Настоящая женщина инну

Роман Мишеля Жана «Кукум» лучше любой документалистики показывает трагедию коренного народа Канады

Фото: realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Тема деколониальной литературы и поиска собственной идентичности — одна из магистральных тем в современной литературе по всему миру. Мы об этом писали в гидах по британской и шведской литературе XXI века, обсуждали эту тему с писательницами Уной Харт и Натальей Илишкиной, а также с главным редактором издательства «Альпина. Проза» Татьяной Соловьевой. Это процесс, который идет по всему миру. Писатели обращаются к своим корням и пытаются понять, кто они есть. С этой точки зрения роман квебекского писателя Мишеля Жана ничем не отличается. Но подача материала делает его работу особенной.

Альманда Симеон была сиротой, кочевницей, охотницей, ремесленницей, заядлой читательницей и жизнерадостной прабабушкой писателя и журналиста Мишеля Жана, который принадлежит народу инну. Роман «Кукум» вдохновлен историей жизни Альманды, длившейся почти столетие.

Альманду воспитывает пара, которую она называет своими тетей и дядей, в маленьком городке Сен-Прим. Однажды вечером она встречает молодого инну по имени Томас Симеон, и это событие полностью меняет ход ее жизни. Они быстро влюбляются, женятся молодыми. Альманда присоединяется к клану Симеон и начинает путешествовать с ними через озеро Пекуаками (это название озера Лак Сен-Жан у коренных народов Канады, — прим. ред.), вверх по реке Перибонке к Опасным перевалам. Это территории, окруженные водопадами. Именно там клан Симеон проводит зимы.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Девушка учится охотиться и выживать в холоде и в дикой природе. Она изучает язык и традиции своей новой семьи. Она становится «настоящей женщиной инну».

Повествование в романе идет от первого лица, от имени Альманды. И во многом роман «Кукум» — это история любви. Точно так же, как девушка по уши влюбляется в Томаса, она влюбляется и в земли, которые населяет его народ, и в образ жизни инну.

Счастье — штука трудноопределимая. Но это именно то, что я почувствовала в тот миг, в этом каноэ рядом с Томасом, окруженная нашими людьми, глядя на озеро. Наше озеро.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Только эта история любви пронизана утратой. С первой встречи с Томасом мы знаем, что его больше нет в живых и что наша рассказчица в настоящее время оплакивает своего возлюбленного. На самом деле, она оплакивает не только мужа, но и мир, который они делили.

Опасные перевалы, где родились мои дети, где я воспитывала свою семью и где мы с Томасом так часто предавались любви, исчезли, их утопили в тоннах воды. Этот край — нечто вроде Атлантиды племени инну — живет теперь только в воспоминаниях старых людей вроде меня и благополучно забудется после нас. И ждать недолго. Так сотрутся из памяти тропки для переходов, терпеливо проложенные поколениями кочевников. И все эти навыки исчезнут даже там, где пока еще живут.

В конце концов, кочевая жизнь, принятая и обожаемая Альмандой Симеон, отнимается у нее, ее мужа и ее детей. Лесопромышленники вторгаются в их традиционный маршрут, перекрывая реку и путь к Опасным перевалам. Кочевники вынуждены оставаться в резервации Пуэнт-Блё (заповедник, которому в 1985-м изменили название на исконное — Маштейяташ, — прим. ред.). Остальное, как мы часто говорим, уже история.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Оседлость кочевым народам не по душе. Школы-интернаты, алкогольная зависимость, злоупотребление психоактивными веществами, потеря языка — Жан прослеживает все это до того момента, когда его людей выдворили из леса.

Через очень личную историю «Кукум» заставляет почувствовать потерю, пережитую сообществом инну в Квебеке. С Альмандой в качестве рассказчицы читатель открывает для себя культуру коренного народа Канады и влюбляется в нее так же, как и сама Альманда. Нарастающее погружение в мир инну делает трагедию потери культуры еще более душераздирающей.

Мишель Жан относится к этой книге как к художественному произведению, основанному на версии фактов, изложенной его прабабушкой. Никто не может подтвердить, что она действительно отправилась в Квебек и несколько дней просидела в приемной премьер-министра Мориса Дюплесси, пока он не согласился выслушать ее жалобы на пьяных белых водителей в Пуэнт-Блё. Факт это или вымысел? Неизвестно. Но «Кукум» имеет неоспоримую историческую основу.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Помимо уроков о прошлом и настоящем инну, писатель Мишель Жан учит нас, что потеря земли и культуры оказывает универсальное воздействие. Его прабабушка верила, что жизнь — это круг и что разрушение всегда будет возвращаться, чтобы преследовать разрушителя. «Кукум» — это напоминание о том, что нужно прислушиваться к старшим, учитывать уроки прошлого и подвергать сомнению то, что делается во имя прогресса. В конце концов, после девяноста семи лет лишений и борьбы Альманда больше всего беспокоилась о том, какой мир она оставляет для своих правнуков.

Издательство: «Лайвбук»

Перевод: Дмитрий Савосин

Количество страниц: 272

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».