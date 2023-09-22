ГК «Астра»: «Наша цель — стать глобальным вендором»

ОС Astra Linux занимает порядка 75% рынка отечественных операционок, по данным аналитического отчета Strategy Partners. В планах у группы компаний «Астра» — построение глобального разработчика системного ПО, который обеспечивает потребности рынка в специализированных и общих решениях и формирует единые ИТ-стандарты.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

ГК «Астра» предлагает не только операционную систему, но целый комплекс решений, которые с успехом замещают все компоненты информационной инфраструктуры предприятия. Причем это может быть компания любого масштаба — хоть небольшая фирма на 10 рабочих мест, хоть огромная госкорпорация, распределенная по всей стране. ГК «Астра» представила на Kazan Digital Week свои решения, призванные быстро, безопасно, удобно настроить работу под ОС Astra Linux. Стенд компания обустроила совместно со своим партнером — татарстанской ГК ICL, которая, во-первых, обеспечивает комфортный перенос инфраструктуры на отечественную операционную систему, а во-вторых, производит электронику. Именно на ее устройствах и демонстрировались Astra Linux и сопутствующая инфраструктура. О том, как работала ГК «Астра» на выставке, и на чем ее специалисты делали акцент во время деловой программы форума Kazan Digital Week 2023 — репортаж «Реального времени».

«Сегодня мы способны заменить любую базовую инфраструктуру»



Операционная система Astra Linux в последние годы развивается серьезными темпами и сегодня занимает порядка 75% рынка российских ОС.

Разработчик продукта ГК «Астра» представила на выставке Kazan Digital Week 2023 не только операционную систему, но полный комплекс решений, которые позволяют практически полностью заменить основные западные решения стандартной ИТ-инфраструктуры. Анастасия Спирькова, заместитель директора по маркетингу ГК «Астра», объясняет:

— На смену западным разработкам сейчас приходят отечественные решения. Мы понимаем, что одной операционной системы недостаточно. Поэтому несколько лет назад задумались о том, что клиенту было бы удобно получить сразу все решения от одного вендора, через «единое окно» техподдержки. И для этого начали собирать под своим крылом отечественных разработчиков, готовых к нам присоединиться. Сегодня мы способны заменить любую базовую инфраструктуру.

Основной месседж, который ГК «Астра» транслировала на Kazan Digital Week 2023, состоит в том, что компания предоставляет полный стек решений для построения базовой информационной инфраструктуры любого предприятия, начиная от маленьких компаний с десятком рабочих мест и заканчивая мощными промышленными предприятиями и госкорпорациями. Сегодня это особенно важно, поскольку и законодательство, и соображения информационной безопасности, и банальные технические условия — все подталкивает компании и организации к переходу на отечественную ИТ-инфраструктуру. И инфраструктура эта должна быть качественной альтернативой решениям зарубежных вендоров, которые один за другим покидают Россию.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы понимаем, что одной операционной системы недостаточно. Поэтому несколько лет назад задумались о том, что клиенту было бы удобно получить сразу все решения от одного вендора, через «единое окно» техподдержки



Полный спектр инфраструктурных решений ГК «Астра»

Итак, ГК «Астра» объединила в своем стеке 16 решений, важных и востребованных. Перечислим некоторые из них.

Операционная система Astra Linux — платформа, на базе которой разворачивается вся ИТ-инфраструктура: и виртуализация, и база данных, и средства резервного копирования, и многие другие. Важно, что в операционку уже встроены средства защиты информации, и это — одно из главных отличий ОС Astra Linux не только от российских, но и от зарубежных разработок.

Анастасия Спирькова во время панельной дискуссии «Замещать отечественное или сохранять иностранное: чем живет ИТ в бизнесе?» объясняла:

— Регуляторами подтверждено, что у нас самая безопасная операционная система — это достигается за счет встроенных средств защиты информации, которые мы разработали совместно с экспертами Института системного программирования РАН. Мы построили модель управления доступом, эшелонированную защиту и встроили это все в операционную систему. Ни один вирус не может проникнуть и нанести существенный вред информационной системе. И даже если пользователь открыл вирусную программу и нечаянно ее запустил, то максимум, что потеряет инфраструктура, — один компьютер. Дальше в сеть предприятия вирус выйти не сможет.

Программный комплекс «Средства виртуализации «Брест», позволяющий обеспечить два способа виртуализации — облачную и серверную.

Средство резервного копирования RuBacup, в том числе и в виртуальной среде. Как говорит Алмаз Тагиров, пресейл-инженер ГК «Астра», по мнению многих клиентов компании, это единственное решение уровня энтерпрайз на отечественном рынке средств резервного копирования.

Система централизованного управления объектами ALD Pro — решение, замещающее, к примеру, MS Active Directory. Оно не менее функционально: с его помощью можно точно так же управлять пользовательскими политиками, разворачивать операционные системы, не отходя от рабочего места системного администратора, позволять ему работать с большими объемами, проводить мониторинг компьютеров, рабочих станций и серверных компонентов.

СУБД Tantor — удобная в использовании, с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга.

Инфраструктура виртуальных рабочих мест Termidesk — продукт, который позволяет организовывать безопасную и удаленную работу сотрудников. И центр разработки, и репозиторий находятся на территории России, они не подвержены зарубежному влиянию.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

WorksPad — клиент-серверное корпоративное решение для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах.

— Часто сотрудники компании отправляют конфиденциальные данные, используя мессенджеры и соцсети. А это автоматически максимизирует возможность утечки данных. WorksPad позволяет сотрудникам работать с документами, используя только это приложение. Там есть возможность работать с текстом, с таблицами, презентациями. По сути, это контейнер внутри мобильного телефона, который не обменивается данными с самим мобильным телефоном и не дает возможности утечки в облака или в любые другие приложения. Обмен происходит исключительно с сервером компании, — объясняет Алмаз Тагиров.

Система управления корпоративной почтой RuPost. Она поддерживает кластеризацию, без ограничений масштабируется и полностью совместима со всем стеком ПО ГК «Астра».

Astra Automation — платформа для автоматизированного развертывания и сопровождения ИТ-инфраструктуры на базе продуктов разработчика.

— С его помощью все инструменты, о которых я вам рассказываю, можно развернуть при помощи кода минут за 30—40. А это сильно упрощает жизнь системного администратора, — рассказывает Алмаз Тагиров.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Совместимость не только с российским «железом»

Эксперты, собравшиеся на панельной дискуссии «Замещать отечественное или сохранять иностранное», в числе прочего обсуждали: что делать, если новое ПО устанавливать уже очень нужно, а вот свободных средств, чтобы закупить российское оборудование у компании нет? Насколько совместимы продукты из стека ГК «Астра» с устройствами зарубежных вендоров, которые были закуплены в прежние времена? И можно ли это понять заранее?

Анастасия Спирькова говорит: можно!

— У нас есть программа Ready for Astra, в рамках которой мы тестируем совместимость наших продуктов с самым разнообразным оборудованием. Чаще всего смотрим с обеих сторон: и мы устанавливаем свой софт на оборудование определенного производителя, и производитель, со своей стороны, проводит такие тесты. Конечно же, мы работаем в первую очередь с отечественными производителями «железа» — например, с ICL. Тестируем наши продукты и у других российских производителей. И обязательно у зарубежных. В нашем списке совместимости уже несколько тысяч программных и аппаратных продуктов самых разнообразных вендоров, и вся эта информация доступна на нашем сайте.

Тестируются на совместимость с продуктами под ОС Astra Linux не только компьютеры, ноутбуки и серверы. Проверяют даже совместимость с периферийным оборудованием — чтобы в компаниях не перестали в одночасье работать принтеры, закупленные лет 10 назад. И если вдруг происходит ситуация, когда драйверов под Linux для конкретного принтера в природе до сих пор не было, то разработчики ГК «Астра» предоставят набор универсальных «дров», которые позволят запустить любое периферийное оборудование под ОС Astra Linux.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Мы слышим реальные отзывы наших заказчиков»

На секции «Импортозамещение как драйвер цифровой трансформации. Опыт ведущих корпораций» Анастасия Спирькова представила стек своих продуктов и привела пример проекта импортозамещения в АО «Концерн Росэнергоатом». Здесь более 20 тысяч рабочих мест в 24 организациях концерна были переведены на ОС Astra Linux. Причем находятся эти рабочие места по всей стране — от Чукотки до Калининградской области!

При этом были обеспечены непрерывность рабочих процессов, соответствие требованиям в части ИТ-безопасности и качества ПО, совместимость с необходимыми пользователям ИТ-продуктами (из числа тех, которые заменить на российские пока нет возможности).

— Мы слышали реальные отзывы наших заказчиков, которые рассказывали об опыте работы с нами, — говорит Анастасия. — Они приводили факты о том, что получалось с самого начала, а что не получалось. Рассказывали, как наша компания прислушивалась к их запросам, решала те или иные возникавшие проблемы, и в итоге заказчик оставался удовлетворен взаимодействием. И это для нас было очень важно и ценно: мы не сами выступали в роли того кулика, который хвалил свое болото. О работе с нами в позитивном ключе рассказывали представители реальных корпораций.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Дискуссионная панель «Замещать отечественное или сохранять иностранное» была проведена совместно с ГК ICL. Там Анастасия Спирькова обсудила с коллегами, как, с точки зрения сервисных подразделений, происходит миграция на ОС Astra Linux, как продукты компании взаимодействуют с компьютерами и с техникой партнеров.

— Среди наших заказчиков есть и коммерческие организации, и государственные. По нашему опыту, помимо тех, от кого этого требует законодательство, и тех, у кого есть критическая инфраструктура, переходить на отечественные продукты надо и тем компаниям, которые хотят защитить свою информацию, — говорила Анастасия. — У нашего заказчика был такой кейс: это была небольшая компания на 20 рабочих мест. Но занимались они проектированием мостов, дорог и других сложных сооружений, консалтингом в этой сфере. Их атаковали хакеры — и они потеряли все, что делали несколько лет, все отрисованные планы и схемы. После этого они решили перестроить инфраструктуру, усилить безопасность и перейти на российскую систему.

— Наша цель — стать глобальным вендором. Идем по стратегии развития целого стека решений и спектра сервисов. Стараемся сделать так, чтобы клиент был доволен, — отмечала спикер.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы услышали, как видят нас крупные заказчики, какие у них сейчас потребности и запросы в процессе миграции на отечественное ПО



Роман Андреев, архитектор ГК «Астра» по информационной безопасности, принимал участие в работе секции «Безопасная среда функционирования информационных систем». Он рассказывает об участии в ней:

— Это был круглый стол, на котором собрались производители ПО, представители ключевых заказчиков и регуляторов. И если в прошлом году все встали перед фактом необходимости импортозамещения и обсуждали, как это сделать, то сейчас сессия была, скорее, рабочая. Мы обсудили вопросы отраслевого взаимодействия, и ГК «Астра» отвечала за сторону и позиции вендора. Мы услышали, как видят нас крупные заказчики, какие у них сейчас потребности и запросы в процессе миграции на отечественное ПО. Уже есть успешные проекты перехода, которые заказчики демонстрируют другим игрокам отрасли. И вокруг всей этой тематики состоялась дискуссия.

Как представитель разработчика ОС Astra Linux Роман описывал подходы своей компании к внедрению отечественной «операционки», обсуждал вопросы перехода с западного ПО на российское. На сессии было затронуто множество вопросов, в том числе и отраслевых.

«Наша задача — не просто обеспечить импортонезависимость, но и улучшить пользовательский опыт»

Свои инфраструктурные решения ГК «Астра» представила на совместном стенде с ГК ICL. Татарстанская группа компаний, во-первых, обеспечивает процесс перехода компаний на российское ПО с западного, а во-вторых, производит «железо» — ноутбуки, моноблоки, серверы и другое оборудование. На этих устройствах и демонстрировались разработки ГК «Астра».

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Анастасия Спирькова прокомментировала сотрудничество ГК «Астра» и ICL в рамках Kazan Digital Week:

— Мы очень довольны совместным стендом, он пользуется популярностью. Честно говоря, мы приятно удивлены таким вниманием к себе. На нашем стенде демонстрируется не просто операционная система, но развернутые виртуальные стенды на оборудовании ICL, где можно посмотреть весь стек наших продуктов. Это было оптимальное решение, ведь мы хотели показать, что не просто делаем какой-то софт, но еще и сотрудничаем с российскими партнерами, на устройствах которых наше ПО устанавливается и корректно работает.

Более того, две группы компаний основали в Татарстане совместное предприятие — компанию ICL Astra Services. Директор этого предприятия Руслан Вагизов объясняет:

— В основе этого партнерства лежала простая идея: у нас в команде ГК ICL был накоплен уникальный опыт по внедрению и сопровождению сложных инфраструктур для глобальных заказчиков на международном рынке. А «Астра», в связи с той ситуацией, которая возникла в 2022 году, начала расти кратными темпами. Соответственно, у нас были экспертиза и ресурсы, и нашей целью стало перефокусировать эти ресурсы с международного рынка на российский. И тут все сошлось: наша уникальная технологическая экспертиза и развитая экосистема продуктов ГК «Астра», которую нужно было масштабировать, активно внедрять и сопровождать. Под эти цели и было создано совместное предприятие в Татарстане.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Все сошлось: наша уникальная технологическая экспертиза и развитая экосистема продуктов ГК «Астра», которую нужно было масштабировать, активно внедрять и сопровождать. Под эти цели и было создано совместное предприятие в Татарстане.



На базе совместного предприятия планируется создать общероссийский центр по внедрению и сопровождению проектов импортозамещения. В этом году, как рассказал Руслан Вагизов, будет запущен проект миграции на отечественное ПО (на базе продуктов ГК «Астра») рабочих компьютеров госслужащих.

— Мы разработаем и внедрим типовые рабочие места, сделаем это поэтапно, с адаптацией пользователей к новой операционной среде. Будем повышать уровень информационной безопасности и управляемости рабочих мест. Наша задача — не просто обеспечить импортонезависимость, но и улучшить пользовательский опыт! — говорит генеральный директор ICL Astra Services.

Передовой опыт и апробированный подход планируется впоследствии тиражировать в другие регионы Российской Федерации. И ядром всей этой большой работы становится совместное предприятие, созданное в Татарстане. Сейчас в нем 250 сотрудников, в течение трех лет планируется нарастить штат до 1 тысячи человек. Это будет масштабная структура, которая займется комплексными проектами по импортозамещению ПО.

Новое предприятие не только переводит ПО на отечественные рельсы, но и уже начинает создавать принципиально новые предложения для клиентов — готовые программно-аппаратные комплексы (ПАК). Они представляют собой совокупность «железа» от ICL, инфраструктурного ПО от ГК «Астра» и прикладного ПО. Заказчик будет получать такой комплекс уже оттестированный, надежно работающий и с поддержкой от вендора.



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