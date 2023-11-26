Проблема рождаемости и книга Маргарет Этвуд

На этой неделе в России активно боролись с абортами. Чем это может закончиться — в книге недели

Проблему рождаемости, точнее ее спад, обсуждают уже не первый год. Материнский капитал — одна из мер, которая должна поддержать женщин и молодые семьи в желании заводить больше детей. Какое-то время эта опция работала, но сейчас не помогает. Чиновники активно обсуждают проблему и предлагают порой радикальные меры.

Уполномоченная по правам детей в Татарстане Ирины Волынец предложила поддержать врачей, которые выступают против абортов. Она предлагает разрешить медикам отказываться от проведения процедуры, если аборты противоречат их взглядам. А женщинам, которые не хотят заводить детей, но оказались в «деликатном» положении, Волынец предлагает все-таки родить и отдать новорожденного на усыновление.

Для решения демографической проблемы власти Нижегородской области хотят внести в Госдуму поправки к законопроекту, касающегося проведения абортов. Они предлагают снизить допустимый срок прерывания беременности с 12 недель до восьми. На этом руководство региона не остановилось. Чиновники хотят обязать женщин, решившихся на аборт, слушать сердцебиение плода перед процедурой. Еще ранее власти региона обсуждали вопрос запрета прерывания беременности в частных клиниках, оставив эту опцию только государственным женским консультациям.

А вот в Крыму это уже сделали. К тому же глава региона Сергей Аксенов предложил снимать социальную рекламу, в которой решение сделать аборт будет носить аморальный характер. Помимо этого, ролики должны рассказывать, какой вред своим поступком женщина нанесет организму и обществу.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

Депутаты Калининградской области одобрили штрафы от 3 до 50 тыс. рублей за склонение женщин к аборту. Информирование о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности наказываться не будет. Но что такое склонение к аборту, толком не прописано.

А представители ЛДПР предлагают платить женщинам специальное пособие, если они будут рожать до 25 лет.

Примерно такой же набор действий со стороны правительства США натолкнул канадскую писательницу Маргарет Этвуд на идею романа «Рассказ служанки». А также «вдохновением» для книги послужила Исламская революция в Иране, когда были сильно ограничены права женщин. Впервые роман был опубликован в 1985 году. Книгу Маргарет Этвуд причисляют к антиутопиям и научной фантастике. Но сама писательница с этим не согласна. Она говорит, что научная фантастика строится на технологиях и достижениях, которые неизвестны современному миру. А ее книга показывает один из сценариев будущего, который легко может реализоваться, если правительства разных стран и дальше будут ограничивать права женщин.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

В романе «Рассказ служанки» к власти в США пришли религиозные фанатики, которые выстроили мир, опираясь на религиозные учения. Действие происходит в Новой Англии, которое теперь стало государством Республикой Галаад. Общество поделено на касты, где главенствующая роль отведена мужчинам. А женщины делятся согласно их статусу: Жены, Служанки, Тетки и Марфы. Марфы представляют из себя горничных, они не могут выносить ребенка, но хорошо справляются с домашними задачами. Служанки должны родить ребенка для высокопоставленного Командора вместо его бесплодной Жены. Тетки занимаются «воспитанием», подготовкой и распределением Служанок.

У Служанок нет имен. Их называют согласно принадлежности Командору. Главную героиню зовут Фредова, то есть принадлежащая человеку по имени Фред. Каждый месяц ее насилует Командор при участии его Жены. Если Служанка не может забеременеть в ближайшие месяцы, то ее заменяют на другую.

Поскольку Республика Галаад — это типичное тоталитарное государство, то в нем есть свое сопротивление. И члены этого сопротивления помогают Фредовой бежать. Судя по тому, что рассказ ведется от лица Служанки и представляет собой найденные через много лет ее записи, сбежать ей все-таки удалось.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

По книге Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» был снят одноименный сериал. В нем только первый сезон соответствует роману, остальное — фантазии режиссеров. Но экранизация понравилась писательнице и вдохновила ее на продолжение книги. Так в 2019 году она выпустила роман «Заветы», в котором повествование идет от лица трех героинь: Фредовой, которая оказалась в сопротивлении; Тетки Лидии, которая раскаивается в своих поступках; и дочери Фредовой, которая стала Теткой.

Издательство: «Эксмо»

Количество страниц: 384

Год: 2017

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».