Фарид Бикчантаев поставил спектакль к 100-летию отца: о людях, которые говорят правду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов. Люция Хамитова и Искандер Хайруллин

После комедии «Көзге кайтаваз» («Осенний отголосок») главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев поставил вторую часть трилогии Туфана Миннуллина о поколении шестидесятников — но уже в эпохе застоя. Пьеса называется «В месте, где собираются друзья» («Дуслар җыелган җирдә»), на афише русское название — «Чертов тост».

Друзья-щепкинцы

Трилогия начиналась в 1968-м, с пьесы «Миләүшәнең туган көне» («День рождение Миляуши»), оттепельной драмы о молодых деятелях культуры и науки, которые задают себе важные вопросы о жизни. В эпоху застоя вышла вторая часть. В 1990-м Миннуллин написал «Хушыгыз!» («Прощайте!»), которую Бикчантаев, впервые «знакомясь» с автором, поставил в 1993-м — она о крушении надежд и смерти главной героини.

Вообще, впервые спектакль по второй пьесе поставил в 1977-м Марсель Салимжанов, учитель Бикчантаева. Сохранилась запись 1979 года для радио. В нем роль художника Нурислама играл Наиль Дунаев, а Миляушу — супруга драматурга, Нажиба Ихсанова. Поэт Рафис — Равиль Шарафеев, жена Сажида — Дания Нурлы. Композитор Фахим — Ирек Бахман, его супруга Эльмира — Фирдаус Ахтямова. Химик Гайнулла — Азгар Шакиров, Галия — Флера Хамитова. Плюс дети — Рустем (Салим Мифтахов) и Гульфия (Фарида Хафизова).

Это, действительно, спектакль про друзей, ведь основная часть состава — такие же выпускники щепкинского училища, как и Миннуллин. Им всем в районе 40 лет, плюс-минус. Чуть ранее драматург написал «Старика из деревни Альдырмыш», которая, конечно, затмевает значительную часть творчества Миннуллина. Но эта трилогия, кажется, говорит о не менее значительных вещах. Она, в целом, рассуждает о судьбах интеллигенции второй половины XX века. Или просто людей, живущих в эту эпоху.

Фанис Зиганшин и Венера Шакирова. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Про среды и пятницы

Старые друзья собираются в квартире Нурислама (Искандер Хайруллин), заполненной холстами, банками с краской, кистями. Каждая пара одета в костюмы одинакового цвета, лишь хозяин выглядит на их фоне рабочим, но красная линия на его наряде перекликается с облачением Миляуши (Люция Хамитова), которую он любит. А она его уважает.

Бикчантаев внедрил в текст пьесы монологи каждого героя а-ля вербатим: они рассказывают, что для них дружба, счастье, говорят, как сложилась история персонажей. Таким образом, мы получаем короткий пересказ всей трилогии. К примеру, узнаем, что Миляуша и Нурислам поженились, но для Миляуши второй брак (так же, как и первый, с другим художником, Шахитом) оказался неудачным.

Нурислам показывает друзьям новую картину, которую они вскользь хвалят, чтобы перейти к обсуждению более важных тем, типа засолки огурцов. Когда наступает черед тоста, Нурислам решает рассказать сказку. Жил-был горбатый парень, оказался он в лесу, где черти на празднике громко кричали: «Среда!». И парень тоже закричал «среда», хотя была тогда пятница. За это ему убрали со спины горб, и стал он первым красавцем на деревне. Другой горбун выведал его секрет, отправился в лес, но закричал «пятница!», за что получил второй горб.

Друзья на тост обиделись и разошлись. Но заснуть теперь уже не могли.

Фахим (Фанис Зиганшин) рвет ноты и гадает, что же это за черти такие? Никак не оценившая картину Эльмира (Венера Шакирова), напротив, многое понимает: Нурислам рассказал сказку и про себя, ведь в его новом творении нет души. А Фахим тем не менее рассуждает, что можно и «среда» покричать: вот и народу не нужны симфонии, а песни его публика любит!

Рафис (Радик Бариев) считает, что Нурислам над ними смеялся, а Сажида (Алсу Каюмова) — что он им завидует, мол, ты-то скоро доктором станешь!

Почти все роли играют актеры, которых Бикчантаев обучал, вернувшись в Казань после учебы в ГИТИСе. Всем им около 50, плюс-минус. Наблюдать за их работой — опыт занятный: по сути, они уже играют самих себя, поэтому и внезапные эмоции, и проскальзывающую легкую клоунаду можно простить.

Можно смело заявлять, что если Нурислам — это автор, то в 2024-м Нурислам — это и режиссер. Бикчантаев посвятил спектакль 100-летию отца, Рафката Бикчантаева, выпускнику не только ГИТИСа, но и художественного училища, человеку талантливому и неудобному (он дважды уходил из театра). Он умер 27 января 1975 года в Казани и, получается, постановку Салимжанова не видел.

Фанис Зиганшин, Радик Бариев и Зуфар Нуртдинов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чей это голос?

Роль Гайнуллы, персонажа, которого не было в первой части трилогии, Бикчантаев доверил молодому актеру Зуфару Нуртдинову, его жену Галию также играет недавно появившаяся Эльза Муратхузина. Наконец, их дочь Гульфию играет Илюса Камалиева. У нее долгий киностаж (она снималась во многих картинах отца, актера Кариевского театра Ильфата Камалиева), а на первом курсе получила главную роль в Кариевском кассовом (хоть и непритязательном) спектакле «Ак чәчәкләр кебек» («Белые цветы. Отражение»). Она учится на курсе Бикчантаева в театральном училище.

На фоне опытных старших коллег молодежи, конечно, нелегко: в чем сомневаться 30-летнему Гайнулле. Он в своих полуночных терзаниях пытается заставить дочь кричать «среда!» и, видимо, добивается своего: в финале Гульфия в образе модницы 80-х распевает один из хитов «Миража». Гайнулла же выдает одну из ключевых фраз: «Нет, говорит Фахим, у меня ни песни, ни «моң». Есть у меня и песня, и «моң» — голос не мой».

Илюса Камалиева. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Камаловского театра

Сам Нурислам остается в ночи с Миляушой, для которой ее творческий кризис как певицы также очевиден, и надо сказать, иногда романтическая линия спектакля нет-нет да и забирает все внимание зрителя. В итоги герои вновь собираются в мастерской, которая, к слову, и напоминает, благодаря гроздям-деревьям кистей, сказочный лес. Художник расставляет точки, из которых складывается многоточие: «Черти в рассказанной мной сказке — это вялость, лень, беспечность, равнодушие, попытки выглядеть милыми, то, что засело в наших душах, сердцах».

После масштабных «Мухаджиров» и легкого «Отголоска» 61-летний режиссер, кажется, не изучает прошлое и не рифмует публицистику с комедией, а просто говорит на понятном языке со зрителями. Конечно, как и сам автор, он многое не договаривает, потому что значительную часть должен досказать зритель.

Возможно, даже не выспавшись в ночь после просмотра спектакля.