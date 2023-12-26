Какие новшества помогут приумножить финансы в 2024 году
Обзор ключевых изменений для бизнеса и граждан в банковской сфере, страховании и инвестировании
В наступающем году в России вступят в силу много важных новшеств, которые изменят нашу жизнь к лучшему, а заодно помогут пополнить бюджет. Большинство законодательных поправок ввели как меры поддержки граждан и бизнеса — они касаются банковской деятельности, страхования и инвестиций. Так, желающим скопить деньги на будущее, получив солидную прибавку от государства, предложат новую программу долгосрочных сбережений, а тем, кто хочет получить доход быстрее, — инвестсчета нового типа (ИИС-3). Автовладельцев ждут краткосрочные полисы ОСАГО, а инвесторов — долгожданные налоговые послабления. Подробности этих и других позитивных изменений законодательства в финансовой сфере — в обзоре «Реального времени».
- Старт программы долгосрочных сбережений с софинансированием от государства
В России запускают новый инструмент, который позволит гражданам сберечь и приумножить накопления. С января стартует программа долгосрочных сбережений (ПДС), для участия в которой нужно заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и пополнить счет. В течение 3 лет государство будет перечислять на него до 36 тысяч рублей в год (размер прибавки будет зависеть от ваших взносов и ежемесячного дохода).
Программа позволяет оформить налоговый вычет и вернуть 13% своих взносов, но не более суммы НДФЛ за год и в пределах лимита вычета для всех долгосрочных инвестиций (по прогнозам, лимит составит 52 тысячи рублей).
Выплаты можно получить после 15 лет участия в программе или с 55 лет женщинам и с 60 мужчинам. В непредвиденных ситуациях, например, при потере кормильца или в случае тяжелой болезни, деньги можно забрать и раньше.
- Больше налоговых льгот владельцам инвестсчетов
С января в России появятся инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3). Граждане смогут открывать до трех таких счетов и вносить на них любые суммы. Владельцев счетов нового типа освободят от уплаты налога с инвестдохода. Кроме того, они получат налоговый вычет на взносы при условии, что не снимут деньги со счета в течение определенного срока. Например, с ИИС, открытого в 2024 году, нельзя выводить средства минимум 5 лет. В противном случае вычеты придется вернуть, а с прибыли заплатить налог. Правила по ИИС старого типа не изменятся. При желании их можно перевести в ИИС-3.
- Кредитные каникулы по любым займам
В новом году заемщики смогут попросить у банка кредитные каникулы по любым займам. Ранее оформлять отсрочку платежей разрешали только в условиях пандемии и для кредитов, выданных в определенные сроки, исключением была лишь ипотека. Ограничения по кредитным каникулам снимут с 1 января 2024 года — с этой даты выплаты можно отложить на срок до полугода. Но заемщик должен соответствовать ряду условий:
— его доходы упали более, чем на 30% за год;
— он пережил пожар, наводнение или другое ЧП;
— лимит по кредитке не должен превышать 150 тысяч рублей;
— сумма по автокредиту — не более 1,6 млн рублей;
— по остальным кредитам — в пределах 450 тысяч рублей.
- При отказе от страхования ставку по ипотеке не поднимут
С 1 июля 2024 года в России вводится запрет на повышение ставки по ипотеке при отказе заемщика от страхования. Действие документа распространяется на все сделки после этой даты. Сейчас, если заемщик отказывается от страховки, банки поднимают ипотечные ставки, чтобы снизить риски и возможные убытки. С лета кредитор сможет повышать ставку, но лишь до уровня, который действовал на момент заключения договора.
- Новая очередность погашения просрочки по кредитам
Параллельно с будущего года меняется очередность погашения просроченной задолженности по потребительским кредитам. Сейчас должник сначала выплачивает просроченную задолженность по процентам и основному долгу, затем — штрафы и пени. Только потом он может начать погашать текущие процентные платежи и основной долг. В 2024 году кредитора обяжут списать как просроченную, так и текущую задолженность по процентам, затем по основному долгу и лишь в последнюю очередь — неустойки и иные платежи. Нововведение позволит заемщику сокращать основной долг и процентные платежи даже когда средств не хватает на внесение всего платежа по кредиту.
- Платежи за ЖКУ без комиссии для нуждающихся граждан
С июля следующего года банки перестанут брать комиссию при оплате коммунальных услуг с граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Сейчас размер такой комиссии в среднем составляет 0,2—2% от общей суммы платежа. Категории граждан, которым положена соцподдержка, устанавливает правительство России. В этом году на компенсацию оплаты ЖКУ для льготников из бюджета направили 1 млрд рублей.
- Вырастет размер социального налогового вычета
С нового года россияне смогут освободить от подоходного налога уже не 120 тысяч, а 150 тысяч рублей. Максимальная сумма возврата в рамках налогового вычета вырастет с 15,6 тысячи до 19,5 тысячи рублей. Льгота положена тем, кто в 2024 году потратится на обучение, лечение или добровольное медицинское страхование, добровольное страхование жизни сроком от 5 лет и занятия спортом. Расходы на образование детей рассчитают по отдельному лимиту, который также вырастет — с 50 тысяч до 110 тысяч рублей на ребенка. Максимальная сумма возврата составит 14,3 тысячи рублей за каждого.
- Граждане смогут управлять использованием биометрии через «Госуслуги»
Давать или отзывать согласие разным организациям на обработку своих биометрических данных россияне скоро смогут благодаря «Госуслугам». Соответствующая опция появится на портале в 2024 году. С помощью биометрии банки, транспортные компании, магазины идентифицируют клиентов, так что услуга будет пользоваться спросом, считают эксперты. Изображения лица и записи голоса сейчас хранятся в Единой биометрической системе (ЕБС). До сих пор «Госуслуги» позволяли лишь полностью удалить свои данные из базы, теперь же граждане смогут управлять использованием биометрии.
- Бесплатные переводы до 30 млн рублей между своими счетами
С мая будущего года россиянам больше не придется платить комиссию за рублевые переводы между своими счетами (вкладами) в разных банках, в пределах 30 млн рублей в месяц. Но есть исключения для переводов, которые выполняют:
— в кредитной организации в присутствии физлица или его представителя;
— с помощью банковских карт по правилам платежных систем, в рамках которых их выпустили.
- Продление моратория на внеплановые проверки бизнеса
На 2024 год в России продлевают действие антикризисной меры — внеплановые контрольные проверки юрлиц и ИП будут проводить по сокращенному числу оснований. Проверить предпринимателя, в том числе по согласованию с прокуратурой, можно будет в случаях:
— выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований;
— при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.
- Банки, брокеров и страховщиков обяжут быстрее отвечать на жалобы
Летом будущего года вступят в силу новые правила общения финансовых организаций с клиентами. Независимо от способа подачи письменной претензии (в офисе, почтой или по e-mail) сотрудники банков, брокеры и страховщики должны ответить на нее в течение 15 рабочих дней, в сложных случаях — 25 рабочих дней. Если компания не уложится в сроки или отделается отпиской, клиенты могут пожаловаться в Банк России. Регулятор проверит финансовую организацию и в случае нарушения — обяжет его устранить.
- Банки и МФО будут извещать граждан о рисках просрочки по кредитам
С января 2024 года вводятся новые требования к кредитным и микрофинансовым организациям по извещению заемщиков-физлиц. Если долговая нагрузка клиента составит более 50%, банк должен письменно уведомить его о риске не исполнить обязательства и получить штраф. Заемщику также придется подтвердить ознакомление с извещением. Обязанность в уведомлении отпадает в случае, если гражданин обращается за потребкредитом от 100 тысяч рублей.
- МФО будут раскрывать больше информации
Центробанк расширяет перечень сведений, которые МФО обязаны размещать на своих сайтах в одном переходе с главной страницы. В обновленный список вошли сведения, которую организации используют для выдачи займов и (или) привлечения денег физлиц. Это ссылки на страницы сайтов, данные о товарных знаках (знаках обслуживания, коллективных знаках) с номерами госрегистрации и изображениями, информация о коммерческих обозначениях с их изображениями.
- Банки с базовой лицензией смогут открывать корреспондентские счета за рубежом
С января в России отменяют ограничение для банков с базовой лицензией, которым по общему правилу нельзя открывать корреспондентские счета за границей. Сейчас в случае смены лицензии с универсальной на базовую кредитные организации должны расторгать договор корреспондентского счета с иностранным контрагентом. Это надо сделать в течение года с даты приобретения нового статуса. Исключение составляют случаи, когда счет нужен для участия в зарубежной платежной системе.
- ЦБ назвал меры поддержки банков в 2024 году
Банк России анонсировал меры поддержки банков в новом году, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией. Например, по 31.12.2024 продлевается право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.
- Краткосрочные договоры ОСАГО
Со 2 марта 2024 года российские автовладельцы смогут оформлять полис ОСАГО на период от 1 дня до 3 месяцев на общих основаниях. Страховка заработает через три дня после подачи документов страховщику или даже раньше (по согласованию сторон). Страховщики установят понижающие коэффициенты тарифов, которые будут зависеть от срока договоров. Показатели войдут в методику расчета страховых тарифов, их разместят на сайте страховой компании.
- В России защитят права неквалифицированных инвесторов — физлиц при заключении договоров страхования
В октябре 2024 года заработает закон, который защитит интересы физлиц, не обладающих специальными знаниями в области финансов. Заключать договоры страхования с высокими инвестиционными рисками для таких граждан можно будет только при наличии положительного результата тестирования. Правила его проведения, перечни вопросов, порядок определения результата пропишут в базовом стандарте.
- Вырастет размер фиксированных страховых взносов на ОСС для применяющих АУСН
В России проиндексировали фиксированный размер страховых взносов на обязательное социальное страхование (ОСС) от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для организаций, применяющих спецрежим АУСН. С января 2024 года выплата увеличится с учетом роста средней зарплаты в стране и составит 2 434 рублей в год. Сейчас фиксированный размер страховых взносов составляет 2 217 рублей.
- Инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам
Российские инвесторы получат возможность продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам. Соответствующий порядок взаимодействия участников финансового рынка определил Центробанк. Реализовать можно бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии, а запустить торги — только после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения.
Брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ обязаны информировать клиентов о начале продаж. Инвестор может подать заявки на сумму не более 100 тысяч рублей. Деньги за проданные ценные бумаги поступят на счета российских инвесторов. Нерезиденты для участия в торгах должны подать заявку на покупку заблокированных активов. После реализации их зачислят на специальные транзитные счета депо. Для оплаты иностранцы смогут использовать средства со счетов типа «С».
- Налог с дивидендов по иностранным бумагам
С нового года вступает в силу еще одно долгожданное изменение для инвесторов. Брокеры, доверительные управляющие и депозитарии станут налоговыми агентами по дивидендам от иностранных ценных бумаг, если дивиденды поступают на их счета. Таким образом инвесторам больше не придется самим декларировать доход в виде дивидендов от покупки иностранных бумаг. Если с этой прибыли за рубежом уже удержали налог, его можно будет зачесть в России, уменьшив налог к уплате. Но только в том случае, если у нашей страны есть соглашение об избежании двойного налогообложения со страной, где находится источник дохода. Норма касается дивидендов, которые поступят в 2024 году и позже. Доходы от иностранных активов, полученные в этом году, инвестор должен задекларировать сам до конца апреля 2024 года и уплатить налог до 15 июля.
Обзор подготовлен при содействии экспертов банка «Аверс».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым