В Нижнекамске открылся современный многофункциональный спортивный центр «СИБУР Арена НК»

«СИБУР Арена НК» — это подарок СИБУРа Нижнекамску

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Укомплектованный самым современным оборудованием спортивный комплекс станет центром притяжения для жителей и откроет новые возможности для развития массового спорта в городе. Инфраструктура, оборудование и восстановительные зоны центра соответствуют самым современным стандартам спорта, в том числе высших достижений. Объем инвестиций СИБУРа в создание комплекса превышает 500 млн рублей, а совокупные вложения компании в программу обновления спортивных и социальных объектов Нижнекамска с завершением проекта достигли миллиарда рублей. Какими видами спорта будут заниматься нижнекамцы в новом комплексе — читайте в материале «Реального времени».

Более 6 тысяч «квадратов»



В составе «СИБУР Арены НК» два корпуса, причем один из них построен с нуля, а также современный стадион с легкоатлетическими дорожками и несколько открытых спортивных площадок. Общая площадь центра — более 6 тыс. кв. метров. В год спортивный комплекс смогут посетить 430 тысяч человек. Созданы и условия для маломобильных групп населения.



В торжественном открытии многофункционального спортивного центра «СИБУР Арена НК» приняли участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин, олимпийские чемпионы России — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, олимпийская чемпионка 2012 года, четырехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы Ульяна Донскова, олимпийский чемпион, президент региональной общественной организации «Федерация волейбола Белгородской области» Тарас Хтей, российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы, многократный рекордсмен мира и Европы, заслуженный мастер спорта, кавалер и почетный член МОК Александр Попов.

Общее фото с открытия «СИБУР Арены НК». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— Республика Татарстан — один из лидеров спортивной отрасли нашей страны. Благодаря участию таких компаний, как СИБУР, строятся спортивные объекты, открываются новые секции для детей, появляются новые возможности для взрослых. Обладая необходимыми ресурсами, компания осознает важность работы по совершенствованию инфраструктуры и механизма вовлечения граждан в занятия спортом, — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, комментируя открытие комплекса.



В центре созданы условия для развития массового спорта, он укомплектован самым современным оборудованием. Посетителей встречают удобные фойе и гардеробные зоны.

Гардеробная на втором этаже. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

В спортивном комплексе будут проходить тренировки по настольному теннису, гандболу, волейболу, баскетболу, мини-футболу, плаванию и художественной гимнастике.



И плавать, и гимнастикой заниматься

На церемонии торжественного открытия спортивного центра, Рустам Минниханов поблагодарил компанию СИБУР за вклад в развитие города.

Рустам Минниханов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— Это спортивный комплекс, где можно и гимнастикой заниматься, и плавать, и уличная площадка для футбола прекрасная. Большое спасибо акционерам СИБУРа, вам, Михаил Юрьевич [Карисалов], за то, что в Нижнекамске создан такой комплекс. Он будет востребован — нижнекамцы спорт очень любят. Уверен, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы. Также в городе расположено множество техникумов, колледжей, вузов, и очень важно, чтобы наши студенты могли получить все виды спортивных услуг в одном спортивном комплексе, — подчеркнул раис Татарстана.



Председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов поблагодарил акционеров за поддержку проекта и напомнил, что модернизацию спорткомплекса провели за 14 месяцев. Один корпус построили с нуля, во втором сделали капитальный ремонт, даже усилили стены.

Михаил Карисалов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— В течение 2022—2023 годов СИБУР реконструировал несколько спортивных объектов в Амурской области, городе Свободном. В декабре прошлого года мы открыли многофункциональный гимнастический комплекс в Тобольске. Спортивный комплекс в Нижнекамске, который открываем сегодня, — настоящий объект XXI века. С сегодняшнего дня у этого здания новый хозяин — муниципалитет. Большая часть команды, тренеров уже начинают работать, чтобы у детей и взрослых была возможность заниматься спортом, заботиться о своем здоровье, — заключил Михаил Карисалов.



Исторический центр спортивной жизни

— Спорткомплекс — исторический центр спортивной жизни Нижнекамска. Первые робкие шаги в мир большого спорта будущие городские чемпионы — гимнастки, волейболисты, теннисисты, легкоатлеты, пловцы делали здесь еще 40 лет назад. Конечно, за это время спорткомплекс сильно устарел и давно ждал реконструкции. Ждали ее и горожане, и сейчас с радостью следят за его обновлением. Благодаря компании СИБУР совсем скоро наши маленькие спортсмены будут заниматься в современных, комфортных условиях, достигать новых спортивных побед. Спорткомплекс «СИБУР Арена НК» распахнет свои двери не только для профессиональных спортсменов, но и для активных нижнекамцев — любителей спорта, поклонников здорового образа жизни. Новый центр станет спортивной жемчужиной Нижнекамска, местом притяжения для многих горожан, — уверен глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Будущие чемпионки

В спорткомплексе «СИБУР Арена НК» появилось два зала для занятий танцами и качественно новые условия для занятий художественной гимнастикой.

Нижнекамские гимнастки. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— Тренером в этом зале я работаю уже 15 лет. Ребенком я и сама занималась здесь гимнастикой. Конечно, отличия «было — стало» колоссальные. Сейчас в зале очень красиво, уютно, тепло. За рождением «СИБУР Арены НК» мы наблюдали по фотографиям — с каждым месяцем она становилась все красивее. И вот, наконец, все готово! В нашем зале стало просторно, появились зеркала, ковры, шведские стенки. Очень хочется уже начать тренировки. Чтобы мои девочки тренировались в замечательных условиях, чтобы старшие выполнили норматив мастера спорта, а младшие трудились в комфортных условиях и достигали высот, — поделилась старший тренер по художественной гимнастике Лейла Хуснутдинова.



Выступление гимнасток на открытии. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

Юные нижнекамские гимнастки выступили на открытии и покорили сердца зрителей. После выступления олимпийская чемпионка Ульяна Донскова провела для спортсменок мастер-класс: показала, как выполнять сложные элементы с булавой и лентами. Айсылу Нургалимова занимается гимнастикой седьмой год, Валерия Шандырова — шестой. Девочки мечтают стать олимпийскими чемпионками, обеим мастер-класс очень понравился.



— Моей дочке Дее 12 лет, в этом году мы сдаем норматив кандидата в мастера спорта. Сегодня выступали в новом зале — он очень уютный, теплый, современный. Постелили прекрасные плотные ковры. И потолки стали выше — девочкам будет удобнее работать с предметами. Очень хочется, чтобы в новом зале дочь продолжала стремиться к победам, горела любимым делом, двигалась вперед. Я всегда готова поддержать ее, как и наш тренер Лейла Фаридовна, — говорит Марина Катулина, мама спортсменки.

Обновленный бассейн

В ходе реконструкции спортивного комплекса обновили бассейны — большой и малый, заменили напольную плитку на нескользящую, установили витражные окна, системы кондиционирования и очистки воды.

Нижнекамские пловцы. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— Я даже не ожидала, что наш второй дом так кардинально изменится. Теперь здесь можно проводить республиканские соревнования. Чаша большого бассейна стала глубже. Само помещение стало просторнее. Сейчас все соответствует самым строгим стандартам, — рассказала тренер Елена Наумова.



В бассейне будут заниматься как дети в возрасте старше 4 лет, так и взрослые. В день открытия олимпийский чемпион Александр Попов провел для юных пловцов мастер-класс. Ребята проплыли дистанцию вольным стилем и баттерфляем, после чего знаменитый спортсмен показал, что можно улучшить в их технике.

Мастер-класс по плаванию. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— Шанс стать известным спортсменом, укрепить здоровье есть у каждого. Вопрос в том, как ты этим шансом воспользуешься. Теперь у нижнекамцев отличные условия, чтобы реализовать себя в плавании, — подчеркнул Александр Попов.



Бассейны «СИБУР Арены НК». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— Я занимался плаванием в «Дружбе» уже больше 20 лет, мечтал о расширении бассейнов: чтобы и глубина, и ширина были приближены к соревновательным. Это очень важно для тренировок, когда дно ближе, кажется, что плывешь быстрее. Хочется, чтобы новый комплекс привлекал спортсменов со всего Татарстана. Я сам активно популяризирую свой вид спорта. Рассказываю о том, что в Нижнекамске заниматься плаванием доступно каждому. Сам организовываю и спонсирую соревнования для 300—400 детей со всего Татарстана, в том числе из деревень и сел. Уже не терпится пригласить ребят в «СИБУР Арену НК», уверен, они будут в большом восторге, — считает представитель спортивного клуба «Нефтехимик» СИБУР НКНХ, мастер спорта по плаванию Александр Кубасов.



Универсальный спортивный зал

На первом этаже нового корпуса спортивного центра расположен универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, а на втором этаже — современный тренажерный зал.

Тренажерный зал. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

Кроме того, в рамках проекта был реконструирован стадион. Там уложено новое покрытие футбольного поля, выделены отдельные легкоатлетические дорожки.



— В Татарстане большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня для жителей, молодежи и наших будущих чемпионов созданы отличные условия для занятий спортом. Нижнекамск всегда находится в числе «отличников» и поставщиков спортивных кадров. Этот город уникален количеством воспитанных хоккеистов для главной лиги страны. Но здесь есть и другие сильные школы, получающие сейчас новый импульс к развитию, — отметил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

В день открытия «СИБУР Арены НК» в универсальном зале прошли мастер-классы по футболу, волейболу и баскетболу.

Мастер-класс по баскетболу. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— Когда олимпийский чемпион показывает тебе, как надо правильно проводить бросок и держать стойку, это очень классно, — волейболистка Майя Петрова в восторге от уроков Тараса Хтея.



— У девчонок глаза горят. Некоторые из них уже сейчас могут защищать честь Нижнекамска на соревнованиях. Нижнекамску надо развивать волейбол, здесь есть потенциал, — рассказал Тарас Хтей после мастер-класса.

Юные баскетболистки высоко оценили мастер-класс по баскетболу, который провел чемпион России Сергей Быков.

— Спорт дает нам силы, здоровье, развивает такие черты характера, как трудолюбие, целеустремленность, умение работать в команде. У этих ребят такие шикарные условия, есть возможность проявить себя, раскрыть свой потенциал. Важно, чтобы рядом были правильные педагоги, — заметил Сергей Быков.

СИБУР городу

Игорь Климов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— СИБУР последовательно инвестирует в развитие социальной инфраструктуры Нижнекамска. Это осознанный подход. Как компания, мы считаем важным участвовать в развитии города, который когда-то вырос вокруг «Нижнекамскнефтехима», в создании новых возможностей для его жителей. «СИБУР Арена НК» — многофункциональный комплекс, укомплектованный современным оборудованием, пропитанный философией здорового образа жизни. Это хорошая платформа для подготовки будущих спортивных побед. Осталось наполнить его компетентными специалистами, интересными занятиями по современным методикам, и «СИБУР Арена НК» заживет яркой спортивной жизнью, — уверен член правления СИБУР — председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.



Один из лидеров спортивной отрасли

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— Условия для занятия спортом, которые создаются сейчас в небольших городах, практически ничем не уступают городам-миллионникам. И это лично меня как спортсмена, тренера очень радует. Спорт воспитывает сильное, здоровое поколение. А такие современные спортивные объекты, как «СИБУР Арена НК», помогают целеустремленным мальчишкам и девчонкам делать первые шаги на пути к большому спортивному будущему. Здорово, что обновление объекта, важного для развития спорта в Нижнекамске, сделано промышленниками. Это еще раз доказывает, что любовь к спорту объединяет людей разных профессий, — рассказал Алексей Вербов, российский волейболист, призер Олимпийских игр, многократный чемпион России, победитель Лиги чемпионов, обладатель кубков и суперкубков России, главный тренер ВК «Зенит-Казань».

