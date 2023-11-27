«Таттелеком» спустя 135 лет: курс на безопасность

Как оператор связи делает нашу жизнь спокойнее и за счет чего Бугульма оказалась «впереди Москвы» по безопасности

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru ПАО «Таттелеком»

Сегодня ПАО «Таттелеком» отмечает 135-летие — как правопреемник Казанской телефонной сети, указ об основании которой был подписан в далеком 1888 году. С тех пор системы связи изменились до неузнаваемости. Сейчас «Таттелеком» предлагает своим абонентам не только стационарную телефонную связь. В списке его услуг — интернет, мобильная связь, IP-домофония, видеонаблюдение и другие виды сервисов. О том, как развивалась связь в республике, «Реальное время» рассказывало неоднократно. В день юбилея «Таттелекома» предлагаем поговорить об относительно новом аспекте работы компании. Почти полтора века она соединяла абонентов, радовалась и грустила вместе с ними, помогала жить и работать. А теперь еще и обеспечивает их безопасность. Как — рассказывает «Реальное время».

Таттелеком сегодня: сухие цифры

Ни одна круглая дата не обходится без перечисления заслуг юбиляра. Не обойдемся без этого и мы.

Сеть передачи данных «Таттелекома» объединяет 620 тысяч абонентов.

абонентов. Мобильной связью «Летай» пользуются 570 тысяч абонентов — это один из редких случаев, когда региональный оператор создает мобильную сеть и успешно ее развивает.



абонентов — это один из редких случаев, когда региональный оператор создает мобильную сеть и успешно ее развивает. 1 860 сайтов (так называются места, где размещаются базовые станции) у «Таттелекома» сегодня в Татарстане. 72 из них появились за 10 месяцев в 2023 году.



сайтов (так называются места, где размещаются базовые станции) у «Таттелекома» сегодня в Татарстане. из них появились за 10 месяцев в 2023 году. 280 базовых станций за 2023 год уже были модернизированы — это значит, мобильная связь стала устойчивее, а мобильный интернет — быстрее.

базовых станций за 2023 год уже были модернизированы — это значит, мобильная связь стала устойчивее, а мобильный интернет — быстрее. 320 тысяч абонентов «Таттелекома» пользуются услугой стационарной телефонной связи.

абонентов «Таттелекома» пользуются услугой стационарной телефонной связи. Почти 270 населенных пунктов, в том числе и удаленных, охвачено сетью GPON. В этом году уже обеспечено качественной связью более 85 тысяч абонентов.



населенных пунктов, в том числе и удаленных, охвачено сетью GPON. В этом году уже обеспечено качественной связью более абонентов. IP-домофонией пользуются уже 2 90 тысяч абонентов по всей республике.



абонентов по всей республике. Мобильное приложение «Мой Дом Таттелеком» установили 400 тысяч пользователей.



пользователей. 40 территориальных подразделений обеспечивают работу компании в Татарстане.



территориальных подразделений обеспечивают работу компании в Татарстане. В них и в головном офисе работают 3,5 тысячи сотрудников.



Теперь для активации сим-карты «Летай» не нужно идти в офис компании: пользуясь понятной инструкцией и имея профиль на «Госуслугах», можно зарегистрироваться в сети мобильного оператора, не вставая с дивана. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Развивается система сервисов «Таттелекома» — так, стать абонентом мобильной сети стало проще и комфортнее. Теперь для активации сим-карты «Летай» не нужно идти в офис компании: пользуясь понятной инструкцией и имея профиль на «Госуслугах», можно зарегистрироваться в сети мобильного оператора, не вставая с дивана.

Знаковым событием 2023 года станет закладка нового вычислительного центра компании. Он вырастет в общем кластере административных корпусов «Таттелекома» на улице Ершова. В декабре будет положен старт строительству корпуса площадью 2 300 кв. м. В вычислительном центре будет проходить обработка и аналитика собираемого массива данных. С учетом того, что за последние 4 года трафик абонентов вырос вдвое, новый центр решит вопрос дальнейшего развития технической и аналитической инфраструктуры компании. Айрат Нурутдинов, генеральный директор ПАО «Таттелеком», рассказывает:

— На сегодняшний день мы — один из крупнейших провайдеров проводного интернета в республике. Кроме того, «Таттелеком» — один из редких региональных операторов, имеющих собственную мобильную сеть. А за последние три года компания стала еще и крупным оператором домофонии в Татарстане и крупнейшим оператором видеонаблюдения: на сегодняшний день в городах республики установлено порядка 42 тысяч наших камер.



С учетом того, что за последние четыре года трафик абонентов вырос вдвое, новый центр решит вопрос дальнейшего развития технической и аналитической инфраструктуры компании. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Самые мощные камеры — для «Безопасного города»

Если 20 лет назад камера видеонаблюдения была своеобразной экзотикой и чем-то из ряда вон выходящим, то сегодня проникновение видеоконтроля в нашу повседневность усилилось. Цель этой работы одна — повысить безопасность. И именно эту цель преследовал «Таттелеком», предлагая своим абонентам услугу видеомониторинга. Предложение, что называется, зашло: сегодня это одно из самых быстрорастущих направлений деятельности компании.

В «Таттелекоме» оно разделено на несколько направлений, которые «вкладываются» друг в друга по уровням, как матрешка: «Безопасный город», «Безопасная школа», «Безопасный двор», «Безопасный подъезд», «Безопасный бизнес» и «Безопасный дом». У каждого из этих направлений своя задача, и все они делают нашу жизнь спокойнее и увереннее.

«Безопасный город» руководство компании называет одной из важнейших своих услуг на сегодняшний день. В городах Татарстана установлены более 2,9 тысячи камер видеонаблюдения: они находятся в местах массового пребывания людей, на объектах транспортной инфраструктуры, там, где проходят народные гулянья и спортивные мероприятия, в моллах и на рынках. «Таттелеком» ведет эту работу совместно с МВД республики, по госконтракту. Информация записывается и хранится в облаке 30 суток.

— Самые мощные по функционалу камеры у нас устанавливаются именно в этом кластере, — рассказывает Айрат Нурутдинов. — У них высокое разрешение, оптический зум, высокая светочувствительность, инфракрасная подсветка. Это дорогое в обслуживании и установке оборудование.

Действительно, чтобы установить одну такую камеру, нужно пройти ряд согласований с городскими службами, а порой и с ведомствами по охране культурного наследия. К камере нужно подвести кабель, одновременно обеспечивающий и электропитание, и скоростной сигнал связи. Его, кстати, изготавливали для связистов по спецзаказу на одном из российских предприятий. А чтобы его проложить, порой требуются довольно масштабные земляные работы. Зато это себя полностью оправдывает с точки зрения расследования инцидентов и правонарушений: по камерам сотрудники МВД и ГИБДД могут увидеть картину случившегося или проследить путь предполагаемого нарушителя.

В городах Татарстана установлены более 2,9 тысячи камер видеонаблюдения, в том числе и на объектах транспортной инфраструктуры. предоставлено для realnoevremya.ru ПАО «Таттелеком»

«Безопасная школа» — направление, в рамках которого камеры видеонаблюдения устанавливаются в школах и детских садах республики. Пока услуга развивается в основном в Казани: здесь охвачено более 630 объектов. Камеры ставят на входе в учреждение, по внешнему периметру, в коридорах и рекреациях. Записи хранятся на локальных носителях — в облако они не выгружаются и удаленного доступа в реальном времени к ним нет. А значит, расследование инцидентов с помощью камер видеонаблюдения происходит постфактум. Доступ к информации есть у администрации школы и у иных лиц, круг которых определяется внутренним регламентом каждого отдельно взятого образовательного учреждения.

— Это стратегический вопрос — где пролегает граница между приватностью и безопасностью, — размышляет Айрат Нурутдинов. — Понятно, что полная безопасность исключает полную приватность. По моему мнению, безопасность, в том числе психологическая, должна быть на первом месте. Но это вопрос непростой, требующий дискуссии, и мы тут выступаем лишь в качестве исполнителя.

Вопрос, действительно, непраздный. С одной стороны, хранить видеозаписи с детьми в облаке родители боятся — мало ли куда они «утекут» (хотя специалисты «Таттелекома» гарантируют полную защиту данных, которые хранятся на защищенном сервере). С другой стороны, те же самые дети с таким же успехом выкладывают в Сеть ролики, на которых можно увидеть всю их жизнь в режиме реального времени, так что приватность школьника — штука фантомная. С третьей — нужны понятные правила, регулирующие сбор и хранение подобной информации. И с четвертой — моментальное реагирование на инциденты, открытость школьной администрации и прямой доступ родителей к информации о том, где сейчас их ребенок, возможно, принесут больше пользы, чем вреда.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

По моему мнению, безопасность, в том числе психологическая, должна быть на первом месте. Но это вопрос непростой, требующий дискуссии, и мы тут выступаем лишь в качестве исполнителя



На сегодняшний день в школах и садиках Казани установлены порядка 9,6 тысячи камер видеонаблюдения, локальная запись хранится 30 суток. В ближайших планах компании добавить видеонаблюдение еще и на территорию пришкольных спортивных площадок.

Мой двор, подъезд и дом — моя крепость

«Безопасный двор» — следующий уровень системы видеонаблюдения. Эти камеры устанавливаются по заказу управляющих компаний и ТСЖ. Они обозревают дворы многоквартирных жилых домов: автостоянки, детские площадки, периметр территории, контейнерные площадки и другие значимые локации. Информация с камер выводится в облачное хранилище, хранится там до 7 суток. Доступ к ней имеют жители дома и сотрудники управляющей компании.

— Задачи таким образом решаются разные: начиная от наблюдения за своими детьми, играющими во дворе, и завершая расследованием инцидентов. Это самый крупный на сегодняшний день пул наших камер, самая популярная услуга, — рассказывает гендиректор «Таттелекома».

В республике сегодня установлены более 17 тысяч камер «Безопасного двора», и это количество постоянно растет.

Услуга «Безопасный подъезд» — одна из самых динамично развивающихся в Татарстане. Она напрямую связана с IP-домофонией, которая зародилась в компании лишь два с половиной года назад, но получила, можно сказать, взрывное развитие. Камера устанавливается на внешнюю панель домофона. Благодаря высокому качеству видеозаписи хорошо видно всех выходящих из подъезда и входящих в него. Кроме того, хорошо просматривается и задний план — дворовое пространство. А видеозаписи выводятся в приложение, установленное у жителей подъезда.

IP-домофония зародилась в компании лишь два с половиной года назад, но получила, можно сказать, взрывное развитие. предоставлено для realnoevremya.ru ПАО «Таттелеком»

На сегодняшний день в Татарстане работают более 11,2 тысячи камер домофонов от «Таттелекома», востребованность услуги оказалась высокой. В 2024 году планируется установка по меньшей мере еще 3,7 тысячи «умных» домофонных панелей — и это, как уверены в компании, значительно повысит безопасность и психологический комфорт жителей многоквартирных домов республики.

И «Безопасный дом» — услуга для индивидуальных домов в частном секторе. Она введена в нынешнем году благодаря прорывному развитию проекта GPON в поселках и сельской местности республики. Айрат Нурутдинов объясняет:

— Буквально несколько месяцев назад мы запустили услугу установки камер в домах в частном секторе. Можно выбрать количество камер, ракурсы, радиус — все это обсуждается с заказчиком. Мы уже установили более 350 камер по этой программе, и к нам уже выстроилась очередь из заявок — проект на пилотном этапе. Тут тоже все пишется в «облако». И даже если злоумышленник решит демонтировать камеру, он не сможет стереть информацию из «облака».

2 000 уголовных преступлений в год раскрывается благодаря камерам

«Зачем все это нужно? Не идем ли мы стройными рядами в «цифровой концлагерь»?» — спросит чрезмерно осторожный читатель. Вовсе нет, ответят ему представители правоохранительных органов. Видеонаблюдение приносит ощутимые плоды на ниве защиты людей от преступлений.

По статистике МВД, каждый год с помощью видеокамер раскрываются около 2 тысяч уголовных преступлений и около 5 тысяч административных правонарушений. Используются камеры, установленные на улицах и в общественных местах, во дворах жилых домов. Камера сама по себе не раскрывает преступление, она выступает как инструмент, который помогает в расследовании и добавляет ему оперативности. Спорные моменты по ДТП тоже можно прояснять с помощью камер наружного видеонаблюдения. Видеозапись может использоваться как доказательная база в суде, и это большой плюс.

Среди преступлений, раскрытых с помощью камер видеонаблюдения, — резонансные случаи. Здесь не только банальные магазинные кражи (которые «отлавливаются» на раз-два при просмотре архивов с камер), но и убийства, и грабежи, и даже мошенничества с отъемом денег у легковерных пенсионеров.

Айрат Нурутдинов: «Все это направлено на повышение безопасности, уровень преступности снижается, и если брать мировую практику, то снижается он из-за тотального проникновения камер видеонаблюдения». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Например, случай с убийством мужчины в казанском парке «Черное озеро» в первой половине 2023 года: он получил ножевое ранение и умер в больнице. Сотрудники полиции проследили по камерам, с кем он был в ту роковую ночь, выявили подозреваемого и задержали (благодаря тем же камерам стало возможным установить, куда он направился и где находился в момент обнаружения).

Еще один кейс — в январе нынешнего года в Кировском районе Казани неизвестный нанес побои прохожему, который в результате умер. По камерам видеонаблюдения удалось увидеть, как за потерпевшим в течение дня следил человек — шел за ним с работы и в результате напал. В ходе разыскных мероприятий личность подозреваемого удалось установить.



Одна из свежих трагедий: в лесопосадке в Набережных Челнах нашли тело человека с проникающим ножевым ранением. Здесь по камерам видеонаблюдения смогли выяснить целую детективную историю с перемещениями в пространстве: потерпевший вместе с подозреваемым распивали алкоголь на свежем воздухе, потом возникла ссора, произошло убийство — и тело перенесли в посадку… Благодаря камерам удалось установить подозреваемых и задержать их.



Важный пример связан с мошенничеством — жулики «развели» пенсионерку на то, чтобы продать квартиру и отдать деньги им. Гражданка передала сверток с 4,5 миллиона рублей мошенникам в казанском сквере по улице Декабристов. Но в этом сквере висят камеры «Безопасного города», по которым удалось установить приметы подозреваемых и номер такси, на котором они уехали. Преступников задержали, и потерпевшей даже удалось вернуть часть денег.



Кстати, и профилактический эффект установки камер тоже иллюстрируется яркими примерами. Собеседники «Реального времени» рассказывают поистине анекдотические истории, которые разворачиваются в объективах камер, установленных в подъездах. Например, мальчик подходит к лифту, начинает ногой пинать двери и бить по кнопке вызова. Но вдруг замечает камеру и начинает гладить кнопку, как бы извиняясь. Или другой пример: мужчина заходит в подъезд, ставит в угол мусор. Видит камеру — забирает его. Значит, камера, хоть и не живая, но тоже может воспитывать человека и побуждать его соблюдать нормы и правила, заведенные в обществе?

предоставлено для realnoevremya.ru ПАО «Таттелеком»

Айрат Нурутдинов резюмирует:

— Все это направлено на повышение безопасности, уровень преступности снижается, и если брать мировую практику, то снижается он из-за тотального проникновения камер видеонаблюдения. Это важный фактор! Благодаря им в целом поведение людей становится более сдержанным.

Как Бугульма оказалась «впереди всея Москвы» по охвату камерами

Заместитель генерального директора «Таттелекома» по информационной безопасности — директор департамента ИТ Ильдар Нургалеев описал уникальный кейс, охвативший целый город в Татарстане. Речь идет о Бугульме. Огромная роль в его реализации принадлежит муниципальным властям: администрация города заняла принципиальную и очень активную позицию в вопросе повышения безопасности.

В Бугульме 85 тысяч жителей, 340 многоквартирных домов, 26 637 квартир. При этом здесь установлены 99 камер «Безопасного города», 910 камер «Безопасного двора», 1 448 IP-домофонов. Таким образом, если посчитать все камеры, выходит, что в городе 1 видеокамера приходится на 35 жителей, то есть в среднем на 10 семей.

— Проникновение IP-домофонов составляет 96% от всего жилого фонда, — рассказывает Ильдар Нургалеев. — По республике это точно рекорд, да и в стране, думаю, тоже такого проникновения камер домофонов нигде больше нет. Есть такой мировой статистический показатель — количество камер на квадратный километр. В Бугульме этот показатель равняется 88 камерам — существенно больше, чем в Москве (76) или, к примеру, Барселоне (71). Таким образом, небольшой город занимает высокое место даже в мировом масштабе!

Замгендиректора «Таттелекома» объясняет, зачем нужен такой охват и как он работает — весь секрет в системной организации видеонаблюдения. В ней три уровня. Первый — «Безопасный город», по камерам которого сотрудники правоохранительных органов могут определить, например, направление движения автомобиля, фиксируют съезды (куда он поехал). Второй уровень — «Безопасный двор», на котором точно понимаем, куда человек припарковался и в какую сторону направился. Третий уровень — камеры IP-домофонов, когда точно можно зафиксировать личность человека и определить его местонахождение.

Ильдар Нургалеев описал уникальный кейс, охвативший целый город в Татарстане. Речь идет о Бугульме. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Живой пример, иллюстрирующий эффективность этой системы: у одной пенсионерки в Бугульме дистанционные мошенники вымогали деньги. Она передала им требуемую сумму через курьера, тот отвез их на точку передачи денег. И благодаря этим трем уровням безопасности злоумышленников раскрыли. Курьера определили по камерам IP-домофонии, по камерам «Безопасного двора» увидели, в какую он машину сел и в какую сторону поехал, по камерам «Безопасного города» — куда направился, кому и в каком месте передал деньги.

— Выпади хотя бы одно звено этой цепочки, было бы сложнее оперативно раскрыть такое преступление, — рассказывает Нургалеев.

«80% — собственные разработки компании»

Сергей Шагиахметов, заместитель генерального директора «Таттелекома» по коммерческой деятельности, обращает внимание на то, как много усилий и ресурсов вкладывает компания в организацию и развитие услуг видеонаблюдения.

По его словам, чтобы организовать проекты «Безопасный город» и «Безопасный двор» в пяти крупных городах республики, пришлось проложить почти 19 км новых каналов для кабеля, почти 66 км оптического кабеля и 80 км витой пары. Обыватель видит простую, на его взгляд, ситуацию: «Пришли ребята, повесили камеру». Но за этим кроется большой технический проект, километры проложенных коммуникаций и килограммы бумаг, подписанных в ходе согласования работ. То же самое касается и IP-домофонии:

— Для жителя домофон выглядит просто: нажал на кнопку, заглянул в приложение. Но за этим стоит огромный объем работы. И множество оборудования, и программное обеспечение, кстати, полностью написанное сотрудниками «Таттелекома». Домофон покупается у российской компании, но он составляет всего 20% от всего необходимого. 80% — серверы, облачные хранилища, ПО, аналитические мощности и т.д. — собственные разработки компании! — говорит Сергей Шагиахметов.

Используя в комплексе «Безопасный город», «Безопасный двор», «Безопасный подъезд», маршрут передвижения подозреваемых можно проследить на протяжении десятков километров! Например, так раскрыли грабеж, совершенный в апреле жителем Казани, больше десяти лет находившимся в федеральном розыске.

Сергей Шагиахметов обращает внимание на то, что за установкой камер видеонаблюдения стоит много работы. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Судя по всему, все больше людей в республике действительно понимают, что видеонаблюдение — действенный способ повышения безопасности. Иначе как объяснить растущий спрос на установку камер? По предварительным подсчетам, в декабре камерами IP-телефонии «Таттелекома» будут охвачены уже 2 тысячи домов и 300 тысяч квартир по всему Татарстану. Количество камер «Безопасного двора» до конца года превысит 17 тысяч, а объем устройств видеонаблюдения по программе «Безопасный город» к Новому году превысит 3 тысячи. Очередь уже выстраивается на установку камер «Безопасного дома» в частном секторе.

Все это значит, что в поединке между призрачной приватностью и безопасностью с большим отрывом побеждает безопасность. В городах и поселках Татарстана с каждым месяцем будет все спокойнее и уютнее, а люди будут чувствовать себя все увереннее.

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