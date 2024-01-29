Торт для ФСБ, «миграция» терроризма и обида уборщиц: что обсуждали на коллегии Следкома в Татарстане

10 фактов о результатах работы подчиненных Валерия Липского в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Какой начальник полиции в Татарстане после ухода в адвокаты попал под следствие, сколько взяток будет в деле директора Казанского медколледжа и почему СК встал на защиту уборщиц. На коллегии самого открытого силового ведомства в Татарстане главный следователь республики Валерий Липский анонсировал скорую отправку в суд дела о предполагаемых хищениях на стройке М-12, прошелся по преступлениям силовиков и чиновников и озвучил печальную цифру: за год получили статус потерпевших 568 детей. Что стоит за цифрами публичного доклада и кто из VIP-чиновников Минстроя получил «амнистию», — в материале «Реального времени».

1. «Кидальный» клининг и зарплатные долги



Заключили договоры на оказание клининговых услуг на восьми объектах, наняли 470 сотрудников и... задолжали им почти 15 млн рублей. Об этом оригинальном «бизнес-плане» директоров двух компаний рассказал сегодня руководитель Следкома по РТ Валерий Липский. С его слов — дело уже в суде. Для возмещения ущерба обманутым арестована недвижимость обвиняемых на 12 млн рублей.

В 2023 году по уголовным делам СК организации-должники в республике выплатили работникам более 210 млн рублей. Общий размер зарплатной недоимки сократился со 131 до 94 млн рублей. Силами одних следователей этого сделать бы не удалось — большую роль сыграли коллеги из прокуратуры и других правоохранительных органов, признает докладчик.

Обращаясь к подчиненным, Валерий Липский просил — при повседневном общении с людьми, которые приходят со своей бедой, внимательнее выслушивать доводы, после чего добиваться реального восстановления нарушенных прав и помощи человеку. И поделился примером.

Валерий Липский прошелся по самым резонансным уголовным делам против отступников из числа правоохранителей и чиновников. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жительница Казани Гарипова с 2020 года неоднократно обращалась в различные инстанции с просьбой помочь получить честно заработанные деньги — зарплату за оказание клининговых услуг в одном из крупных супермаркетов Казани.

«В ходе изучения реестра должников по зарплате мы пригласили ее на прием, и по результатам рассмотрения обращения незамедлительно возбудили уголовное дело. На допросе потерпевшая сообщила еще о 15 лицах, которым директор фирмы не выплачивал зарплату... В ходе следствия он осознал свою вину», — заметил глава регионального управления СК. В связи с полным погашением долга на 700 тысяч рублей дело против этого обидчика уборщиц закрыли.

2. Кого из силовиков записали в оборотни

Докладчик прошелся по самым резонансным уголовным делам против отступников из числа правоохранителей и чиновников. Так, в хищении 3 млн рублей с лишним с депозитных счетов своего отдела обвиняют пристава-исполнителя Олесю Переведенцеву из Альметьевска. В ее деле фигурируют почти 80 эпизодов мошенничества и служебного подлога — сфальсифицированных, по мнению СК, документов по исполнительным производствам. Заметим, наряду с этой дамой перед судом предстал ее предполагаемый подельник по 32 аферам и одному подлогу.

В наступившем 2024-м до суда может уйти и дело чести прокурора Алия Купова. Бывший куратор расследования уголовных дел в августе загремел под арест за взятку «айфоном» за возврат мобильных вещдоков фигурантке полицейского дела о наркотиках, а сейчас привлекается еще и за воспрепятствование предварительному расследованию и превышение полномочий.

За год следователи с коллегами привлекли к ответственности 27 сотрудников МВД, четырех сотрудников ФСИН и двух приставов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Липский сообщил о восьми уголовных делах против бывшего начальника полиции Пестречинского района, а ныне адвоката Виталия Сорокина. По версии следствия, еще до ухода со службы он получил от граждан Азербайджана более 850 тысяч рублей «за решение ряда вопросов». Силовики считают — это были взятки. Нынешние коллеги Сорокина среди адвокатуры говорят — ситуация неоднозначная. С заявлением против экс-силовика обратился его бывший друг — якобы раньше оба зарабатывали на строительстве и продаже домов, а потом отношения испортились, и один партнер решил устранить другого с помощью силовиков. До суда это неоднозначное дело пока не дошло. На фоне уголовного преследования Сорокин добровольно приостановил статус адвоката.

Под Новый год под домашний арест угодил начальник ГАИ Лениногорского района Айдар Хазиев и был уволен из МВД. Ему инкриминируют взятку офисным креслом за 11 тысяч рублей за беспрепятственную езду за рулем водителя, лишенного прав.

Тем временем Новошешминский суд Татарстана объявил самоотвод по делу обвиняемого во взятке экс-начальника районного ГАИ Евгения Михайлова. Причина в том, что в Новошешминском районе — одна федеральная судья. И ранее она уже рассмотрела дело посредника той взятки — начальника участка компании «Алексеевскдорстрой» Ахметшина. Так что дело Михайлова было решено отправить в Чистопольский суд.

Как полагают в СК, взятка 100 тысяч передавалась, чтобы привлеченных субподрядчиком водителей не наказывали за нарушения правил перевозки. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По версии СК, представитель строительной компании предложил и передал начальнику ГАИ Михайлову 100 тысяч рублей за то, чтобы привлеченных субподрядчиком — «Оргспецстранспортом» — водителей грузовиков не наказывали за нарушения правил перевозки стройматериалов. Сам директор компании-перевозчика оказался против коррупционной сделки, информация о ней дошла до силовиков, в итоге предполагаемый посредник и взяткодатель были задержаны. Первый вину признал и уже получил уголовный штраф в трехкратном размере взятки. Второй, по данным «Реального времени», подтвердил лишь факт получения денег — мол, взял, но ничего незаконного не делал. Да и не смог бы, поскольку те самые грузовики... перестали заезжать в Новошешминский район.



«Среди привлеченных за год 34 сотрудников правоохранительных органов 27 человек являются представителями МВД, четверо — ФСИН, двое — судебными приставами, один из МЧС», уточнил руководитель следственного управления. Самым крупным из озвученных им коррупционных взносов под силовиков стала сумма в 1,2 млн рублей, в получении которой подозревают начальника отделения по борьбе с групповой преступностью отдела угрозыска УВД Нижнекамска Марса Рахматуллина и его подчиненного Сергея Платонова. Следователи полагают — деньги они получали за решение об отказе в возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество.

3. Посадка двух замов из МЧС и 17 оправданных

К весомым успехам работы следователей руководитель ведомства отнес недавний приговор — 4,5 года колонии общего режима для заместителя министра по делам ГО и ЧС Татарстана Олега Степущенко. Казанский суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями с госконтрактами на 43 млн рублей по оборудованию систем оповещения населения в 197 потенциально опасных зонах республики, в помехах бизнесу путем понуждения компании «Территория безопасности» выполнить часть работ и мошенничестве на 1,3 млн рублей. При этом от наказаний по первым двум эпизодам Степущенко освободили за истечением срока давности. Вину он не признавал, приговор оспаривает. В том числе в части взыскания 42,8 млн рублей ущерба в пользу работодателя — МЧС.

В Москве дошло до обвинительного приговора дело другого замглавы МЧС — Ильхама Насибуллина. realnoevremya.ru

Другому бывшему замминистра регионального МЧС Ильхаму Насибуллину приговор вынесли в Москве. Он получил 8,5 года колонии по делу о присвоении бюджетных средств на сумму свыше 100 млн рублей в 2014—2020 годах путем работы бизнес-клона Поисково-спасательной службы — компанией «ОДС РТ», которая, согласно приговору, использовала силы и средства госструктуры с позволения руководства министерства. Это дело возбуждали казанские следователи — сотрудники 4-го отдела по особо важным делам о преступлениях в сфере экономики, однако завершалось расследование уже в Москве, да и судебный процесс с подачи Генпрокуратуры перенесли в столицу РФ — после того как татарстанские суды усмотрели ошибки в обвинительном заключении.

Как отметил Валерий Липский, количество подобных возвратов дел из суда в прокуратуру в 2023-м сократилось на 30% в результате «принятых мер ведомственного контроля», еще значительнее — на 40% — стало меньше отказов прокуратуры утверждать обвинение и возвратов материалов для дополнительного следствия.

«Количество оправданных судом сократилось на 32%», — сообщил глава Следкома по РТ. В этот момент на слайде появились цифры — оправданы 17 человек, в 2022-м их было 24. В статистику эту, вероятно, попали трое полицейских Бавлов, но пока не попал бывший ректор КНИТУ-КАИ Сергей Юшко — его оправдательный приговор пока не вступил в силу.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Еще одна любопытная цифра от Липского касалась количества тех, кто получил право на реабилитацию до суда, то есть был «оправдан» самими следователями. В 2022-м их было 11, в 2023-м — всего один. Кто этот счастливчик — остается гадать.

4. «Амнистия» замглавы Минстроя по делу на 9 млн

Данные о прекращении дел по нереабилитирующим основаниям в публичной части коллегии не звучали. Между тем, по данным источников «Реального времени», именно такую «амнистию» получила Элеонора Абубакирова, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

В мае прошлого года ее задерживали по делу о получении взятки в особо крупном размере, однако избирать меру пресечения через суд не стали. Несмотря на отсутствие официальных комментариев, фабула претензий получила огласку.

До получения поста в министерстве фигурантка почти 10 лет трудилась в республиканском Фонде газификации и Главном управлении инженерных сетей РТ, однако, как оказалось, по «совместительству» получала довольно высокую зарплату в АО «УКС», которое являлось крупнейшим поставщиком Фонда. Как поясняли источники «Реального времени», компания-поставщик Фонда трудоустроила высокопоставленную сотрудницу и назначила ей высокую зарплату, чтобы облегчить серьезные выплаты за квартиру по коммерческой ипотеке. И за годы эта помощь по выплатам набежала на 9 млн рублей.

К нереабилитирующим основаниям для прекращения дела в числе прочего относятся истекший срок давности преследования и деятельное раскаяние фигуранта. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Впервые публично о деле чиновницы напоминал в международный день борьбы с коррупцией замначальника УЭБиПК МВД Татарстана, чьи подчиненные занимались разработкой этой истории.



Заметим, к нереабилитирующим основаниям, в частности, относятся истекший срок давности преследования и деятельное раскаяние фигуранта, в том числе — с полным возмещением ущерба.

5. С кого еще спросят за насилие над детьми

На коллегии Валерий Липский предупредил об ответственности тех, кто по долгу службы или в силу выбранной профессии работает с детьми и подростками, либо сталкивается с их не вполне адекватными родителями.

Так, в январе прошлого году на Высокой Горе гражданин Пидыбаев задушил в гараже своего 7-летнего сына. За несколько месяцев до этого мужчину уволили из пожарной охраны, где узнали о психическом нездоровье сотрудника. Диагноз ему поставили в республиканской больнице и отправили на амбулаторное лечение. «Пидыбаев уже предстал перед судом, — отметил докладчик. — А также [жительница Казани] Артюхина, которая, поругавшись с сожителем, избила двухлетнюю дочь, а после — выставила ее на балкон в ноябре».

Напомним, свои действия Артюхина сняла на видео, требуя с отца девочки деньги на ее содержание. Ребенок остался жив. Мать посадили на 4 года.

В 2023-м статус потерпевших в Татарстане получили 568 детей по 775 уголовным делам. Причем, некоторые были возбуждены посмертно. Под суд за год отправлены 357 человек. В январе в Зеленодольском районе погиб четырехмесячный ребенок. По делу задержана его мать, уже лишенная родительских прав на трех других детей. Женщина призналась — не могла уложить малыша спать, он сильно кричал, и она решила потрясти его, чтобы успокоить. Причиной смерти стало внутреннее кровоизлияние в спинной мозг.

Также привлечен к уголовной ответственности гражданин Насиров. По версии следствия, в апреле прошлого года в Уруссу во время конфликта он столкнул 17-летнюю дочь с лестницы, и подумав, что та скончалась, бросил тело в реку. Экспертиза показала — скончалась дочь от утопления, причем на момент случившегося она сама ждала ребенка. Отца-убийцу отправили на 7 лет в колонию строгого режима. А вот обвиняемый в секс-насилии над тремя малолетними родственницами Мазитов пока еще ждет приговора.

— Работу по обеспечению неотвратимости наказания за подобные безжалостные преступления мы будем неотступно продолжать. Делаем также упор на неотвратимости наказания должностных лиц за халатное отношение к профилактике в указанной сфере, — заявил главный следователь Татарстана.

6. «Торт» для ФСБ потянул на три уголовных дела

Пять лет лишения свободы условно со штрафом в 3 млн рублей получил в ушедшем году бывший «монополист» поставок горячего питания в школы и детсады Альметьевского района. Согласно приговору, бизнесмен Вадим Подин 7 марта 2023-го попросил оперативника ФСБ о встрече и на ней вручил 300 тысяч рублей. Это была взятка за прекращение проверки взаимоотношений Подина с исполкомом Альметьевска и отдельными сотрудниками.

Как позже выяснилось, деньги предприниматель передавал, несмотря на отказ оперативника и предупреждение о том, что дача взятки наказуема. Словами чекист не ограничился — написал рапорт руководству, так что дальнейшее общение с Подиным фиксировали его коллеги. Для маскировки крупную сумму Подин положил в пакете под коробку с тортом и передал это «угощение» в одном из парков.

На финишной прямой находится дело 300 пострадавших дольщиков Казани — против бизнесмена-депутата Марата Саттарова и его партнера Артема Исламова. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

После задержания бизнесмен пошел на сотрудничество со следствием и дал показания против замглавы исполкома Альметьевского района Андрея Подовалова — за ним пришли в конце марта. А к концу года дело чиновника ушло в суд по обвинению в получении взяток на 4,8 млн рублей за покровительство в получении муниципальных контрактов, в том числе на поставки горячего питания. Вину чиновник отрицает. Между тем в ходе работы по его делу оперативники и следователи возбудили еще одно — против начальника отдела торговли Альметьевска Дамира Хабибуллина, которого обвиняют в мошенничестве с поборами на помощь участникам СВО.



На финишной прямой находится дело 300 пострадавших дольщиков Казани. На коллегии Липский обвинил застройщиков ЖК «Мелодия», «Поколение», «Жардин» и «Новые горизонты» в хищении средств на сумму 350 млн рублей. По данным «Реального времени», общий ущерб по делу бизнесмена и депутата Марата Саттарова и его партнера Артема Исламова составляет полмиллиарда, но часть эпизодов квалифицированы как злоупотребление полномочиями.

7. Коррупционный рекорд медицинского колледжа

В деле директора Казанского медколледжа Зухры Хисамутдиновой уже 150 эпизодов взяток за поступление абитуриентов. Сенсацию этой информации от главного следователя республике добавляет тот факт, что еще в начале декабря в данном коррупционном деле насчитывалось лишь 52 эпизода. При этом один из них касался не взятки, а предполагаемого мошенничества на 830 тысяч рублей.

Средства выделялись колледжу на дополнительное профессиональное обучение медиков старше 50 лет в рамках реализации проекта «Старшее поколение» по федеральному нацпроекту «Демография». «Фактически обучение никто не проводил, а денежные средства поступали на счета обвиняемой и преподавателей», — изложил версию следствия Валерий Липский.



О появлении еще 100 эпизодов в деле директора медколледжа защиту пока не уведомляли. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как сообщил «Реальному времени» адвокат директора медколледжа Алексей Парамонов, о новых эпизодах дела защиту пока никто не уведомлял. Вину Хисамутдинова не признает.



Дойдет ли это до суда в 2024 году — покажет время. Среди других VIP-обвиняемых — два бывших заместителя главы Тукаевского района Яббаров и Хузязянов, экс-директор Казанского ипподрома Гильфанов, замдиректора ГИСУ РТ Султанов и начальник подразделения Ростехнадзора Зарипов.

8. «Это еще и экстремизм, терроризм. Не все люди едут в нашу республику работать»

По делам СК предстали перед судами в Татарстане по итогам 2023 года 68 иностранных мигрантов. На их счету — преступления против половой свободы, жизни и здоровья, факты коррупции и терроризм. С учетом дел, подследственных МВД, цифра выше — 560 зарегистрированных преступлений. На фоне 400 тысяч человек, поставленных за год на миграционный учет, цифра не выглядит слишком большой. Однако поводы для тревоги есть. И меры уже принимаются.

«В прошедшем году, как никогда в стране, обострилась проблема преступности в миграционной сфере», — заявил глава Следкома по РТ, отметив, что ответом на нее стало решение председателя СКР Александра Бастрыкина о создании следственных спецотделов в каждом регионе по преступлениям самих иностранцев и любым преступлениям в сфере миграции — как-то взятки иностранных студентов в челнинском вузе, или «крышевание» нелегалов.

Уголовным штрафом наказан бывший водитель казанского полка ДПС, который за взятки отпустил пять нелегальных мигрантов. Привлечен к ответственности участковый из Пестрецов — по месту своего жительства он фиктивно зарегистрировал больше 30 граждан Узбекистана и Таджикистана.

«Нам надо научиться работать с ними. Они не должны, как блуждающий атом, находиться на территории нашей страны», — говорил о мигрантах Рустам Минниханов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ждут суда три иностранных студента Казанского медуниверситета. Этих приехавших из Индии и Алжира обвиняют в изнасиловании 15-летней и в склонении ее к потреблению наркотических средств.

К уголовному штрафу в 20 тысяч рублей приговорена экс-сотрудница отдела по делам миграции исполкома Казани Фарида Раджабова, которая вместе с двумя подругами организовала фиктивную постановку на учет шести граждан Узбекистана. Согласно приговору, все три осужденные сами в свое время приехали из этой страны и брали за незаконные услуги от 500 рублей до 3,5 тысячи. На момент вынесения приговора главная фигурантка успела сменить работу в исполкоме, устроившись в МФЦ, где также оказывают государственные услуги. К слову, данное дело расследовали как раз в Советском отделе Следкома по РТ, который отметил Липский.

— Нам надо научиться работать с ними. Они не должны, как блуждающий атом, находиться на территории нашей страны, — призывал собравшихся глава республики Рустам Минниханов. — Наш регион привлекает мигрантов — это очень важно. Но это еще и экстремизм, терроризм. Мы знаем — не все люди едут в нашу страну, нашу республику, чтобы работать...

9. «Исключить факты поверхностного отношения»

В финале своего выступления докладчик озвучил семь приоритетных задач на 2024-й. Среди них — повышение качества доследственных проверок и расследования, включая главный аспект — законность и обоснованность принимаемых решений. Также Липский поручил исключить факты поверхностного, невнимательного отношения к доводам потерпевших и иных участников процесса, активизировать работу по раннему выявлению преступлений несовершеннолетних, оперативно расследовать такие преступления, обязательно выясняя их причины и способствующие условия.

По итогам года главный следователь РТ отметил тройку следственных отделов — Советский, Елабужский, Верхнеуслонский. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Еще потребовал активнее выявлять имущество обвиняемых с целью ареста и дальнейшего возмещения ущерба в полном объеме. При этом среди приоритетных направлений следствия остается противодействие преступникам, угрожающим социально-экономической и политической безопасности страны.

А еще главный следователь РТ поблагодарил подчиненных, которые в прошлом году отработали лучших остальных и особо отметил тройку следственных отделов. Первое место по управлению занял следственный отдел по Советскому району Казани, возглавляемый Шамилем Багаутдиновым. На втором оказался Елабужский отдел под руководством Артура Ситдикова, на третьем — Верхнеуслонский межрайонный отдел и его начальник Игорь Егоров. «Молодцы! Так держать!», сказал им Валерий Липский.

Главу Набережночелнинского отдела Евгения Викентьева званием «Заслуженный юрист РТ» на заседании наградил раис республики. Такие же звания получили еще четыре сотрудника, в том числе старший помощник руководителя регионального управления Алексей Матренин и сотрудница шестого отдела по расследованию особо важных дел о преступления иностранных граждан и лиц без гражданства Таслия Хасаншиной.

Участница следственной группы по делу гимназии №175 Виктория Печенкина получила благодарность полпреда президента в ПФО. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Руководителей первого и второго отделов по особо важным делам Следкома по РТ Рамиля Билалова и Рустема Адиатуллина награждал главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов. Оба удостоены благодарностей полпреда ПФО в Поволжье. Еще одну благодарность — за высокие показатели в работе — получила следователь третьего отдела по особо важным делам Виктория Печенкина, входившая в состав следственной группы по делу о нападении на гимназию №175.

10. Под суд за налоги пошли 140 директоров

Еще до создания специального «мигрантского» отдела в структуре СК появились налоговые. И вот уже третий год на этом направлении следователи бьют свои рекорды. Так, за прошлый год количество возбужденных дел против налоговых уклонистов выросло в 3,5 раза — с 68 до 250. При этом еще значительнее — в пять раз — увеличилось число дел этой категории, направленных в суд. В 2022-м их было всего 29, в 2023-м стало 140.

Иначе говоря, минимум 140 директоров отказались либо не нашли возможности рассчитаться по тем претензиям, которые им предъявили ФНС и силовики, причем добровольное возмещение предусматривает недоимку с пени и штрафами.

По итогам 2023-го Липский оценил размер возмещенной налоговой задолженности в 1,6 млрд рублей, с учетом наложенных арестов на имущества. Из этой суммы 200 млн рублей в бюджет перечислила компания «Стройинжиниринг». И дело против ее руководства было прекращено.

«Из года в год собираемость налогов в республике, во многом благодаря вашим усилиям, остается одной из самых высоких в стране, — поблагодарил присутствующих Рустам Минниханов. — Люди должны понимать — легче и безопаснее заплатить налоги, чем оказаться под уголовной ответственностью. Цифра недоимки у нас доходила до 15 миллиардов, сейчас снизилась... Каждый рубль для нас дорог. Цифры достаточно большие, но резервов у нас еще больше...».

Сегодня в Казани эти и другие проблемы силовики будут обсуждать на закрытой коллегии прокуратуры Татарстана.

1 / 34 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов



