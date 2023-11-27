Арбитражный суд Татарстана оценил бренд «Мята Lounge» в 134 тысячи рублей

Бизнес-структуры казанского предпринимателя Ильяса Валиуллина отсудили эту сумму у ИП из Нижнекамска, которая использовала название и дизайн заведения без разрешения правообладателя

Фото: скриншот realnoevremya.ru google.maps

Как выяснило «Реальное время», управляющие крупной сетью кальянных «Мята Lounge» в России и других странах мира засудили индивидуальную предпринимательницу из Нижнекамска за то, что та открыла одноименное заведение, похожее по названию и дизайну на заведения сети, без разрешения правообладателей. Впрочем, суд втрое сократил финансовые претензии истца, а предприимчивая бизнесвумен успела продать кальянную новому владельцу, который поспешил избавиться от всего общего с «Мятой», сославшись на невысокую репутацию заведения.



Полмиллиона за незаконное использование

Владелец бренда «Мята LOUNGE» — московское ООО «Миловидов» подало иск в Арбитражный суд Татарстана к предпринимательнице из Нижнекамска, которая назвала свою кальянную «Мята LOUNGE» без разрешения правообладателя. Как говорится в материалах дела, одноименный бар представители оригинальной «Мяты» обнаружили в нижнекамском торговом центре «Олимп».

В документах суда отмечается, что москвичи провели проверку заведения «на земле» — сходили в бар в ТЦ «Олимп», сделали там закупку. Пробитые чеки и фотографии из кальянной доказали неправомерное использование товарного знака. В судебном иске представители «Миловидова» указали, что в кальянной Нижнекамска используются обозначения, схожие до степени смешения с принадлежащим им товарным знаком. Это касается как оформления помещения, так и рекламных материалов.

Владельцы московской «Мяты» уточнили, что не давали разрешения предпринимательнице на использование товарного знака ни устно, ни письменно. По их мнению, имеется реальная угроза вызвать смешение у потребителей между товарными знаками, права на которые принадлежат истцу.

В 2022 году компания «Миловидов» отправляла претензию в адрес нижнекамской «Мяты» с требованием о прекращении деятельности кальянной под брендом «Мята Lounge» и иного использования товарных знаков. Однако запрос москвичей был тогда проигнорирован. Исходя из всего вышеперечисленного, москвичи потребовали взыскать с владелицы нижнекамского бара полмиллиона рублей за использование их товарных знаков.

скриншот realnoevremya.ru google.maps

В этом году владельцы оригинальной «Мяты» еще раз наведались в Нижнекамск для проверки заведения. Оказалось, что у бара уже сменился владелец. Им стал другой местный предприниматель. В суд он был привлечен третьим лицом и представил отзыв о том, что купил заведение лишь в июне этого года. При этом в своем отзыве он заявил, что практически сразу переименовал заведение.



На заседании суда стало известно, что в работе «Мяты» из Нижнекамска были выявлены нарушения. Республиканский Роспотребнадзор выносил заведению предостережение за то, что его работники не выдали чек одной из посетительниц. Также налоговая инспекция вынесла владельцу кальянной административный штраф за то, что караоке-бар в «Мяте» работал на протяжении семи месяцев без контрольно-кассовой техники.

По итогам разбирательств Арбитражный суд Татарстана принял решение удовлетворить иск компании «Миловидов» частично. Предыдущая владелица кальянной должна выплатить владельцам бренда «Мята» 134 тысячи рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков.



Прошлый владелец не обещал проблем

«Реальное время» связалось с новым владельцем бывшей «Мяты», а ныне заведения TG-Lounge из Нижнекамска Тимуром Халиуллиным. Он рассказал нашему изданию, что ребрендинг бара стартовал с первого дня работы после смены собственника, так как «репутация «Мяты» действовала больше как антирепутация».

— Мы изначально хотели двигаться под новым брендом, так как у нас сеть магазинов под таким же названием. С предыдущим владельцем перед продажей у меня был разговор, он заверил, что это не франшизное заведение и никаких проблем не будет. Владельцы «Мяты» ко мне не обращались, но я был вызван в суд в качестве третьего лица по делу с предыдущим владельцем заведения за незаконное использование товарного знака, и все, — поделился Халиуллин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, на данный момент они полностью завершили ребрендинг заведения. За все это время были изменены товарные знаки, проведен редизайн интерьера. Также команда Халиуллина переименовала социальные сети и сменила телефонные номера заведения.

К сожалению, до предыдущих владельцев нижнекамской «Мяты» дозвониться «Реальному времени» не удалось. Номер, который указан на сайте заведения, также им больше не принадлежит.

Владелец «Мяты»: айтишник, предприниматель, миллиардер

Отметим, что бенефициаром ООО «Миловидов» является казанский предприниматель Ильяс Валиуллин. Как бизнесмен говорил в одном из интервью, он развивает собственную IТ-компанию, франчайзинговую сеть lounge-баров, сеть бургерных и образовательный проект для детей. По его словам, в бизнесе он оказался с 17 лет, работал разработчиком сайтов, поэтому первым его детищем стала IТ-компания IMC. Позже было открытие сети кальянных-баров «Мята Lounge».

В 2022 году «Мята Lounge» насчитывала более 350 точек в России и странах СНГ. С прошлого года Валиуллин занялся открытием заведений в Дубае. В планах было создание премиального ресторана-бара с живой музыкой, диджеями и кальяном. Впервые о выходе на рынок ОАЭ Валиуллин задумался в 2020 году, когда в Москве по рекомендации Роспотребнадзора ввели запрет на курение кальянов в любых общественных местах в связи с пандемией коронавируса (столичные кальянные смогли возобновить работу только в марте 2022 года). «Нас закрыли в марте 2020-го и открыли последними, в марте 2022-го. Из-за этого наши московские заведения сильно просели», — рассказал предприниматель. В 2020 году выручка сети «Мята Lounge» упала в два раза по отношению к 2019-му. По словам Валиуллина, порядка 30 заведений за 2020—2021 годы не выжили в условиях ковидных ограничений и закрылись.

скриншот realnoevremya.ru с youtube.com

В марте 2022 года предприниматель запустил регистрацию юридического лица через местную консалтинговую компанию. По совету консультантов Валиуллин открыл компанию в одной из свободных налоговых зон (Free Zone) Dubai Silicon Oasis, чтобы получить вид на жительство и Emirates ID (аналог паспорта). Без этого предприниматель не смог бы открыть расчетный счет и оплачивать расходы, необходимые для запуска ресторана. По словам Валиуллина, процесс регистрации компании занял месяц. Еще 10 дней потребовалось на оформление визы и Emirates ID.

Пару недель назад в одном из интервью Ильяс Валиуллин назвал себя миллиардером. При этом добавил, что не думает о продаже своего бизнеса. К слову, «Мята Lounge» он оценил в 6 миллиардов рублей.

— Я не знаю, что будет через год, через два, через три. Я думаю, что основной вопрос, который будет передо мной стоять: «Могу ли я достичь всех своих амбиций в рамках текущего проекта?». Если этого проекта будет недостаточно, тогда никто не может знать, как все сложится, — сказал Валиуллин.



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