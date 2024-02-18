Пять книг для развития бизнеса

Аналитика данных, рекрутинг, бизнес с Китаем и миллениалами

Фото: realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» — эта цитата из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» как нельзя лучше описывает состояние бизнеса в последние годы. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова собрала пять книг, которые помогут предпринимателям достичь своих коммерческих целей.

Руслан Сайед. «Аналитика в ритейле: инновационные стратегии для роста и развития», Ridero (12+)

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Книга «Аналитика в ритейле» — это обширное руководство от опытного аналитика, который делится не только своим 13-летним опытом, но и успешными стратегиями роста бизнеса на основе данных. В книге подробно рассматриваются базовые методы принятия решений и аналитики. Автор представляет читателям реальные примеры и советы, направленные на оптимизацию бизнес-процессов и более глубокое понимание потребительского поведения. Особое внимание уделяется переводу данных в полезные инсайты. Автор акцентирует важность аналитического подхода в современной динамичной среде розничной торговли.

Мария Лемеза. «Аутсорсинг: искусство делегирования», «Альпина PRO» (12+)

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

«Аутсорсинг: искусство делегирования» от Марии Лемезы — это исчерпывающий обзор стратегий и тактик успешной интеграции аутсорсинга в бизнес-процессы. Книга охватывает широкий спектр вопросов: начиная от выбора оптимального партнера и заключения выгодного контракта и заканчивая эффективным управлением проектом после его запуска. Автор предлагает практические рекомендации и инструменты для преодоления типичных препятствий, с которыми сталкиваются руководители проектов при переходе к аутсорсингу. В книге рассматриваются вопросы финансового планирования, юридического оформления, а также оценки и выбора потенциальных исполнителей. Основываясь на многолетнем опыте работы в сфере аутсорсинга, Мария Лемеза делится ценными уроками и реальными кейсами из практики, что делает книгу не только ценным руководством, но и источником вдохновения для предпринимателей и руководителей, которые стремятся оптимизировать бизнес-процессы и развивать долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения.

Артем Фатхуллин. «В чем сила HR-бренда?», «Бомбора» (16+)

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Книга «В чем сила HR-бренда?» представляет собой практическое руководство от Артема Фатхуллина, управляющего директора HR-бренда и внутренних коммуникаций в Сбере. Автор делится опытом в создании сильного HR-бренда, который помогает компании привлекать и удерживать талантливых сотрудников. В книге рассматриваются методы и стратегии, необходимые для успешного формирования HR-бренда, основанные на исследовании предпочтений кандидатов, оперативной реакции на запросы и создании лояльности сотрудников.

Константин Батанов. «Китай для бизнеса», «Альпина Паблишер» (12+)

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

«Китай для бизнеса: тонкости взаимодействия с китайскими партнерами и потребителями» — новая книга от Константина Батанова, китаеведа и эксперта в области деловых отношений с Китаем. Автор представляет читателям 101 увлекательную историю о китайском бизнесе, раскрывая региональные особенности и тонкости ведения дел в каждой провинции. Книга наполнена реальными кейсами, отражающими причуды и умения китайских предпринимателей. Это ценный ресурс как для тех, кто только начинает деловое взаимодействие с Китаем, так и для опытных бизнесменов, стремящихся глубже понять культуру и подходы китайского бизнеса.

Александра Жаркова, Евгений Давыдов, Алина Чичина, Ильмира Гайсина. SETTERS, МИФ (16+)

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Книга «SETTERS: команды, которые меняют мир» описывает историю успеха трех друзей — Александры Жарковой, Евгения Давыдова и Алины Чичиной, основателей агентства SETTERS. В книге они делятся опытом создания успешного бизнеса и принципами корпоративной культуры, которые помогли им привлечь талантливых сотрудников и достичь выдающихся результатов. Это не просто история успеха, а руководство по созданию команды, способной изменить мир. Книга адресована всем, кто стремится к честному бизнесу, креативному росту и формированию команд, способных повлиять на окружающий мир.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».