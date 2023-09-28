«Бывших журналистов не бывает»: в Казани прошло чествование ветеранов журналистики

Сегодня в Союзе журналистов Татарстана поздравляли тех, кто посвятил жизнь развитию своего дела

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Союзе журналистов Татарстана сегодня чествовали ветеранов журналистики. Этой традиции более 20 лет. Мэтров поблагодарили за вклад, внесенный в развитие журналистики в регионе, а после их ждал праздничный концерт с будущими звездами татарской эстрады. О том, как прошла церемония, — в материале «Реального времени».

«Я понял, что журналист добывает правду»

Одним из приглашенных на церемонию чествования ветеранов журналистики был Римзиль Валеев. Он начинал в районной газете «Светлый путь» корректором, потом его повысили до фотокорреспондента, а после учебы в университете стал заместителем главного редактора. В Казань журналист попал тоже благодаря своему ремеслу: 43 года назад его перевели из Уфы корреспондентом «Комсомольской правды». Во время перестройки Валеев стал первым главным редактором издания «Идель». Под его руководством журнал выпускался стотысячным тиражом.

Одним из приглашенных на церемонию чествования ветеранов журналистики был Римзиль Валеев. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Журналистикой Валеев заинтересовался еще в младшей школе, когда корреспондент районной газеты брал интервью у его отца:

— Он все копал под него (отца, — прим. ред.) и копал. Думаю, что, ругает, что ли? Нет, не ругал, он хотел узнать правду об этом человеке, — вспоминает Валеев. — Потом эта статья была опубликована. Я понял, что журналист добывает правду.

Гостем мероприятия стал и шеф-редактор службы радиовещания «ГТРК «Татарстан» Разин Нуруллин. Он посвятил радиожурналистике более полувека: стал сотрудником еще в 1972 году, будучи студентом отделения журналистики Казанского университета, и с тех пор не менял места работы. Нуруллин продолжает трудиться до сих пор, ведет четыре передачи в неделю, а на вопросы про возраст с улыбкой восклицает: «Мне всего 71!»

Гостем мероприятия стал и шеф-редактор службы радиовещания «ГТРК «Татарстан» Разин Нуруллин. realnoevremya.ru/Максим Платонов

А вот Язилю Абдулкадырову, посвятившую профессии 49 лет, привел в журналистику случай. Учительница по образованию, она не смогла найти вакансию в школе после переезда в Апастово и устроилась в районную газету Апастовского района. 14 лет Ябдулкадырова посвятила районной журналистике, 10 — работе редактором в «Татарском книжном издательстве», столько же была редактором в Институте языка и литературы им. Ибрагимова.

А вот Язилю Абдулкадырову, посвятившую профессии 49 лет, привел в журналистику случай. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В списке изданий, для которых писала в течение своего внушительного профессионального пути журналистка, — газеты «Татарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана»), «Заман Татарстан» («Время — Татарстан»), «Татар иле» («Татарские края»).



«Это журналисты, которые составляют золотой фонд и телевидения, и газетно-журнального дела»

Генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Государственного совета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов отметил, что все приглашенные внесли большой вклад в развитие журналистики в Татарстане.

Ильшат Аминов: «Все журналисты с именем, журналисты, которые составляют золотой фонд и татарского телевидения, и татарского газетно-журнального большого дела» realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Все журналисты с именем, журналисты, которые составляют золотой фонд и татарского телевидения, и татарского газетно-журнального большого дела. Здесь сидят выдающиеся ведущие казанского телевидения, работники радио, газет. Они воспитали целую плеяду сегодняшних журналистов, которые продолжают их дело. Это люди, которые сделали нашу сегодняшнюю журналистику такой серьезной, таким важным социальным институтом, — заявил он.

Согласна с ним исполнительный директор Союза журналистов Татарстана Наиля Хайдарова:

— Любой человек, который проработал всю жизнь журналистом, уже внес вклад. Это очень тяжелая профессия, не зря называют четвертой властью.

Церемония, на ее взгляд, важна ветеранам и для поддержания связей со старыми коллегами, и для обеспечения преемственности поколений:

— Это прекрасный повод пообщаться, вспомнить молодость. Люди, которых мы пригласили сегодня, — это и работающие ветераны, то есть это передача опыта молодому поколению. Бывших журналистов не бывает.

Наиля Хайдарова: «Бывших журналистов не бывает». realnoevremya.ru/Максим Платонов

На мероприятии присутствуют не только казанские журналисты, рассказала Хайдарова: «Люди из Буинска, Сабов специально приехали послушать этот концерт».

Главной частью мероприятия был концерт преподавателей и студентов кафедры сольного народного пения факультета Высшей школы искусств Казанского государственного института культуры.



— Мы хотели показать молодых исполнителей, познакомить с будущим нашей эстрады. Здорово, что молодежь показывает свое мастерство, — отметил Аминов.



— Журналисты — это самые близкие наши друзья. Они могут нас пропиарить: интервью, статьи... Это все наши близкие друзья, наши коллеги, — поделилась Венера Ганеева, заведующая кафедрой сольного народного пения КазГИКа.

По ее мнению, участие в подобных мероприятиях важно для студентов:

— В преддверии такого замечательного праздника, Дня пожилых людей, они, думаю, должны отдавать дань старшему поколению. Это тоже своего рода воспитательная мера.

Венера Ганеева: «Журналисты — это самые близкие наши друзья». realnoevremya.ru/Максим Платонов

О преемственности говорила и исполнительный директор Союза журналистов:

— Молодые талантливые голоса. Это и есть связь передачи поколений, возможность пообщаться.



Но на чествовании ветеранов работа с ними не заканчивается: в будущем журналистов ожидает еще немало мероприятий.

— Форматы будем искать разные: и концерты, и просто встречи. Все у нас для этого есть, — уверил гостей Аминов.