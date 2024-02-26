Игорь Юшков: «80% стоимости бензина или дизеля — это налоги и сборы»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности — о том, почему растут цены на топливо и грозит ли России его дефицит

Фото: Мария Зверева

Формально в России нет дефицита нефтепродуктов, но в пиковые сезоны из-за ряда проблем их может не хватать, рассказал «Реальному времени» на online-конфренции ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Подробнее о том, как на стоимость топлива влияет сезонность, почему удешевление нефти на мировом рынке не приводит к снижению цен на российских АЗС и ожидать ли запрета на экспорт летнего топлива в 2024 году, — в нашем материале.



Рост цен на топливо в России продолжается

Несложно прогнозировать рост стоимость топлива, потому что, к сожалению, оно постоянно дорожает, посетовал Юшков. Одним из факторов, влияющих на повышение цен в России сегодня, аналитик назвал становящийся все более выраженным автомобильный сезон. С конца апреля — начала мая до середины октября — начала ноября потребление топлива в стране возрастало всегда. Во время пандемии в стране взлетела популярность внутреннего туризма, которая так и не спала. Люди активно ездят и на море, и на Кавказ, и на Алтай, в том числе на личном автотранспорте. В 2022 году россияне чаще передвигались на автомобилях еще и потому, что ряд аэропортов был закрыт. Да и в целом автопарк становится больше, даже в городах постепенно растет потребление топлива. Все это порождает существенный дополнительный рост спроса как на дизельное топливо, так и на бензин.



При этом со стороны предложения отрасль не всегда вовремя перестраивается, отметил Юшков. Объемы производства топлива немного выросли, но для погашения сезонности мер недостаточно. По-прежнему почти все МФЗ уходят на профилактические ремонты ровно тогда, когда идет автомобильный сезон. Правительство пытается сделать такой график, чтобы не было существенного ухода объема предложения с рынка, но каждый год ремонты вызывают дополнительные проблемы. Система хранения готового топлива тоже не всегда отрегулирована. Есть традиционные топливные базы, но по мере возрастания спроса явно становятся нужны новые базы и системы хранения и дизельного топлива, и бензина. Ну и, конечно, дизельное топливо с 2022 года оттягивается на нужды СВО и в новые регионы, где нет нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, по словам эксперта, актуальна традиционная проблема нерасторопной работы РЖД. Железная дорога на восточном направлении забита углем, в обратном направлении идет много товаров, в частности из Китая, а также транзитные грузы. Не всегда обеспечивается достаточный объем провоза топлива для южных и восточных регионов. В результате возникает дефицит, который подталкивает цены вверх. На удорожание топлива влияет также постепенно возрастающая в течение года инфляция.

У правительства есть инструменты для сдерживания роста цены, но оно не может постоянно держать ее на одном уровне и действует по формуле «цена не должна подниматься выше уровня инфляции». В прошлом году уровень инфляции в России составил 8%. Бензин уложился в эти показатели, а вот с дизелем было сложнее.



«Формально в России ни по одному нефтепродукту дефицита нет»

Вступивший в силу с 1 января текущего года 399-й закон, где речь идет об индексации в течение 3 лет акцизов на автомобильное топливо, аналитик назвал еще одним фактором, обуславливающим рост цен.

— Если мы посмотрим на структуру цены, то увидим, что 80% составляют всевозможные налоги и сборы, том числе акцизы, которые росли в течение последних 10 лет. И это, по сути, налог потребителя, который он оплачивает, заправляясь на АЗС. Поэтому еще один важный фактор роста цены — это постоянная индексация сборов и акцизов, — рассказал Юшков.

С другой стороны, при чрезмерном увеличении стоимости топлива этот же инструмент может толкнуть цену вниз — достаточно сократить акцизы. В 2023 году в России наблюдался серьезный топливный кризис. Одной из причин было то, что весной правительство объявило, что с сентября выплаты по демпфирующему механизму нефтяным компаниям будут сокращены в два раза. Такое решение объяснялось тем, что ситуация с пополнением федерального бюджета была пугающей: стоимость нефти на внешних рынках была значительно меньше, чем запланировано, а расходы, напротив, больше. Во втором полугодии ситуация поменялась. Цена нефти выросла и более-менее вошла в параметры бюджета. Доходы стали компенсироваться, а расходы уменьшились. И в сентябре правительство пересмотрело свое решение и вернуло нефтяникам старые показатели демпфера.

Как заявил Юшков, формально в России ни по одному нефтепродукту дефицита нет, даже авиакеросин производится в достаточных объемах. Но важен вопрос пикового потребления и того, куда уходит произведенное топливо. В прошлом году акцент был на экспорте. Когда нефтяным компаниям сказали, что им будут в два раза меньше выплачивать по демпферу, то им оставалось либо повысить цену на рынке до мирового уровня, чтобы достигнуть равнодоходности, либо экспортировать продукцию.

Россия экспортирует в основном дизельное топливо и мазут. Дизеля в стране производится в два раза больше, чем потребляется. Бензин, как правило, производится для внутреннего рынка, для продажи предназначены лишь 10% в год. Это довольно рисковая ситуация. Сейчас, например, нижегородский НПЗ «Лукойл» ушел на ремонт, а это один из крупнейших производителей бензина в стране, он чуть не эти 10% производит. Основным покупателем российского дизеля является Турция. Она существенно увеличила закупки. Анкара утверждает, что оставляет российский дизель для внутреннего рынка, тем самым высвобождая те нефтепродукты, которые сделаны на турецких НПЗ, и экспортируя их в Европу.

Хоть Россия и вырабатывает топлива больше, чем потребляет, важно, чтобы продукции было достаточно в течение всего года, в том числе во время посевных и уборочных компаний, а также в летние пики потребления в гражданском секторе. Отрасль должна перестраиваться дальше.

— Может, стоит делать запасы бензина в зимний период. Сельскохозяйственные производители тоже должны думать о том, чтобы заранее его закупать. Они часто это делают через биржу, где цена летом выше, — подчеркнул Юшков.

Запрет на экспорт летнего топлива не ожидается

Как рассказал аналитик, де-факто в России цена на нефть на мировых рынках не влияет на цену топлива. Ведь, как уже говорилось, больше 80% стоимости бензина или дизеля — это налоги, сборы, прибыль компании и прочее и только потом стоимость самой нефти. На бирже может фиксироваться снижение стоимости топлива, но на рознице это никак не отражается.

Эксперт отметил, что на бирже покупают топливо так называемые независимые АЗС, доля которых на рынке достигает 60%. Но при этом на них приходится только порядка 40% продаж. Остальные 60% предлагают вертикально интегрированные компании, которые самостоятельно добывают нефть. Если независимые АЗС покупают топливо на бирже по более низкой цене, они просто получают больше прибыли. Но порой это лишь компенсирует убытки, которые они терпели в другую часть года, когда, наоборот, на бирже топливо стоило дороже.

На вопрос о том, ожидается ли в России запрет экспорта летнего топлива в 2024 году, Юшков ответил отрицательно. В прошлом году это было крайней мерой, призванной здесь и сейчас снизить цены на бирже и затем на АЗС. При введении запрета на экспорт топлива его производство не прекращается. Сначала насыщается внутренний рынок, а затем продукция отправляется на хранение. Если надолго запретить экспорт, то хранилища переполнятся и придется останавливать работу нефтеперерабатывающего завода, а это сложный процесс. Так что это мера эффективная, но применять ее нужно на недолгий период времени.

Участие государства в контроле цен на топливо необходимо, считает Юшков. Без этого цена в России будет такой же, как в Европе, за исключением стоимости доставки. А уровень доходов россиян ниже. Кроме того, это элемент социальной справедливости: топливо в стране, которая его добывает, не должна быть такой, как в стране, куда оно экспортируется.

— Стоимость топлива закладывается в конечную цену всех товаров. Это стратегическая отрасль. Так вмешайтесь туда, регулируйте ее. Да, чтобы у самих нефтяников тоже остались деньги, да, чтобы бюджет пополнялся, но главное — чтобы потребитель мог позволить себе все это, — подчеркнул аналитик.

В ходе online-конференции эксперт также отметил, что сегодня АЗС становятся сложными комплексами. Многие заправки на продаже кофе по итогам года зарабатывают больше, чем на топливе. И это тоже возможность где-то перетерпеть убытки от продажи основного продукта.

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realnoevremya.ru