«Таких операций на глаза одномоментно еще никто не делал»

Казанские ученые создали новый метод лечения последствий пареза лицевого нерва глаза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанские ученые вместе с коллегами из Казахстана прописали новый метод лечения последствий пареза лицевого нерва глаза. Они запатентовали созданный метод и успешно применяют его на практике. Как выяснило «Реальное время», разработка позволяет лечить болезнь у одного врача и сократить время на проведение операции. Медицинская услуга оказывается пациентам бесплатно, хотя и в частной клинике.

Новый метод позволяет обеспечить возможность коррекции последствий повреждения лицевого нерва

Разработчиками метода выступили ученые из Казанского федерального университета Мурат Ниязов, Сергей и Даниил Зинченко, а также их коллеги из Казахстана Валерий Бенберин, Насрулла Шаназаров и Андрей Авдеев. Метод был запатентован в 2021 году. И по нему еще продолжаются работы.

В проектной документации, которая есть в распоряжении «Реального времени», указано, что методика применяется в медицине, относится она к онкологии, хирургии, пластической хирургии и офтальмологии. Во время операции проводятся обработка кожи и слизистых антисептиками, выделение кожных разрезов, увеличение массы тела или общая анестезия; от дугообразных поражений кожи в надбровной области, при этом нижний разрез воспаления по краю волосистой части брови, а соответственно развивается верхний разрез, отступив от поперечного разреза 1,5—2 см в зависимости от степени опущения бровей у пациента. При этом здоровая сторона лица служит ориентиром для обнаружения иссекаемого лоскута.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Технический результат: способ позволяет обеспечить возможность коррекции последствий повреждения лицевого нерва в более поздние сроки после окончания специализированного лечения химиолучевой терапией, при наличии рубцового пострадиационного фиброза и атрофии мимических мышц.

Метод позволяет достичь эстетических и функциональных результатов, обеспечивает возможность проведения оперативного вмешательства в условиях местной анестезии. Коррекцию у пациентов можно провести без применения дорогостоящего микрохирургического оборудования. А впоследствии проводить повторные корригирующие вмешательства вне зависимости от выраженности рубцового процесса, постлучевого фиброза.

«Благодаря методике, операцию может выполнять один человек и одномоментно»

«Реальное время» связалось с главным разработчиком этой методики — заведующим курсом офтальмологии в КФУ Ниязом Муратовым. Он рассказал, что уже давно занимается офтальмологией и пластикой век как эстетической, так и реконструктивной. У врача есть сертификаты офтальмолога и пластического хирурга. И так как в его практике стало расти количество пациентов со сложными случаями, у которых есть парез лицевого нерва в параорбитальной зоне лица, то он решил разработать свою методику лечения.

— При таких случаях нужно восстанавливать положение брови, век, потому что все это отвисает, глаз не закрывается, нижнее веко сильно открыто. В результате глаза слезятся, сохнут. Это вызывает дискомфорт и может закончиться бельмом роговицы глаза. Методика лечения таких болезней заключается в проведении трех—пяти операций. Раньше они выполнялись разными специалистами, какие-то элементы операции делались офтальмологами, а какие-то — челюстно-лицевыми или пластическими хирургами. Они, например, делали поднятие бровей или скуловой зоны, а восстановление положения нижнего века делали офтальмологи. Но так как у меня есть сертификаты по двум направлениям, я решил: зачем такие случаи делить на много операций, если все может сделать один специалист и одномоментно, — объяснил Муратов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, методика удобна и врачу, и пациенту. В выигрыше остаются все — операция материально дешевле и быстрее по времени. Он добавляет, что таких операций одномоментно еще никто не делал.

— Благодаря методике, операцию может выполнять один человек и одномоментно, — сказал офтальмолог.

Муратов добавил, что операцию по его методике проводят пока только в сети его клиник. А так как врач пишет по ней диссертацию, то проводится она бесплатно. Обычно же такая операция стоит около 50 тысяч рублей, а длится она около 1—1,5 часа.

— Из государственных клиник никто этим методом не заинтересовался, потому что реконструктивной хирургией век никто в офтальмологии не любит заниматься. Так как есть операции, которые проходят быстрее и результаты есть в ближайшие дни. А с такими пациентами, которыми занимаюсь я, приходится очень возиться, у них все долго заживает. И к тому же в некоторых моментах при таких операциях офтальмологи не разбираются, так как это относится к специализации лицевых хирургов. А пластические хирурги не любят заниматься работой с веками. Поэтому таких хирургов, которые занимаются реконструктивной хирургией век и периорбитальной областью глаз мало, — заключил ученый.