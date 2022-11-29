«Таттелеком» отмечает 134-летие телефонной связи в Казани

27 ноября 1888 года открылась Казанская городская телефонная сеть. Ее преемник, «Таттелеком», отмечает годовщину начала новой эры связи

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Постоянная телефонная связь появилась в Казани — сложно даже представить — в позапрошлом веке! С тех пор совершенствовались технологии, проходили реорганизации, приходили и уходили люди, в корне менялись сами принципы построения связи… КГТС, а потом и ее преемник, компания «Таттелеком», уже 134 года обеспечивают нам возможность быть рядом, даже находясь в сотнях километров друг от друга. И главное в этом процессе — люди. «Кадры решают все», — напоминает руководитель отдела кадров ПАО «Таттелеком» Римма Накипова. «Если ты свою работу не любишь, у тебя ничего не получится», — философски размышляет ведущий инженер Центра обслуживания базовой инфраструктуры Ильгиз Хуснутдинов. В «Реальном времени» — рассказ двух «старожилов» компании о том, как строилась связь в Татарстане.

От декадно-шаговых коммутаторов к «цифре»

До начала девяностых годов очередь на телефон в Казани была огромная. Люди не могли получить номер десятилетиями.

Ведущий инженер группы ОПТС цеха коммутации местной сети и абонентского доступа Центра обслуживания базовой инфраструктуры ПАО «Таттелеком» Ильгиз Хуснутдинов вспоминает человека, который стоял на очереди 40 лет!

Казанская телефонная связь держалась на декадно-шаговых коммутаторах, а более совершенные координатные распределялись централизованно, через Минсвязи СССР. Несколько координатных АТС на город считалось большим достижением: в СССР их не производили, а импортное оборудование чешского, немецкого и польского производства было в огромном дефиците.

Но даже если удавалось раздобыть координатную АТС, емкость у нее была небольшая — максимум 10 000 портов, капля в море для миллионной Казани. Занимала такая станция около 800 квадратных метров. Между собой АТС соединялись толстыми кабелями с медными жилами.

Ильгиз Хуснутдинов показывает исторический документ: первый проект цифровой телефонной связи, разработанный для Казанской ГТС и АМТС в 1993 году.

А в это время за границей даже «новые» координатные АТС уже морально устаревали — их заменяли на цифровые, построенные на микропроцессорах и использовавшие универсальную пакетную сигнализацию для организации связи между собой. К одной такой станции можно было подключить до 240 тысяч абонентов — в 24 раза больше, чем к координатной! А система техобслуживания была автоматической: вместо десятка техников оборудование контролировал встроенный процессор. Для Казани это было недостижимой мечтой до 1993 года.

Но когда плановая экономика ушла в прошлое и начались рыночные процессы, стало возможно напрямую закупать современное телекоммуникационное оборудование. Руководство республики поставило перед связистами задачу полностью ликвидировать очередь на установку телефонов к тысячелетию Казани.

Ильгиз Хуснутдинов показывает исторический документ: первый проект цифровой телефонной связи, разработанный для Казанской ГТС и АМТС в 1993 году — его прислала немецкая компания Alcatel SEL AG. В этот проект входили две полноценные междугородние станции для Татарстана и несколько городских АТС. Итак, финансирование было найдено, поставщик оборудования тоже. Оставалось решить третью, самую сложную задачу: где взять специалистов, которые смогут быстро начать работать с «цифрой»?

Ильгиз Хуснутдинов окончил КАИ в середине восьмидесятых, по специальности он инженер-электронщик

«Цифровую связь в Татарстане строили не связисты»

Ильгиз Хуснутдинов окончил КАИ в середине восьмидесятых, по специальности он инженер-электронщик. До 1993 года работал в оборонке. Он вспоминает, как в один прекрасный момент ему позвонила бывшая одногруппница. Она работала инженером на Казанской ГТС, и, когда перед связистами остро встал вопрос кадрового дефицита, вспомнила о своем однокашнике, окончившем КАИ с красным дипломом.

В те времена специалистов для цифровых коммутаторов в Казани не готовили, а своих инженеров переучивать было и негде, и некому. Вопрос решили радикально: пригласили на работу десятерых электронщиков, до того момента вообще не имевших никакого отношения к сфере связи. Наш герой был в их числе. Так и получилось, что цифровую связь в Татарстане строили совсем не связисты. И это удалось! Удалось благодаря самоотверженному труду этих людей, которым за короткий срок пришлось освоить и новые коммутаторы, и строящиеся цифровые сети связи на оптоволокне.

Ильгиз Абдрахманович вспоминает:

— Я приехал на собеседование с главным инженером — был такой Пышкин. Он сказал: «Ты же про связь ничего не знаешь. Ты же работал на оборонном заводе, тебе 35 лет». Я говорю: «Да. Но я освою». И освоил! С тех пор так здесь и работаю.

В апреле 1993 года он пришел работать на должность старшего инженера в здание КГТС на улице Бутлерова, которое было построено специально для координатных АТС. В ту пору здесь располагались три электромеханических АТС, каждая из которых занимала по целому этажу — от 500 до 900 квадратных метров. Их в итоге заменила цифровая АТС-64, которая поместилась в двух небольших комнатах площадью по 60 «квадратов» каждая. Она не только обслуживала «рядовых» абонентов, но и играла роль узла для правительственных станций. Ответственность была огромная, но специалисты справились.

Цифровая АТС-64 поместилась в двух небольших комнатах площадью по 60 «квадратов» каждая

Строительство сети новых цифровых коммутаторов начиналось так: в Казань приехал «десант» из немецких инженеров, которые начали монтировать объекты АМТС Казани и три цифровые АТС. В помещения, где немцы монтировали оборудование, они никого не пускали. У них так было принято. Ильгиз Хуснутдинов вспоминает:

— Нас на станцию они не пускали, может быть, боялись, что мы узнаем лишнего. Однако на каждой станции они все-таки вынуждены были назначить по одному куратору — им нужна была связь с внешним миром, а нам как-то нужно было потом обслуживать это оборудование. На АТС-64 таким куратором назначили меня. Немецкий супервайзер мне сказал: «Сначала мусор за нами будешь убирать, потом раскладывать гайки, потом маркировать провода, со временем мы допустим тебя до монтажа, а потом и к запуску станции». Так, практически с нуля, они меня всему научили. Мы здесь с ними находили общий язык. Однажды, 8 мая 1994 года, мы сидим, что-то обсуждаем. Супервайзер немцев говорит: «Срочно надо все делать! Завтра выходим на работу». Я сказал: «Нет, мы завтра на работу не выходим. У нас праздник». Он спрашивает: «Какой еще праздник?». А я говорю: «9 Мая, День Победы. Гитлер капут!». Тут он все понял. Но все равно сказал, что надо выйти и четыре часа поработать, пришлось выйти.

Все следующие цифровые станции в городе казанские инженеры монтировали сами — вызывать немецких монтажников было фантастически дорогим удовольствием. Наш герой вспоминает, как с горящими глазами старался постичь все премудрости новой сферы. Как оставался ночами на станции, смотрел в мониторы и разбирался в хитросплетениях работы оборудования…

В апреле 1993 года Ильгиз Хуснутдинов пришел работать на должность старшего инженера в здание КГТС на улице Бутлерова, которое было построено специально для координатных АТС

— Когда вы ходите на работу и она вам не нравится — это не работа, а каторга. Сколько бы тебе ни платили. А если тебе работа нравится — вот это хорошо! У меня это совпало. У меня был хороший опыт в освоении новых изделий, когда я работал в оборонке. И мы все, не связисты, кого сюда набрали в результате, мы это потянули. Всю связь строили мы! Запускаем, отлаживаем — работает! — с гордостью рассказывает Ильгиз Абдрахманович.

Трудности перевода

Своими силами впоследствии казанские инженеры смонтировали восемь цифровых станций. И это при том, что ни электросхем, ни описания внутренней работы аппаратного и программного обеспечения не прилагалось. Только общее описание функций узлов АТС. Когда Ильгиз Абдрахманович спросил у немецкого инженера, почему электросхемы не прилагаются к оборудованию, тот ответил ему: «Вы купили технологию создания и обслуживания телефонных вызовов. Но не технологию изготовления цифровой АТС, это наше ноу-хау. Поэтому все, что у нее внутри, — это для вас черный ящик».

Инженер рассказывает, как сидел со словарями над толстыми инструкциями — программа английского языка, изученная в школе, не включала технической терминологии.

Инженер рассказывает, как сидел со словарями над толстыми инструкциями

В 1994 году десятку новоиспеченных казанских связистов отправили в Германию — нужно было получить хотя бы минимальное первоначальное образование по этим типам коммутаторов. Разумеется, никакой документации на русском языке и русскоязычных преподавателей не было. Ильгизу Абдрахмановичу пришлось экстренно вспоминать английский. Помогла и помощь словацких коллег — с ними взаимопонимание наладить удалось по причине сходства языков. Было очень сложно, но казанцы справились. Инженер вспоминает:

— К концу обучения нам казалось, что мы уже ничего не понимаем и в голове полная каша. Но наш словацкий преподаватель сказал: «Ничего страшного. Вам это только кажется. Когда вы столкнетесь с ситуацией, в которой вам пригодятся эти знания, они сами выплывут из подсознания». Так и получилось, и мы еще долго вспоминали его добрым словом.

Через месяц инженеры вернулись в Казань из Штутгарта и начали работать. С 1997 года к работе с нашими АТС подключился и филиал Alcatel из Санкт-Петербурга. Стало легче — все-таки русскоязычные люди. Ильгиз Абдрахманович вспоминает, как завязывались деловые и профессиональные связи, как он звонил коллегам из Астрахани и Архангельска в сложных ситуациях за советом…

Нестареющая классика

К 1995 году были построены и введены в строй две новые автоматические междугородние телефонные станции (в Казани и Набережных Челнах) и две городские АТС на улицах Ломжинской и Бутлерова. Очередь на установку телефона начала стремительно уменьшаться, но до полной телефонизации было еще далеко. Одну цифровую станцию строили по полгода, нужно было ускоряться. И тогда Минсвязи республики приняло решение разрешить в Казани работать еще одному оператору связи — ЗАО «Телесет». Он зарезервировал за собой 100 тысяч телефонных номеров и телефонизировал территории города, до которых Казанская ГТС к тому времени не добралась, — поселок Левченко и другие отдаленные тогда районы.

От оборудования, поставленного с 1994 по 2004 год, осталось немного: все станции постоянно обновлялись

Однако тут перед связистами встала новая задача: поскольку шестизначной нумерации явно не хватало, нужно было переходить на семизначную. Ее можно было построить только на новых, цифровых АТС. Однако у Казанской ГТС по-прежнему было множество старых, электромеханических. Все их невозможно было за один раз заменить на цифровые. По очередному решению Минсвязи в начале 2000-х годов КГТС продала часть своих электромеханических ГТС еще двум новым операторам — ООО «Интелсет» и ОАО «ТНПКО» с тем, чтобы те экстренно заменили их на современные.

К лету 2005 года электромеханических АТС в Казани не осталось, тогда и произошел переход на семизначные номера. Исчезла и очередь из заявок на телефоны. Итак, в городе стояли самые современные на тот момент цифровые АТС, на их основе строится стационарная телефонная связь и теперь. Правда, от оборудования, поставленного с 1994 по 2004 год, осталось немного: все станции постоянно обновлялись. На них заменили процессоры — теперь там стоят Pentium, сильно менялось программное обеспечение. В 1994 году объем ПО на одной АТС не превышал 50 Мб, а теперь — несколько гигабайтов! Вслед за апгрейдом станций постоянно учились и инженеры, которые день за днем, год за годом осваивали и продолжают осваивать новое программное обеспечение.

— Все новое когда-то становится старым, — философски рассуждает Ильгиз Абдрахманович. — На месте стоять нельзя. Вот теперь сети с коммутацией каналов уходят в прошлое — мы переходим к сетям с коммутацией пакетов. Посмотрите на современные оптоволоконные коммуникации: оптика в квартиру, которую сейчас проводит «Таттелеком», дает возможность абоненту получить и телефон, и интернет, и телевидение, и даже больше...

Но на вопрос о том, не уходит ли стационарная телефонная связь в прошлое, инженер отвечает: да, конечно, мобильная связь сегодня на коне, однако старый добрый медный провод остается самым надежным способом обеспечить связь, что бы ни случилось. Без стационарного телефона невозможно представить себе работу организаций и государственных органов.

«Когда я в сферу связи попала, поняла, что это моя семья»

Сегодня в ПАО «Таттелеком» работают более 4 тысяч человек. 1 235 из них в компании уже больше 134 месяцев, а 496 сотрудников трудятся здесь более 20 лет! Так что Ильгиз Абдрахманович далеко не единственный «аксакал» в «Таттелекоме». Дело в том, рассказывает нам Римма Накипова, главный кадровик компании, что связисты — это одна большая семья.

Римма Накипова говорит, что есть какая-то магия в этой сфере

В сфере связи она работает с 1996 года: возглавляла канцелярию в Минсвязи республики, а в свежеобразованный «Таттелеком» пришла в 2002-м. И никогда даже не рассматривала переход в другую сферу, признается: есть какая-то магия в этой среде, притяжение, которое держит здесь годами и десятилетиями. Люди работают в компании семьями и поколениями: в «Таттелекоме» сейчас насчитывается целых 79 трудовых династий! Одна из них работает в Набережночелнинском ЗУЭС, в ней 13 членов семьи, общий стаж работы которых в компании составляет 313 лет! Римма Бакиевна улыбается, рассказывая:

— Когда я в сферу связи попала, поняла, что это моя семья. Я не от одного руководителя слышала, что отрасль связи именно так многие сотрудники воспринимают. А в семье ведь человеку комфортно. Вот так и мне по сей день в этой отрасли комфортно. Сейчас смотрю на наших молодых, креативных ребят со светлыми головами и думаю: «Как же здорово!» Порой расскажешь кому-то из них, как тут его мама работала. Сейчас ведь дети, которые когда-то ходили в наш ведомственный детский садик, уже выросли, отучились в институте и пришли к нам работать. И сейчас, когда я начинаю об этом говорить, они удивляются: «А вы разве тогда уже здесь были?»

На момент ее прихода в «Таттелеком» здесь работали около 7 тысяч сотрудников. Время диктует свои правила, сети совершенствуются, и высокие технологии требуют меньших трудозатрат. Потому-то штат компании и оптимизируется.

«Невозможно работать в кадровой службе, если ты не любишь людей»

Римма Бакиевна начинала карьеру в Минсвязи в 1996 году, чуть позже уже была руководителем канцелярии министерства и о реорганизации татарстанских компаний связи знала не понаслышке: все документы проходили через нее. В отсутствие кадровиков ей поручали некоторые задания по кадрам. И именно тогда наша героиня поняла, что хочет быть именно специалистом по кадрам:

— Да, документы, делопроизводство — это мое, но вот то, что связано с людьми, ложится мне на душу особенно. И когда начала работать с кадрами, подумала: «Ах, услышал бы меня кто-нибудь на небесах!».

Коллектив отдела кадров. Фото: из личного архива Риммы Накиповой

Тогда же, в 1998 году, образовался «Таттелеком», а потом началось укрупнение зональных узлов электрической связи. В 2002 году, 20 лет назад, Римме Бакиевне предложили должность кадровика на этом предприятии. Она вспоминает: предложение получила в четверг, в пятницу уже была уволена в порядке перевода, а в понедельник 22 июля 2002 года пришла на свое новое место работы.

Вспоминая эти двадцать ярких, быстрых лет, она качает головой: чего только не было, через что только не пришлось пройти! Но главное, что ей всегда было важно, — это люди. Она убеждена, что сотрудник кадровой службы должен сделать так, чтобы обратившийся человек ушел от тебя с легким сердцем и спокойной душой. Чтобы он понял все, что ты хочешь ему сказать. Того же самого требует и от своих подчиненных:

— Всегда говорю : «Пришел к тебе человек по какому-то вопросу — посмотри ему в глаза. Объясни ему все. Убедись, что видишь в глазах понимание, и если не видишь, объясняй еще и еще». Мы должны заботиться о каждом сотруднике, это мой подход к работе. Я глубоко убеждена: невозможно работать в кадровой службе, если ты не любишь людей. Кадровик — это прежде всего психолог, и я уверена, что эта профессия — такое же призвание, как, скажем, врач или учитель!

От ручных таблиц к компьютерным программам

Когда 20 лет назад Римма Бакиевна и ее сотрудницы начинали работать в отделе кадров, весь огромный семитысячный штат «Таттелекома» приходилось вести практически вручную: компьютерных программ не было, о современной системе учета кадров не приходилось даже мечтать. Она вспоминает:

— В те годы только еще формировался Трудовой кодекс. Поэтому шаблонов приказов у нас не было (они появились централизованно только в 2004 году), мы их сами создавали. Рисовали чуть ли не под линейку: «Вот этот столбик нам нужен, и еще вот такой»… Представляете, как вести кадровый учет семи тысяч человек в таком режиме?

В 2004 году в отделе кадров наконец появилась компьютерная программа. И кадровики несколько месяцев работали без выходных: нужно было вручную вбить в базу данных информацию обо всем штате со всеми личными сведениями! Зато потом работать стало существенно удобнее.

За 20 лет в «Таттелекоме» Римма Бакиевна вместе со своими коллегами изучила все грани человеческой натуры, помогла сотням молодых ребят найти свое место в жизни

«Ни один ребенок не должен быть обделен»

Прямо сейчас кадровики и профсоюз собирают списки детей сотрудников компании — наступает время новогодних подарков. Начальник отдела кадров «Таттелекома» говорит: «Это важнейшая задача. Ни один ребенок не должен быть обделен, это вопрос моей совести!». Подарки стараются делать такими, чтобы в них и сладости были, и что-то потом на память оставалось. В последние годы это, как правило, рюкзачки в виде животного — символа года.

«Таттелеком» — это семья. А в семье порой приходится делить не только радость, но и горе. Полтора года назад скоропостижно умер один из сотрудников энергетического цеха. У него остались две дочки, им было 9 и 10 лет. Римма Бакиевна рассказывает:

— В конце прошлого года, через полгода после похорон, нам позвонила его жена и рассказала, как девочки спали в обнимку с этими рюкзачками. Младшая дочка сказала: «Даже если папа на Новый год не придет, может быть, придет подарок с Дедом Морозом из «Таттелекома?». Я просто не смогла остаться равнодушной. Мы все сделали, компания приготовила девочкам новогодние подарки. И буквально две недели назад я вспомнила про них, мы на связи с их мамой. Их отца нет уже полтора года, а дети помнят про «Таттелеком»: им папа рассказывал, как там хорошо, какие там люди и какой добрый там Дед Мороз. Конечно, мы организуем им подарки и в этом году…

Римма Бакиевна плачет. Ее рассказ вызывает живой отклик и у нас. Удержаться сложно. А глава кадровой службы «Таттелекома» продолжает:

— Простите меня за эмоции. Я этим живу. Мне постоянно говорят: «Ты не умеешь себя жалеть». А я не умею по-другому работать. Я так и не смогла построить эмоциональную стенку между собой и сотрудниками, и не смогу. Это мой фундамент, переданный моими родителями, — любовь к людям. Этой стены во мне никогда не будет. Я живу и чужой болью, и чужой радостью…

Как «Таттелеком» помогает делать карьеру

Профориентационная работа среди студентов и даже школьников тоже всегда входила в обязанности кадровой службы ПАО «Таттелеком». Римма Бакиевна рассказывает, как, начиная с конца марта, кадровики разъезжали по республике и объясняли школьникам, какие возможности открываются перед ними в сфере связи. У компании было два ресурсных центра в Казани — это техникум связи и КАИ.

«У нас можно сделать хорошую карьеру, если иметь светлую голову и большое желание работать». Реклама. ПАО «Таттелеком». Токен: Pb3XmBtzt9SUKDeocgd6A9Qt6Q34aZcZTLsRvMk

Ребята из техникума практику проходили в «Таттелекоме». Потом получали высшее образование в КАИ по ускоренной программе. А для своих сотрудников, обучавшихся на платной основе, компания оказывала финансовую помощь с рассрочкой платы за обучение. Есть опыт и целевого обучения талантливых выпускников КАИ. Римма Бакиевна рассказывает:

— Очень многие наши ребята росли в профессии, благодаря нашей поддержке. Сейчас в компании уже есть и отдел подбора персонала, и Корпоративный университет, а раньше, 5 лет назад, этим еще занимались мы. И мы примечали толковых ребят. Вот он, например, окончил школу где-нибудь в районе и устроился к нам работать кабельщиком. Заочно оканчивал техникум связи, рос в профессии. Самые толковые потом направлялись в КАИ по целевому обучению. Шли по карьерной лестнице, становились классными инженерами, начальниками районных узлов связи. Могли расти и дальше. Например, один из таких наших «птенцов» — Эдуард Хасанов, он сейчас руководитель исполкома Чистопольского района. Говорит: «Римма Бакиевна, я до сих пор вспоминаю, как вы меня отчитывали!». Он у нас учился в техникуме связи, потом окончил филиал Самарского института связи (он был в Казани), руководил Чистопольским межрайонным узлом связи, а потом его забрали в исполком. И он не один. У нас можно сделать хорошую карьеру, если иметь светлую голову и большое желание работать.

В начале декабря в «Таттелеком» придет очередная группа студентов техникума связи — проходить практику. Ее организация тоже входит в задачи отдела Риммы Бакиевны. Ребят распределяют по разным отрезкам работы — так они еще во время обучения могут примерить на себя свою будущую профессию.

«Команда — моя вторая семья»

За 20 лет в «Таттелекоме» Римма Бакиевна вместе со своими коллегами изучила все грани человеческой натуры, помогла сотням молодых ребят найти свое место в жизни. Каждый день решает проблемы людей и радуется их достижениям. Все это берет много сил, но и дарит их. Внутри «Таттелекома» создаются семьи, и кадровики каждый раз очень радуются, когда это происходит, а потом с улыбкой ждут, кто же придет оформлять пособие на малыша — мама или папа.

«Наверное, она бы сказала: «Ох, что же это за профессия-то такая, которую мы совсем не понимаем?!»

Меняются времена, меняется сама глубинная сущность связи. Разрастается «Таттелеком», который теперь предоставляет не только стационарную телефонную связь, но и интернет, и мобильные возможности сети, домофонию и многое другое. Уходят целые профессии и появляются новые. Наша героиня с улыбкой размышляет, как отреагировала бы телефонистка коммутатора (этой профессии сегодня нет) на название новой должности в «Таттелекоме» — сервисный инженер по подключению услуг GPON:

— Наверное, она бы сказала: «Ох, что же это за профессия-то такая, которую мы совсем не понимаем?!». Время меняется, меняются интеллект, мышление и средства связи. А сама профессия связиста остается. И люди остаются. А люди — это главное. У нас в компании огромное множество сотрудников работают уже больше десяти лет. Это дорогого стоит. И когда мне предлагали переходить в другие компании, я не соглашалась. Команда — моя вторая семья. Я без нее никто, и все, чего я достигла, — это в том числе и благодаря им.

