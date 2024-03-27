Обсуждение книги «Аптечка номер 4» с Булатом Хановым
Книга «Аптечка номер 4» — это роуд-стори, в которой двое молодых людей отправляются из Казани в Карелию, где хотят нелегально пересечь границу с Финляндией. Действие происходит приблизительно в 2026 году. Но по описанию все происходящее очень напоминает современность с одним фантастическим допущением — в России вернули смертную казнь. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудит с писателем Булатом Хановым его новую книгу «Аптечка номер 4». Они поговорят о том, почему ее нельзя назвать антиутопией, как открытый финал видит сам Ханов, почему российские авторы редко пишут о современности без метафор и появится ли новая русскоязычная эмигрантская проза.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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