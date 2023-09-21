Эксперт: российские решения по информационной безопасности всегда были лучше зарубежных

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ООО КБЭР «Банк Казани»

Олег Бачурин, председатель правления Банка Казани, принял участие в интеллектуальном баттле в рамках Международного форума Kazan Digital Week .

Тема интеллект-баттла «Ключевые факторы устойчивости бизнеса в разрезе информационной безопасности в 2023 году и далее» была предложена партнером форума «Лабораторией Касперского».

По словам Олега Бачурина, информационная безопасность всегда была чрезвычайно важным направлением работы в банковской сфере. Ведь банк отвечает не только за себя, это огромные обязательства перед регулятором, клиентами и акционерами.

предоставлено realnoevremya.ru ООО КБЭР «Банк Казани»

По мнению Олега Бачурина, в вопросах информационной безопасности неверно говорить о импортозамещении, ведь отечественные продукты всегда были лучше зарубежных, они и составляли костяк всех решений в российской банковской сфере. И сейчас говорить о каких-то проблемах не имеет смысла. То, что имело смысл или необходимость заменить, уже было сделано. Банки работали, работают и будут работать с отечественными продуктами. Наши продукты в сфере информационной безопасности, безусловно, одни из лучших в мировом масштабе.

предоставлено realnoevremya.ru ООО КБЭР «Банк Казани»

Помимо информационный безопасности, участники форума обсудили использование современных инструментов, инновационных продуктов, а также фокусных решений для узкоспециализированных задач. Среди них создание и поддержание культуры безопасности внутри организаций, развитие системы обучения по ИБ для сотрудников, возможности адаптации стратегии безопасности в соответствии с быстро меняющимися технологиями и киберугрозами.

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