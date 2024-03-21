День в истории 21 марта: запрет Instagram* и Facebook* в РФ, родился Сергей Лавров, Международный день лесов
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 21 марта 2024 года
21 марта отмечаются Всемирный день поэзии, Всемирный день людей с синдромом Дауна, Международный день Навруз, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации и Международный день лесов. Два года назад российский суд запретил соцсети Instagram* и Facebook*, принадлежащие компании Meta Platforms*, признав их экстремистскими, 25 лет назад Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Казанском государственном аграрном университете пройдет мероприятие, посвященное Международному дню лесов. В нем примут участие министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и глава Сабинского района Раис Минниханов.
- В Императорском зале КФУ откроется дискуссионная площадка «Традиционные ценности в условиях глобального поликризиса».
- Единая лига ВТБ — казанский УНИКС дома сыграет против питерского «Зенита».
Кто родился: два создателя самолетов
- 1825 — русский военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации Александр Можайский (скончался 1 апреля 1890 года). Спроектировал и построил первый в России и один из первых в мире натурных самолетов. В честь Можайского названа улица в Казани.
- 1839 — русский композитор Модест Мусоргский (скончался 28 марта 1881 года), автор опер «Борис Годунов» и «Хованщина», цикла фортепианных миниатюр «Картинки с выставки» и т. д., которые известны далеко за пределами России.
- 1877 — французский пионер авиации Морис Фарман (скончался 25 февраля 1964 года). Создатель первого в мире пассажирского самолета.
- 1889 — русский и советский эстрадный артист, киноактер, композитор Александр Вертинский (скончался 21 мая 1957 года). Считается кумиром эстрады первой половины XX века.
- 1895 — советский эстрадный артист и певец, киноактер, народный артист СССР Леонид Утесов (скончался 9 марта 1982 года). Среди известных песен — «В землянке», «Одессит Мишка», «Песня о Каховке», «Песня старого извозчика», «Прекрасная маркиза».
- 1920 — советский эстрадный и оперный певец (лирический баритон), народный артист СССР Георг Отс (скончался 5 сентября 1975 года).
- 1950 — министр иностранных дел РФ с 2004 года Сергей Лавров.
- 1962 — генеральный директор Агропромышленного парка «Казань» Олег Власов.
- 1980 — бразильский футболист, чемпион мира (2002) Роналдиньо. Обладатель «Золотого мяча».
Кто скончался: изобретатель скоростного торпедного катера и самая титулованная балерина за всю историю советского балета
- 1961 — советский инженер-кораблестроитель Павел Гойнкис (родился 1 ноября 1889 года). Известен как создатель первого в советском флоте скоростного торпедного катера.
- 1998 — русская и советская балерина, балетный педагог, народная артистка СССР Галина Уланова (родилась 8 января 1910 года). Самая титулованная балерина за всю историю советского балета.
- 2008 — татарский радиофизик Тансык Нежметдинов (родился 30 марта 1927 года). Он был сыном писателя Кави Наджми и переводчицы Сарвар Адгамовой.
Праздники: День леса и поэзии
- Всемирный день поэзии. Учрежден в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
- Всемирный день людей с синдромом Дауна. Неофициально отмечается с 2005 года, официально с 2012 года — годом ранее дату узаконила Генеральная Ассамблея ООН.
- Международный день Навруз (день весеннего равноденствия). Его ввела ООН по предложению Азербайджана, Албании, Афганистана, Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. Отмечается с 2010 года.
- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Проводится ежегодно по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 года. Дата приурочена к трагедии в Шарпевиле (Южная Африка) 21 марта 1960 года — тогда полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся мирной демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР. Также 21 марта начинается Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации.
- Международный день лесов. Основан в 1971 году. Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила его в 2012 году.
- Международный день кукольника, или Международный день театра кукол. Его предложил отмечать иранский деятель кукольного театра Дживада Золфагарихо в 2000 году. Впервые его провели 21 марта 2003 года.
События в истории: закрытие «Алькатраса», первое чемпионство «Ак Барса», отстранение Гафурова от должности ректора КФУ
- 1846 — бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон.
- 1917 — в Царском Селе генерал Лавр Корнилов арестовал семью Романовых, в том числе императора Николая II.
- 1961 — было открыто Мегионское месторождение нефти, первое в Западной Сибири.
- 1961 — на сцене ливерпульского The Cavern Club прошло первое выступление The Beatles. Стоит подчеркнуть, что, по другим данным, произошло это ровно на месяц раньше.
- 1963 — в США закрыли тюрьму «Алькатрас», где сидели известные гангстеры Аль Капоне, Пулеметный Келли и другие. Об «Алькатрасе» снято несколько художественных и документальных фильмов.
- 1981 — в США зарегистрирован последний случай линчевания, жертвой которого стал афроамериканец Майкл Дональд.
- 1992 — в Татарстане состоялся референдум, на котором почти две трети населения проголосовали за статус суверенного государства, субъекта международного права. Итогами референдума стало провозглашение государственного суверенитета республики: «Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, ассоциированное с Российской Федерацией — Россией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения». 19 апреля 2001 года Конституционный суд Российской Федерации признал положения о суверенитете Татарстана не соответствующими Конституции Российской Федерации.
- 1998 — «Ак Барс» впервые в своей истории стал чемпионом России по хоккею.
- 1999 — Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре. Их полет длился 478 часов.
- 2006 — создатель Twitter Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети. Сейчас она принадлежит Илону Маску и называется X. В России соцсеть заблокирована.
- 2014 — Совет Федерации ратифицировал договор о принятии Крыма в состав России. Следом закон подписал президент России Владимир Путин.
- 2022 — в России суд запретил соцсети Instagram* и Facebook*, принадлежащие компании Meta Platforms*, признав их экстремистскими. При этом данные требования не распространяются на принадлежащий Meta* мессенджер WhatsApp. Кроме того, граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются этими соцсетями. Но компании Meta* запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность на территории РФ. В Генпрокуратуре и ФСБ считают, что деятельность Meta* направлена против России и ее Вооруженных сил.
- 2022 — Ильшата Гафурова отстранили от должности ректора Казанского федерального университета. С 22 марта исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Дмитрий Таюрский. Его сделали временно исполняющим обязанности ректора после ареста Гафурова 23 декабря 2021 года по обвинению в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В университете до этого Таюрский занимал должность проректора по научной деятельности. Гафуров был ректором КФУ с 2010 года.
* Признаны экстремистскими и запрещены в РФ по решению суда.
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