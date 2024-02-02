Казанские компании стали больше инвестировать в интернет-продвижение

За последний год вложения в онлайн-рекламу увеличились на 14%

Фото: realnoevremya.ru

Казанцы часто ищут информацию о компании в Сети и на геосервисах. По данным, собранным аналитиками Яндекса, после просмотра профиля компании 25% пользователей строят до нее маршрут, 4% — посещают сайт и еще 4% — звонят в компанию.

Организации из Казани активно используют интернет-рекламу — только за последний год инвестиции в этот тип продвижения выросли на 14%. Причем, по данным, собранным среди пользователей Яндекса, чаще всего бизнес рассказывал о своих предложениях в сервисе Яндекс Карты. Такой подход — логичный ответ на запрос пользователей, которые в 63% случаев перед покупкой изучают информацию о товаре или услуге именно в Сети.



realnoevremya.ru

Больше всего в среднем инвестируют в интернет-рекламу компании из следующих категорий: «Авто» — в этой сфере вложения выросли на 46%, «Культура и достопримечательности» — здесь инвестиции увеличились на 70%, «Медицина и фармацевтика» — тут предприниматели тратят на продвижение в Сети на 8% больше. При этом «лидерами» по совокупным инвестициям в онлайн-продвижение стали категории «Бизнес и услуги», «Авто» и «Еда».

realnoevremya.ru

Реклама на Картах позволяет бизнесу нативно рассказать пользователям о бренде. С ее помощью предприниматели могут запускать автоматическое продвижение и отслеживать рекламу похожих компаний. Такое продвижение, известное как приоритетное размещение, позволяет выделиться среди конкурентов, подняться выше в поисковой выдаче даже без сайта и использовать дополнительные опции: например, предприниматели могут запускать акции, создать подменный номер для приема звонков или настроить кнопку действия под специфику бизнеса.

Как показывают опросы, реклама в геосервисе — один из самых эффективных способов для бизнеса рассказать о своем бренде. Карты пользуются популярностью. По данным исследования компании IPSOS, 30% пользователей Яндекс Карт используют приложение почти каждый день, 66% — несколько раз в неделю или чаще. С помощью сервиса 42% пользователей ищут места и заведения, 27% — изучают информацию о компаниях и смотрят на рейтинг и отзывы.

Бизнесмены со своей стороны также уделяют внимание обратной связи: 31% предпринимателей Казани уже работают с отзывами на геосервисах, ведь диалог с клиентами и работа с комментариями, в том числе — нейтральными и негативными, значительно повышает лояльность.

Еще один способ привлечь к себе внимание целевой аудитории — работа с фотографиями в карточке организации. При выборе магазина или заведения свежие, качественные и достоверные снимки могут сыграть большую роль. Это особенно важно для отелей, ресторанов, кофеен. По данным Яндекса, 37% предпринимателей из Казани уже сейчас активно работают с фотографиями в профиле организации. Помимо этого, предприниматели регулярно обновляют информацию в карточках компаний и следят за ее актуальностью — так делают 48% предпринимателей.

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realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

С помощью геосервисов предприниматели не только общаются с клиентами и рассказывают о бизнесе, но и запускают специальные акции — так делают почти 23%, выкладывают посты — 9% размещают такие публикации регулярно, демонстрируют ленту товаров, для которых действуют специальные предложения, — эту функцию используют уже 25%.

realnoevremya.ru

Как показывают данные исследования, платное продвижение на картах чаще всего эффективнее. По статистике, при запуске рекламы число открытий карточек компаний увеличивается в 2,1 раза, построение маршрутов до организации — в 1,4 раза, количество звонков — в 2,1 раза, переходов на сайт — в 2,8 раза.

realnoevremya.ru

Руководитель разработки рекламных продуктов Яндекс Бизнеса для СМБ Юрий Устинов отмечает:

— Организации могут воспользоваться подпиской от Яндекс Бизнеса, которая позволяет быстро настроить и запустить рекламу — она появится не только в Картах, но и на поиске и сайтах Рекламной сети. В личном кабинете предприниматели могут смотреть статистику по своей компании, отвечать на отзывы и дополнительно настраивать внешний вид карточки. Это позволит привлечь новых клиентов и повысить продажи.



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