«Для блогеров из «серой» зоны никакие СРО не будут обязательны»

Юрист — о правовом статусе блогеров в России и их первой отраслевой СРО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Накануне Росреестр зарегистрировал первую в России саморегулируемую организацию (СРО) блогеров. Официальный статус получила Ассоциация блогеров и агентств (АБА), которая объединяется 46 агентств, порядка 50 тысяч блогеров, у которых совокупно 135 млн подписчиков. На сайте АБА указывается, что официальный статус позволит ее членам «защищать свои интересы, самостоятельно создавать единые стандарты и правила для отрасли, релевантно влиять на законы в интересах рынка». «Теперь АБА сможет официально представлять интересы рекламных агентств и блогеров на уровне государства, принимать участие на стороне рынка в антимонопольных разбирательствах в отношении блогеров, обжаловать в арбитражном суде нормативно-правовые акты органов госвласти, а также устанавливать релевантные стандарты и нормы в сфере influence маркетинга», — отметил сооснователь ассоциации Максим Перлин. Ведущий юрист компании «Байбородин и партнеры» Ольга Коханюк в колонке для «Реального времени» рассуждает о правовом поле для блогеров и о том, что даст им получение статуса СРО.

«Нет правового понятия «блогер»

Действительно, деятельность блогеров как отрасли российской экономики не урегулирована специальным законодательством. Нет правового понятия «блогер», нет законодательных требований к лицу — блогеру, кроме как требований самой социальной сети, в которой создан его аккаунт и требования закона к этим сетям. Блогером может быть и ребенок, и взрослый, и пенсионер.

В России есть основное требование, установленное Гражданским и Налоговым кодексами РФ, что если человек занимается предпринимательской деятельностью: оказывает услуги, выполняет работы, то он должен быть либо самозанятым, либо индивидуальным предпринимателем, либо осуществлять деятельность в рамках созданного юридического лица, чтобы его деятельность была в рамках правового поля и законна, а также чтобы за свою деятельность лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, платило налоги.

Отследить, кто занимается незаконной предпринимательской деятельностью, ведя блог, зачастую можно лишь когда лицо — блогер — осуществляет эту деятельность для большого количества лиц. Созданный законодателем институт самозанятых — это большой шаг на пути к обелению данной сферы. Введение 24.07.2023 новых поправок в Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ о маркировке рекламы тоже способствует линии законодателя как-то ограничить бесконтрольность этой сферы.

Также необходимо отметить, что несмотря на запрет, тем не менее продолжается деятельность блогеров, которые зарегистрированы в запрещенных в России социальных сетях, что тоже требует более четкого регулирования.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Поэтому отсутствие специального регулирования такой всеобъемлющей сейчас деятельности приводит к тому, что сами субъекты, осуществляющие блогерскую деятельность, объединяются, чтобы влиять на создание правового поля, на защиту своих прав и интересов. Саморегулируемые организации созданы во многих крупнейших сферах экономики. Создание и деятельность СРО отражены в ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ (в ред. 02.07.2021). Согласно ст. 2 этого закона «Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил». Согласно ст. 3 этого закона, СРО — это некоммерческая организация, то есть ее деятельность не направлена на извлечение прибыли. И в этой связи деятельность СРО регламентируется также ФЗ «О некоммерческих организациях» N7-ФЗ.

«Для тех, кто находится в «серой» зоне, никакие СРО не будут обязательны»

В рамках самой саморегулируемой организации ее деятельность регулируют локальные нормативные акты: устав и учредительный договор, а также созданные и принятые Положение о реестре членов СРО, Положение о членстве в СРО, Квалификационные стандарты, Положение о проведении анализа деятельности членов. Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и т. п.

Стандарты и правила СРО в соответствии со ст. 4 ФЗ«О саморегулируемых организациях» — это требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации. Таким образом, создание СРО — Ассоциации блогеров и агентств — это, конечно, благо для рынка, так как создаст определенные стандарты деятельности, требования ко всем участникам СРО, обязательные для исполнения, выработает определенную практику, обобщит опыт работы блогеров. Блогеры сами наряду с государством, а в каких-то моментах вместо государственного регулирования, будут способны привести эту огромную на сегодняшний момент сферу к какому-то единообразию. Для государства — это, конечно, подспорье, так как уже будут созданы регламенты и стандарты работы, как и для самих участников СРО.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Хотя для тех, кто находится в «серой» зоне, никакие СРО не будут обязательны, так как обязательного создания и участия в СРО для блогеров на законодательном уровне не установлено, поэтому лица, не состоящие в СРО и продолжающие блогерскую деятельность, будут и дальше ее продолжать вплоть до того, пока законодатель не возьмет ее под свой контроль профильным законом.