не считать «чистопольский» пассаж с закрытием речного порта. Парламентарии посоветовали предприятиям автоматизировать рабочие места, а не рассчитывать на приток мигрантов, о чем ранее публично предупредил Владимир Путин.

Закрыть рабочие места с ручным трудом?

Угроза наступления кадрового голода в экономике республики стала одной из главных тем во время дебатов, развернувшихся на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству после заслушивания отчета ответственных за экономическое развитие Татарстана. Однако для пресловутой дилеммы между завозом мигрантов и закупкой нового оборудования республиканские власти нашли свое решение — избавляться от ручного труда. Именно он бич большинства предприятий, который приводит к снижению производительности труда, заявил замминистра экономики РТ Олег Пелевин. В этой чиновничьей интерпретации кадровая проблема прозвучала не так драматично и болезненно.

Угроза наступления кадрового голода в экономике республики стала одной из главных тем во время дебатов. пресс-служба Госсовета РТ

«На многих предприятиях Татарстана высока доля ручного рабочего труда», — отметил в своем выступлении Олег Пелевин, не став озвучивать конкретные данные о количестве занятых. По его мысли, анклав неквалифицированных работников может стать источником восполнения кадрового дефицита на любом предприятии. «Реинжиниринг, оптимизация производственных процессов помогут высвободить трудовые ресурсы», — заявил он. По его словам, предприятиям нужно закрывать рабочие места с низкой производительностью труда и замещать их высокопроизводительными автоматизированными станками и оборудованием: «Это не просто повышение эффективности конкурентоспособности, а требование [условие] выживаемости», — заключил он, справедливо полагая, что машинный труд эффективнее, чем работника с лопатой. Другой вопрос, а есть ли ресурсы для обновления производства? Впрочем, замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов позже добавил, что немало предприятий РТ взяли льготные кредиты по программе «Повышение производительности труда».

Дефицит кадров на 5—10 лет

«Дефицит рабочей силы не удастся преодолеть в ближайшие 5-10 лет», — парировал им один из авторитетных депутатов Госсовета РТ Марат Галеев. По его словам, с каждым годом будет все больше объявлений о рабочих вакансиях, а физическая нехватка людей будет осложняться отсутствием у соискателей профессиональных компетенций: «Это будет постоянно: «требуется, требуется». Но мы столкнемся с несоответствием квалифицированных кадров и их наличием». По его словам, выработка на одного работающего в РТ выше, чем в среднем по стране, это хорошо. «Но есть ряд производств, где производительность труда ниже. Но многие привыкли так работать, что будет тормозить рост экономики. И даже не высокая процентная ставка, о чем сейчас говорят. А непреодолимый дефицит кадров», — уверен он.

Для преодоления кадрового голода он предложил создать программу сокращения малоквалифицированного ручного труда: «Все–таки есть просьба — рассмотреть создание специальной программы или подпрограммы в рамках ФП «Повышение производительности труда», чтобы мы не выпадали ниже среднего уровня».

Для преодоления кадрового голода предложили создать программу сокращения малоквалифицированного ручного труда. пресс-служба Госсовета РТ

Он уверен, что других резервов для покрытия нарастающего дефицита нет. «Мигранты нас не спасут. Тем более ужесточаются условия их [приезда]», — предупредил он, по сути, повторив тезисы президента страны Владимира Путина, прозвучавшие неделю назад на съезде Федерации независимых профсоюзов России. «Подчеркну, с учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы»,— заявил Путин. И поручил повысить производительность труда, модернизировать промышленность.

Затем парламентарии подняли вопрос самодостаточности энергосистемы Татарстана, поинтересовавшись, в каком статусе находится модернизация Заинской ГРЭС. Замминистра промышленности и торговли Родион Карпов сообщил, что «Татэнерго» располагает турбиной мощностью 236 мВт, что позволяет провести модернизацию Набережночелнинской ТЭЦ вместо Заинской ГРЭС, но нужна отмашка Минэнерго РФ. «По сути, мы закроем потребность закамской зоны в генерации», — доложил он.

Речной порт Чистополя не принимает теплоходы

Диалог парламентариев и правительства оживился на теме туризма. Глава комитета по культуре Людмила Рыбакова поинтересовалась, почему на 82% сократился туристический поток в музеи Чистополя?

Диалог парламентариев и правительства оживился на теме туризма. пресс-служба Госсовета РТ

Руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов не стал скрывать, что «заморозка» потока связана с закрытием на ремонт речного порта. Капитальные работы растянулись на год, а сроков их завершения даже не видно. «В прошлом году было существенное снижение за счет речного порта. Не приняли ни одного теплохода», — сообщил он. По его словам, есть доступ на автобусах. В структуре музея-заповедника сменилась команда, а в конце апреля — начале мая проведут стратегическую сессию вместе с туристическими операторами.



Приобретают популярность загородные глэмпинги. По словам Иванова, за последние 2 года предприниматели выиграли 500 млн рублей субсидий на их возведение, фонд расширился до 500 номеров. Был поддержан 31 проект. Средняя загрузка составила 50%. В этом году ожидается очередной конкурсный отбор Минэкономразвития Р по предоставлению субсидий в 2025 и 2026 годах. «Хлеба и зрелищ [хотят люди] — так было и будет всегда. Но сейчас нужно больше хлеба, а потом уже туризмом [займемся]», — призвал не фокусироваться на отдыхе глава комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.