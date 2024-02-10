Лидеры российского ИТ-рынка собрались в Казани на ICL Open Day
На ежегодной встрече руководителей крупных российских компаний в сфере IT работала выездная редакция «Реального времени»
В Казани на ICL Open Day уже в пятый раз собрались представители крупных российских компаний, чтобы «сверить часы» и обсудить главные вопросы, волнующие сегодня всех причастных к отрасли ИТ. Встреча прошла на площадке ГК ICL при поддержке Минцифры РТ, партнеров ГК ICL из числа отраслевых компаний (МойОфис, VK Tech, «Базальт СПО», Айдеко, BPMSoft). Участники побывали на экскурсии по новому заводу ICL, где производится компьютерная техника и материнские платы, провели встречи с коллегами и потенциальными партнерами, поговорили об актуальных трендах, достижениях и нерешенных вопросах сферы IT в России. На мероприятии работала выездная студия «Реального времени».
Лилия Сахипова, коммерческий директор ICL Soft
Владимир Чанышев, директор департамента партнерских продаж BPMSoft
Алексей Печенин, директор по развитию бизнеса VK WorkSpace
Олег Цыганов, старший руководитель группы управления сетевой инфраструктурой ICL Services
Ильдар Шайдуллин, старший системный архитектор ICL Services
Юрий Белов, менеджер по развитию бизнеса VK Cloud
Евгения Крынина, и. о. коммерческого директора «Базальт СПО»
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