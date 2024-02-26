Тренер Игорь Загоскин: «Не помню, что Овчинникова в Кирове звали Борманом»

Вспоминаем времена, когда при каждом заводе была секция по хоккею с мячом

Фото: предоставлено realnoevremya.ru

Начинается время плей-офф в российском хоккее с мячом. Команда «Динамо-Ак Барс» готовится к решающему сражению за медали, а «Реальное время» пообщалось с главным тренером казанского клуба Игорем Загоскиным. Общение состоялось после завершения традиционного турнира по хоккею на валенках, более того, после противостояния сборной СМИ и ветеранов и звезд татарстанского «Динамо».

«Получив приглашение в Казань, я уже многое знал о команде»

— Игорь Васильевич, я тут собирал состав из кировчан, выступавших в разные сезоны за «Динамо-Ак Барс». В Казани играли Бушуев, Загарских, Макуненков, Мороков, Обухов, Половников, Шабуров и вы в качестве тренера. Хороший состав получился бы?

— Думаю, что еще кого-то можно было бы добавить, например, того же Игоря Коноплева, Сергея Перминова, а также Михаила Жданова, который сменил меня на капитанском мостике «Родины». Игорь Ларионов, хоть и родом из Сыктывкара, но поиграл в Казани и Кирове.

— Во многих игровых командных видах спорта принято интересоваться о новом месте работы, спортивных выступлений. В вашем случае была возможность поинтересоваться про Казань у кого-то из перечисленных, например, у много лет работающего у нас Андрея Макуненкова, или ваш игроцкий и тренерский опыт позволял создать собственное мнение о «Динамо-Ак Барсе».

— Нет, получив приглашение сюда, я уже многое знал о команде, о хоккеистах, которых заочно знал — с некоторыми был знаком очно. И прекрасно понимал, что будет непросто здесь работать. Но положительно ответив на приглашение, считаю, что не ошибся, поскольку был создан хороший коллектив, у нас хорошая, здоровая атмосфера, которая позволяла команде буквально на зубах вырывать ряд сложно складывающихся матчей.

— Второй вопрос из разряда викторины. Что происходило в нашем спорте в 1980 году?

— Летняя Олимпиада в Москве. Если говорить о нашей стране. А если о Кирове, то, подождите, тогда наша «Родина» впервые в своей истории вышла в высшую лигу. Тогда это был турнир сильнейших команд первой лиги, проходивший в Кирове, и его венцом стала дополнительная встреча двух лидеров — «Родины» и «Североникеля» из Мончегорска, в которой мои земляки обыграли соперника и подарили радость всем кировским болельщикам.

Игорь Загоскин в атаке предоставлено realnoevremya.ru



При этом хоккей с мячом в Кирове развивался активно, в городском первенстве играло по семь-восемь команд, представлявших разные крупные заводы, которых на тот момент в Кирове хватало. И, наверное, при каждом заводе были свои команда и секция, что позволяло на каждый возраст набирать порядка ста мальчишек. Мне тогда было 14 лет, я был на этом матче, тогда еще, по сути, простым болельщиком, поскольку только-только начал знакомиться с хоккеем с мячом, одновременно поступив в авиационный техникум.

«Секции футбола и хоккея с мячом, что позволяло практиковать два игровых командных вида спорта»

— Вас, как и меня, выгоняли из школы? Тогда в 11-й школе из трех восьмых классов оставляли один, а остальные должны были получать среднее образование в техникумах либо в ПТУ.

— Нет, в моем случае, учителя в школе не хотели отпускать, поскольку я учился на четыре-пять, но тогда я принял решение пойти учиться в техникум, как с годами выяснилось, получать абсолютно ненужную специальность — электронно-вычислительные машины, ЭВМ, сейчас мало кто даже вспомнит, что это такое. А тогда это считалось последним писком электронной техники. Но переход в техникум, возможно, повлиял на то, что я в итоге перешел в хоккей с мячом из футбола. Дело в том, что у нас в Кирове существовали секции футбола и хоккея с мячом, что позволяло практиковать два игровых командных вида спорта. В юношеском возрасте у меня даже было предложение перейти в «Динамо», которое в те же годы дебютировало в первой лиге чемпионата СССР.

— Игорь Васильевич, мы еще, надеюсь, затронем тему кировского «Динамо», поскольку наши с вами футбольные команды, включая «Рубин» и челнинскую «Турбину», выступали в одной зоне второй лиги, а пока, продолжите, пожалуйста, про хоккей.

— Я остался в нем, поскольку мы выиграли молодежный турнир, плюс учеба в техникуме на протяжении четырех лет давала отсрочку от службы в армии, и тогда я совмещал учебу с первыми годами полноправных тренировок в хоккее, который в итоге и выбрал. 20 лет отыграл, из них 18 в «Родине» и 2 года в команде «Прогресс», тоже из Кирова, на уровне первой советской лиги, которая позволила мне закрыть вопрос со службой в армии.

«Родину» в лучшем ее состоянии создавал и тренировал Анатолий Алексеевич Казаковцев, с великолепными нападающими Геннадием Патрушевым и Владимиром Стариковым, которые замыкали большинство атак. В целом тогда собрался боеспособный коллектив, практически целиком созданный на базе местных воспитанников. С момента дебюта был костяк из игроков 1955—1957 годов рождения, плюс ребята помоложе, включая Сергея Агалакова. Только с выходом в высшую лигу, к нам приехали молодые игроки из Горького — Леонид Жаров, Юрий Игнатьев, Сергей Кондрашов, который в Казани поработал главным тренером.

«Нам в Кирово-Чепецке выделяли лед только после десяти вечера»

— Вы второй из кировчан, с кем я общаюсь. Ранее был КВНщик Дмитрий Бушуев, с кем играли в футбол, зато среди моих собеседников было сразу четыре кирово-чепецких уроженца. И два из них — олимпийские чемпионы Владимир Мышкин и Андрей Трефилов. Как так случилось, что Киров с Кирово-Чепецком строго поделили два хоккея, вам — с мячом и «Родина» в высшей лиге, Кирово-Чепецку — с шайбой, «Олимпия» во второй лиге, но зато три олимпийских чемпиона, плюс к названным еще Александр Мальцев, а также экс-наставник «Ак Барса» Владимир Крикунов.

— Сейчас виден крен в пользу развития шайбы, но в советские времена в Кирове, если не ошибаюсь, только «Трудовые резервы» и «Факел» играли в шайбу. Я уже говорил о смычке футбола и хоккея с мячом, поэтому зимой футбольные стадионы отводились под хоккей с мячом. В этом отношении Кирово-Чепецк отличался тем, что город был заточен на шайбу, поскольку там были не стадионы, а хоккейные коробки во множестве, что и позволяло делать первые шаги в хоккее с шайбой. Стадионы, правда, тоже были, и по юношам шайбисты Киров-Чепецка совмещали с основным видом спорта еще и футбол. А для основной команды, «Олимпии», была построена открытая площадка с искусственным льдом. Мы, кстати, по возможности пользовались этим льдом, когда в Кирове его не было, но, заметьте, для нас его выделяли не ранее десяти вечера, поскольку все остальное время он был занят местными шайбистами.

— Перейдя в мужскую команду «Родина», вы тем самым стали еще и сотрудником завода имени Лепсе.

— Да, этот завод, собственно, и организовал на базе своих финансовых возможностей команду «Родина» и содержал ее до поры, пока она не перешла под крыло муниципальных и областных структур. А вот на вопрос — кем я числился на заводе Лепсе по трудовой книжке, когда начинал играть за «Родину», затрудняюсь сказать. Может, слесарем, может, по моей учебной специальности, мне нашли какую-то должность. Надо глянуть в трудовую...

— Вы дебютировали в команде в 1984 году, но затем «Родина» вылетела в первую лигу и не возвращалась в «вышку» аж до развала СССР.

— Мне кажется, что проблемы команды начались с того времени, как ее покинул Анатолий Казаковцев. Он был человеком большого тренерского таланта и организаторских способностей.

— Давайте затронем историю другой кировской команды, которая пережила взлет и падение практически одновременно с «Родиной». Это футбольное «Динамо», чьим тренером на момент выхода в первую лигу работал Валерий Овчинников, которого в российские времена никто иначе как Борманом не называл. И вот мне, выходцу из Советского Союза, стало интересно, Овчинникова стали называть Борманом еще во времена СССР?

— Вот я вам не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение. Безусловно мы, кировчане, ходили на футбол первой лиги, хотя матчи начинались рано и проводились в другой части Кирова, на стадионе «Шинник». И возрастного бомбардира Александра Козловских помню, кстати, он жив по сей день, и Сергея Базулева, который потом блеснул в «Спартаке», а вот как на трибунах называли Овчинникова, не могу сказать. И я молод был, и он у нас недолго потренировал, хотя на момент его приезда общество «Динамо» обустроило футболистам базу, и стадион был полон во времена выступлений в первой лиге советского футбола.

«В Кирове все нас знали, люди шли на трибуны, болели, потому что мы свои»

— Как выглядела Казань 80-х?

— В те годы наши города были похожи друг на друга — улицами, домами, с теми же проблемами с одеждой и питанием. Несмотря на то, что мы были полумиллионником, а Казань — миллионником, оба города были одинаково провинциальны. И такие огромные шаги ваш город сделал за последние годы. В то время как Киров остался на том же самом уровне развития. Если сравнивать наши города и команды в развитии, то «Родина» немного потеряла в плане того, что были допущены ошибки в жизнедеятельности школы, и некомпетентности ряда ведущих сотрудников хоккейного клуба. Если ранее мы держались за счет своих воспитанников, о чем я уже говорил, то в последние несколько лет команда практически перестала получать пополнение из собственной школы.

Что касается «Динамо-Ак Барс», то я хотел бы высказать слова искренней благодарности руководителю команды Салавату Гавриловичу Гайсину, к которому можно обратиться за помощью в любое время суток. Руководство клуба изначально отнеслось ко мне очень радушно, но отработав большую часть сезона я еще больше убедился в том, что, если возникают какие-то вопросы, то есть люди, которые всегда готовы их решить.

— «Родина» вернулась в высшую лигу уже с развалом СССР. Хотя времена были не из легких, поскольку большие трудности должен был испытывать хозяин клуба — оборонный завод имени Лепсе.

— Тут надо отдать должное все тому же Анатолию Казаковцеву, который обивал пороги начальственных кабинетов с той целью, чтобы финансово обеспечить команду и она могла существовать. Правда, удавалось не всегда, команда переживала времена, как на качелях. К примеру, в 1994 году мы остановились в шаге от завоевания бронзовых медалей, уступив их в противостоянии с «Саянами» из Абакана. Я тогда, на пороге своего 30-летия, был уверен, что на следующий сезон мы все-таки поднимемся на пьедестал почета, но не получили финансирования. В итоге хорошие игроки разъехались, и мы растеряли костяк команды. Пришлось создавать новый, который начал приближаться к завоеванию медалей на момент, когда я уже заканчивал с хоккеем. В итоге получилось так, что свой 20-й сезон я провел на достаточно высоком уровне, был капитаном команды, сыграл большое количество матчей, но по окончании сезона главный тренер Владимир Стариков предложил перейти в его тренерский штаб.

— Вы называли Абакан и Сыктывкар, а это города, как и Киров, где меньше полумиллиона жителей. Как и подмосковные Красногорск и Калининград (ныне Королев), Первоуральск из Свердловской области, Архангельск и Мончегорск. И во всех этих городах в разные годы СССР были команды уровня высшей лиги, о чем не могла помечтать миллионная Казань, наши соседи Уфа, да даже Ленинград. Может быть, хоккей с мячом — это вид спорта небольших городов, которые финансово не тянут хоккей с шайбой. Сюда же можно отнести Кемерово и Иркутск, где была конкуренция с футболом, но сейчас остался только хоккей с мячом, но зато уровня Суперлиги.

— Примерно похожая ситуация, кстати, и в Швеции, где большие города развивают шайбу, а для городков поменьше есть бенди. Если говорить о России, то у нас есть города, где развиты определенные виды спорта, наработан свой тренерский штаб, традиции. И мне кажется, надо оставлять эти города в качестве баз для развития, вне зависимости от степени популярности того или иного вида спорта. Как показывает практика, то там есть свой болельщик на трибунах, поскольку зритель так или иначе идет на своих, на тех, кто вырос на его глазах. Тот же Киров в этом плане показателен, поскольку в городе все нас знали, и люди шли на трибуны зачастую вне зависимости от результатов команды. За нас болели, потому что мы свои.

А уж когда завоевали бронзу, то только на вокзале нас встречали порядка двух тысяч человек. Причем мы тогда сыграли решающий матч не в Кирове, приехали на поезде, и состав подали на первый путь, хотя это было против правил. Когда шел сам матч, трансляции не было, но болельщики отслеживали его по изменениям в бегущей строке местной телекомпании, а после нашей победы высыпали праздновать на улицы. Статистики подсчитали, что до определенного года в Кирове поиграли не более десяти хоккеистов, воспитанных в других регионах. Наш бронзовый сезон, когда в 2005 году «Родина» стала третьей по итогам чемпионата России, это заслуга кировских ребят в основе команды.