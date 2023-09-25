«Жилые дома и торговые центры без зарядных станций должны стать нонсенсом»

На Kazan Digital Week обсудили проблемы развития зарядной инфраструктуры для электромобилей

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По данным замминистра промышленности и торговли РТ Марата Минибаева, на сегодняшний день в республике насчитывается 451 электромобиль и уже установлено около 180 зарядных станций. Всего электрокаров в России — 23 тысячи, по данным прошлого года. Продажи «электричек», как их называют в народе, выросли на 34%. А к 2030 году их будет не меньше 1,5 млн. Но есть большая проблема с развитием зарядной инфраструктуры. Компания UD Group выступила с инициативой внесения изменений в нормативно-правовые акты, которые касаются упрощения процедуры подключения электростанций на уже построенных объектах. На Kazan Digital Week заинтересованные в развитии стороны обсудили проблему вместе с заместителем министра промышленности РТ.

Главная проблема, которую обсуждали на сессии «Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры в городе будущего», — это равномерное покрытие зарядными станциями дорожных сетей России в целом и Республики Татарстан в частности. В 2021 году правительство России утвердило концепцию по использованию электротранспорта. Замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев говорит, что республика поддержала федеральную программу и стала активным ее участником. Если сейчас количество зарядных станций составляет порядка 180 точек, то в следующем году их планируют увеличить до двухсот. Для стимулирования развития не только производства, но и использования электромобилей приняли ряд мер. В частности, с 1 января 2024 года владельцы электрокаров освобождаются от уплаты транспортного налога. Но эти меры не дадут нужного эффекта, если не будет широкой и удобной сети зарядных станций.

Замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев (слева). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев:

— Когда мы начали заниматься реализацией этой программы, то у нас не было понимания, где проходят потоки электромобилей. Установку электростанций мы определяли сами, поэтому были и ошибки. Некоторые электростанции оказались чрезмерно загружены.

Минибаев считает, что нужно придерживаться китайского варианта развития инфраструктуры. Там правительство ежегодно формирует программу по введению новых точек установки зарядных станций, определяет их количество и места расположения. Но при этом добавил, что все новые коммерческие и жилые объекты необходимо проектировать с учетом включения в них мест для электростанций. «Жилые дома и торговые центры без зарядных станций должны стать нонсенсом» — подытожил Минибаев.

Для этих целей компания UD Group создала проект — сеть электрозарядных станций Greengy. Но его руководитель видит существенную проблему не с оснащением станциями новых объектов, а в установлении точек питания в уже построенных домах. По статистике Greengy, владельцы электрокаров предпочитают заряжать машины там, где отдыхают. Длительность одной сессии зарядки в торговом центре составляет 2 часа, а в многоквартирных домах — семь. Больше 20% нагрузки приходится на станции именно в жилых комплексах. По плану в 2023 году в Татарстане будет введено 2,8 млн кв. м жилья. И застройщики изначально готовы закладывать зарядные станции в проект дома. Но остается еще 63,03 млн кв. м уже введенного жилого фонда, где есть проблемы с установкой электростанций.

Руководитель проекта Greengy Роман Тюкалов. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Руководитель проекта Greengy Роман Тюкалов:

— К нам обратились семь владельцев электрокаров с запросом на подключение станций на их собственных парковочных местах. Но управляющая компания просто не смогла согласовать с другими собственниками квартир монтаж на установку зарядной станции.

На сегодняшний день управляющая компания не может ничего сделать на территории многоквартирного дома или жилого комплекса без согласия собственников. Для этого необходимо провести собрание и получить большинство голосов за установку зарядной станции на парковочных местах. И тут всплывают две проблемы. Во-первых, управляющей компании сложно собрать людей. А во-вторых, и это главное, собственники квартир не понимают, зачем им такая станция, если у них нет не только электромобиля, но и обычной машины.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Руководитель проекта Greengy Роман Тюкалов:

— Существенная проблема — это получение технологического присоединения, необходимость согласования размещения станций с собственниками квартир в домах. Эта процедура требует большого количества времени. Мы видим результатом этой сессии поддержку со стороны правительства в том, чтобы упростить процедуру размещения зарядных станций и внести изменения в нормативно-правовые акты.

О необходимости развития инфраструктуры зарядных станций для электротранспорта говорила и директор направления Стратегический маркетинг UD Group Регина Лочмеле. Она рассказала о концепции городов будущего, в которых электромобильность будет одной из важных составляющих комфортной и удобной жизни. Лочмеле предполагает постепенный отказ от бензиновых и дизельных автомобилей и переход на электрокары, поскольку они сокращают выброс газов и рост парникового эффекта, снижают уровень шумового загрязнения и загрязнения воздуха. А также она говорит об изменении общей бизнес-модели владения транспортным средством — в первую очередь за счет развития шеринговых сервисов (электромобили, скутеры, самокаты). Переход на электротранспорт — это не только сокращение расходов потребителей и снижение зависимости от нефти, но и создание новых рабочих мест.

Директор направления Стратегический маркетинг UD Group Регина Лочмеле. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Директор направления Стратегический маркетинг UD Group Регина Лочмеле:

— Есть разные подходы в формировании города будущего: жизнестойкий, автономный, зеленый, инновационный, инклюзивный. К примеру, мы были недавно в Сингапуре. В нем упор на концепцию развития зеленого города, система электромобилей там практически неразвита. А вот Дубай — однозначно инновационный город, вероятность развития электромобилей в нем очень высока. Не будет единых стандартов, и города будущего не будут похожи друг на друга.

Электромобильность напрямую связана с концепцией города будущего. Сложно сказать, какой будет Казань через десять или двадцать лет. Но в ней точно будут электромобили. Поскольку заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев инициативу UD Group поддержал и попросил подготовить проект изменений для обсуждения.