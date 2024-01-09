Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования по факту смерти младенца в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти младенца в РТ.

В одной из квартир Зеленодольска 6 декабря 2023 года было обнаружено тело ребенка с различными травмами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Назначена судебно-медицинская экспертиза, все причины произошедшего устанавливаются.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июне прошлого года председатель СКР взял на личный контроль дело о расследовании обстоятельств гибели новорожденного в Татарстане. Тогда в социальных сетях распространилось видео, на котором жительница Набережных Челнов утверждала, что потеряла ребенка, поскольку врачи не провели необходимые действия, направленные на сохранение его жизни.

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Илина Хакимова