Ирада Аюпова: «Коммерческая составляющая в культуре — это очень важная ценность»

За 11 месяцев 2023 года общий объем рынка в сфере культуры в Татарстане превысил 6,3 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцы охотно посещают музеи, театры, выставки, ездят на фестивали и сами создают культурные продукты. Количество посетителей учреждений и объектов культуры по итогам прошлого года составило порядка 92 миллионов человек. В денежном выражении их интерес вылился в более чем 6 миллиардов рублей. О том, какие культурные события привлекают татарстанцев, чем вдохновляются местные кинорежиссеры и какие мечты лелеют дизайнеры, обсудили на очередном заседании экспертного клуба «Волга», темой которого стали итоги реализации национального проекта «Культура» в Республике Татарстан.



«Культурные» деньги

— Для меня результат первой пятилетки национального проекта «Культура» — это отнюдь не развитие инфраструктуры. Мы прежде всего говорим о двух тенденциях. Это объединение и формирование сообществ. И второе — это переосмысление экономической составляющей культуры. Не секрет, что долгие годы мы воспринимали отрасль культуры как государственные и муниципальные учреждения, — начала заседание клуба министр культуры РТ Ирада Аюпова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако, по ее словам, сейчас наступил коренной перелом.

— По предварительным данным, только за 11 месяцев прошлого года общий объем рынка в сфере культуры в Татарстане превысил 6,3 миллиарда рублей. Из них доходы государственных учреждений уже за весь год составили 2,6 миллиарда рублей. Коммерческая составляющая в культуре — это очень важная ценность. Это направление, которое имеет очень большой экономический потенциал роста, — уверена министр.

Создатель фестиваля медиаискусства «Нур» Рашид Османов подхватил ее мысль, приведя в качестве примера такого коммерчески успешного проекта в сфере культуры «Праздник света» в Лионе.

— За неделю проведения он собирает 2 миллиона посетителей со всего мира. Это градообразующий экономический проект, который проходит один раз в год. Но эта экономическая составляющая от притока туристов и того, как развиваются параллельные бизнесы, приносит очень много городу, — рассказал Османов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он уверен, что фестиваль медиаискусства «Нур» может пойти по такому же пути: Османов добавил, что за три года проведения мероприятия количество посетителей выросло в 7 раз — до 98 тысяч человек за три дня.

Свое кино

Коммерчески успешными становятся и киноленты, снятые татарстанскими режиссерами. Кроме того, по словам кинорежиссера и кинопродюсера Ильшата Рахимбая, они снимают у зрителя «зависимость» от западного «попкорнового» кинопродукта и формируют интерес к родным искренним и уникальным человеческим историям, к российскому региональному кино.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— У каждого региона свой диалог и свой язык, на котором он может разговаривать с миром. Если говорить про Татарстан, мне кажется, у нас куча историй, с помощью которых мы можем выстроить уникальный диалог со всем миром. Когда ушли мейджоры из кинотеатров, мы поняли, что попкорна, к которому привык зритель, уже нет, люди начали смещать свое внимание. Акценты — внутрь, как при медитации. Если такими темпами все будет продолжаться, если авторы продолжат творить, у них будет возможность творить, будет поддержка, диалог со зрителем состоится и развитие пойдет более быстрыми темпами, — уверен Рахимбай.

«Голод не на финансирование, а на идеи»

По словам Рахимбая, в настоящее время для кинорежиссера главная проблема не деньги, а поиск идеи для фильма.

— Голод не на финансирование, а на идеи. В этом году возможностей поддержки твоего проекта настолько много: Министерство культуры, Фонд кино, если мы говорим о кино, фонды поддержки культуры, что просто надо взяться за проект, научиться его упаковывать и найти какую-то искреннюю историю, которую ты хотел бы рассказать, — признался кинорежиссер.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аюпова подтвердила, что такого беспрецедентного госфинансирования сферы культуры она не помнит.

— Пик, который сегодня, 16 лет назад мне казался нереализуемым… За последние пять лет из федерального бюджета мы получили софинансирования более 6 миллиардов рублей. Это беспрецедентный уровень для отрасли культуры. Это были как маленькие проекты, так и гигантские — мы построили в Набережных Челнах театр «Мастеровые», татарский драматический театр им. Аяза Гилязова, в Нижнекамске открыли площадку для ТЮЗа. Мы очень много инфраструктурных проектов реализуем. Что самое важное — среди регионов появилась конкуренция за реализацию амбициозных проектов в сфере культуры. В Нижегородской области очень много инвестируют в культуру. Башкортостан, Дальний Восток, Кемерово, Калининград... — перечислила она.

Культурная революция

— Мы формируем среду, в которую приходит очень много людей, много молодежи, — продолжила Аюпова. — У нас на мероприятиях в Национальной библиотеке бывает до 8 тысяч человек в день. В самые «скромные» дни — 2 тысячи человек. Если есть достойная инфраструктура, в которую встроены современные негосударственные институции, — вот это залог того, что эта среда функционировать будет, — заявила министр.

Однако самое главное, по ее мнению, что государство не собирается сворачивать нацпроект.

— Тот факт, что сегодня государство продемонстрировало свое отношение к культуре, возводя ее в ранг государственных приоритетов, лишний раз доказывает, что культура — это не только социальная сфера, которая финансируется по остаточному принципу, как было раньше, но и очень амбициозная развивающая сфера экономики. Второе — наше государство думает, каким будет лицо сегодняшнего дня в глазах будущих поколений. А это уже говорит о долгосрочной государственной политике. Это самое важное, что произошло за 5 лет, — подытожила она.

Руководитель креативного агентства Evolution Арина Судакова в свою очередь надеется, что государство на этом не остановится.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы действительно являемся драйверами экономики. Если к любому большому заводу прикрепить правильно смотрящих дизайнеров, то мы получим высококонкурентную продукцию. Выбираем мы глазами, ушами. Мы хотим слушать правильную музыку, хотим смотреть на красивые вещи, и поэтому, я думаю, это будет следующий шаг, мы будем приравнены к IT-отрасли, мы сможем дать огромный вклад в ВВП нашей страны, — заявила Судакова.