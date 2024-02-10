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Лидеры российского ИТ-рынка собрались в Казани на ICL Open Day

07:00, 10.02.2024

На ежегодной встрече руководителей крупных российских компаний в сфере IT работала выездная редакция «Реального времени»

Лидеры российского ИТ-рынка собрались в Казани на ICL Open Day
Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ICL Cervices

В Казани на ICL Open Day уже в пятый раз собрались представители крупных российских компаний, чтобы «сверить часы» и обсудить главные вопросы, волнующие сегодня всех причастных к отрасли ИТ. Встреча прошла на площадке ГК ICL при поддержке Минцифры РТ, партнеров ГК ICL из числа отраслевых компаний (МойОфис, VK Tech, «Базальт СПО», Айдеко, BPMSoft). Участники побывали на экскурсии по новому заводу ICL, где производится компьютерная техника и материнские платы, провели встречи с коллегами и потенциальными партнерами, поговорили об актуальных трендах, достижениях и нерешенных вопросах сферы IT в России. На мероприятии работала выездная студия «Реального времени».

Лилия Сахипова, коммерческий директор ICL Soft

Владимир Чанышев, директор департамента партнерских продаж BPMSoft

Алексей Печенин, директор по развитию бизнеса VK WorkSpace

Олег Цыганов, старший руководитель группы управления сетевой инфраструктурой ICL Services

Ильдар Шайдуллин, старший системный архитектор ICL Services

Юрий Белов, менеджер по развитию бизнеса VK Cloud

Евгения Крынина, и. о. коммерческого директора «Базальт СПО»

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Людмила Губаева
ТехнологииIT Татарстан
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