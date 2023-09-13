Впереди трудные времена: как Латвия построила свое спортивное счастье на сотрудничестве с Россией

Завершился чемпионат мира по баскетболу. Победителем стала сборная Германии, победившая в финале Сербию, а канадцы обыграли в матче за бронзу США, оставив американцев без наград. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги турнира и напоминает об очередном грандиозном успехе Латвии, занявшей 5-е место.

Сенсационный четвертьфинал

Завершился баскетбольный ЧМ, с которого были сняты команды России и Белоруссии. Белорусы прошли два отборочных этапа, опережая Албанию, Кипр и Румынию, после чего на третьем этапе отбора обыграли Турцию — 84:70 и проиграли Греции. Сейчас те матчи значатся в официальных документах, как аннулированные, как и три победы сборной России над Голландией, Исландией и Италией.

На чемпионате мира сыграли черногорец Боян Дубльевич из питерского «Зенита» и серб Никола Иванович из московской «Руны-Баскет», сразу пять бывших игроков ЦСКА, бывшие баскетболисты «Автодора», «Локомотив-Кубани», «Химок», УНИКСа, и это грузины и сербы, литовец, немец, словенец, плюс такой экзотический персонаж, как Коч Бар, игрок сборной Южного Судана, подписавший контракт с БК «Минск», еще одним участником Единой лиги ВТБ.

В составе россиян был экс-игрок казанского УНИКСа Дайрис Бертанс, а еще одним мог стать бывший казанец Янис Тимма, если бы не травмировался. В сборной Латвии хватало игроков, ранее выступавших в российских клубах Единой лиги ВТБ, но гораздо важнее то, что ранее в лиге выступали команды из этой республики, а именно рижский АСК, сыгравший в стартовый год турнира, и рижский ВЭФ. Даже в АСК в сезоне 2008/09 годов сыграли братья Бертансы Давис и Дайрис (тот самый из УНИКСа), но это было давно, а вот ВЭФ специально возродили в 2007 году для участия в объединенном чемпионате, где он выступал 12 лет.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Когда рижане покинули Единую лигу ВТБ в 2019, в связи с потерей финансирования, позволявшего играть в данном конкретном турнире, на эту потерю мало кто обратил внимания. За 12 лет участия команда всего два раза выходила в плей-офф. На самом деле, она все эти годы обкатывала игроков национальной сборной, которые могли набираться серьезного спортивного опыта в конкурентном турнире, гораздо более сильном, чем чемпионат Латвии или же Балтийская лига. Родион Куруцс (три сезона), Анжейс Пашенскис (три сезона), Клавс Цаварс (три сезона), Андерс Гражулис (один сезон), Айгарс Скеле (один сезон), если копнуть историю, то еще часть сборников, которые вышли в четвертьфинал чемпионатов Европы 2015 и 2017 годов, а именно Кристапс Яниченокс (шесть сезонов), Мартинс Мейерс (два сезона, плюс выступления за УНИКС и красноярский «Енисей»), Янис Блумс, Занис Пейнерс (по одному сезону), Янис Стрелниекс, игравший за ЦСКА и питерскую команду, тогда еще носившую название «Спартак».



Единая лига ВТБ — турнир, где будущие латвийские сборники могли спокойно расти, поскольку перед ними не стояли спортивные задачи. Выступления в нем позволяли баскетболистам ВЭФ спокойно отвлекаться и на еврокубки и на выступления в объединенном чемпионате Латвии и Эстонии, где их соперниками были и остаются команды Валмиеры, Вентспилса, Лиепаи, Огре, рижского университета, плюс команды из соседней страны. С прошлого сезона в этот чемпионат добавилась еще и украинская команда «Прометей».

Мы же помогали латвийцам в хоккее

Литва, которая также вышла в четвертьфинал чемпионат мира, базируется на собственном баскетболе. Литовские команды ушли из Единой Лиги ВТБ в 2014 году, к грузинам и финнам, также отобравшимся на мировой чемпионат, мы не причастны, а вот сборная Казахстана, остановившаяся в шаге от попадания на ЧМ, это результат выступления «Астаны» в Единой Лиге ВТБ. Казахстан дважды обыграл сборную Ирана в отборе, и в итоге отстал от этой сборной всего на одно очко. В том числе и потому, что сборная Австралии испугалась ехать на матч в Иран, и ей было записано поражение, выведшее персов на чемпионат мира. Там могли дебютировать Айткали, Балашов, Гаврилов, Марчук, Мурзагалиев, Щербак, игроки БК «Астана», выступающие в Единой лиге ВТБ и сборной Казахстана, которая, кстати, играет без единого «легионера».

Весной Латвия бурно радовалась бронзовым медалям чемпионата мира по хоккею с шайбой. Между тем в составе той сборной 19 хоккеистов в разные годы выступали в КХЛ, защищая цвета рижского «Динамо», проведя от одного до десяти сезонов, как ветеран Андрис Дзериньш.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Латвия играла в Межнациональной хоккейной лиге до 1995 года, после чего ее в числе участников заменил нижнекамский «Нефтехимик». Точно также сейчас вместо рижского «Динамо» в КХЛ вернули тольяттинскую «Ладу». Каждый из этих периодов хоккейного сотрудничества Латвия использовала максимально продуктивно, поначалу поднявшись в высшую лигу чемпионатов мира, а сейчас дойдя до призового места.



Нынешний внутренний хоккей Латвии — это открытый чемпионат с участием трех команд Литвы, одной из Эстонии, четырех рижских и одной команды из Елгавы. Уже нет команд из достаточно крупных, с точки зрения Латвии — из Даугавпилса и Лиепаи. Уже в ближайшем будущем латыши могут оценить наступающий период, когда местные хоккеисты будут расти в условиях отрицательной конкуренции. После 1990-х годов латвийский хоккей сумел выжить за счет того, что создавались команды подобно «НикС Брих», названной по имени НИКолая Сироткина, бывшего хоккеиста, а затем бизнесмена. Поиграв в Польше, он познакомился в Катовице с казино, вернувшись на родину, создал подобный бизнес, ставший спонсором хоккейной команды, где играл сам с друзьями. А оставшиеся без команд рижские хоккеисты перебрались в такие крошечные городки, как Талси (8 тысяч), Кекава (7 тысяч), Смилтене (5 тысяч), рыбацкий поселок Энгуре, где было полторы тысячи жителей, но при этом возникла хоккейная команда. Что касается баскетбола, то он выжил за счет больших городов — Валмиеры, Вентспилса, Лиепаи, Огре (да, для полуторамиллионной Латвии город в 26 тысяч жителей вполне себе большой).

В независимой Латвии был только один случай грандиозного успеха, когда футбольная сборная опередила в отборе Польшу и Венгрию, в стыках обыграла Турцию и попала в число участников ЕВРО-2004.

Необходимо понимать, что без большого чемпионата Латвии трудно прогрессировать, причем, в отличие от баскетбола, тут даже нет смысла ожидать помощи от соседей по Прибалтике, поскольку хоккейные команды Литвы и Эстонии гораздо слабее, и Латвии приходилось играть в открытом чемпионате Беларуси, ОЧБ, с хозяевами и соперниками с Украины. Перед глазами есть примеры латвийского волейбола (в чемпионате СССР играл мощный «Радиотехник») и гандбола («Целтниекс» из Риги), не сотрудничавших с Россией, и за последние 20 лет в общей сложности только дважды участвовавших в чемпионатах Европы.