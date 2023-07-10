Выравнивание местных бюджетов и сокращение крупных займов: Татарстан готовит программу управления финансами

За предстоящие шесть лет в нее планируется вложить более 135 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана планируют со следующего года начать реализовывать государственную программу по управлению финансами региона стоимостью более 135 миллиардов рублей. Курировать ее будет первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин, а исполнительным органом выступит Минфин. Ежегодное сохранение соотношения дефицита бюджета и госдолга с общим объемом доходов станет одной из главных ее целей. Действовать же, по предварительным расчетам, программа будет до 2030 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Программа создаст общие условия для всех участников бюджетного процесса

Пока государственная программа «Управление государственными финансами Республики Татарстан» представлена лишь в проекте. За предстоящие шесть лет в нее планируется вложить более 135 миллиардов рублей. Из них 19,9 миллиарда пойдут на 2024-й, 17,5 млрд — на 2025-й и 18,1 млрд — на 2026-й. Финансирование будет осуществляться исключительно из бюджета республики.

Как было сказано выше, программа имеет сразу несколько целей, а именно:

Ежегодное сохранение соотношения дефицита бюджета и общего годового объема его доходов без учета объема безвозмездных поступлений на уровне, не превышающем 10%.

Ежегодное сохранение соотношения государственного долга республики и общего годового объема доходов ее бюджета без учета объема безвозмездных поступлений на уровне, не превышающем 40%.

Ежегодное сохранение обеспеченности местных бюджетов доходными источниками с учетом межбюджетных трансфертов на уровне не менее 100% от необходимого объема расходов на решение вопросов местного значения.

Что касается основных задач, то их список чуть шире. Во-первых, Министерству финансов Татарстана нужно будет создать оптимальные условия для своевременного и качественного формирования и исполнения бюджета. Проще говоря, заняться формированием бюджетной отчетности. Как указывают авторы законопроекта, это поможет эффективнее управлять общественными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения. Во-вторых, Минфин должен обеспечить приемлемый и экономически обоснованный объем государственного долга и его структуры при условии минимизации расходов на обслуживание долговых обязательств. Для решения этой задачи будет ограничено привлечение «дорогостоящих» коммерческих заимствований, но при условии, что соответствующие кредиты могут быть взяты из федерального бюджета.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Третьим пунктом является организация направления муниципальным образованиям Татарстана межбюджетных трансфертов для выравнивания их обеспеченности. Это позволит выполнить все социальные обязательства перед гражданами, а также обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие территорий. Наконец, последнее — создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами. Решать четвертую задачу будут с помощью систематического мониторинга качества управления финансами и платежеспособности в городах и районах республики.

Вместе с этим власти разработают проект закона о бюджете республики на очередной финансовый год и плановый период, который будет учитывать приоритеты социально-экономического развития и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости. Он, в свою очередь, поможет решить сразу несколько задач, о которых сказано выше.

В целом государственная программа ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, в том числе республиканских органов исполнительной власти, реализующих другие проекты, а также содействует всестороннему развитию Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан имеет высокий уровень долговой устойчивости

Как подчеркнули в Министерстве финансов, показатели консолидированного бюджета Татарстана за последние годы в целом характеризуются положительной динамикой. Регион входит в число регионов-лидеров по объемам мобилизуемых на ее территории доходов. Так, с 2018 по 2022 год по этим показателям республика все время находилась на первом месте среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и в первой десятке среди всех субъектов России (4-е место в прошлом году).

За последние пять лет объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстана увеличился с 281,3 миллиарда рублей в 2018 году до 429,4 миллиарда рублей по итогам 2022 года. Рост за пять лет составил 152,7%. В целом по всем регионам России данный показатель вырос в среднем на 150,5%. При этом за последний год объем налоговых и неналоговых доходов бюджета республики увеличился на 27,8% к уровню предыдущего года (336,1 миллиарда рублей по итогам 2021-го), в то время как в целом по всем регионам России рост составил только 12,7%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Одной из характеристик, определяющих состояние государственных финансов, является структура государственного долга. По итогам 2022 года общий объем госдолга Татарстана составил 103,5 миллиарда рублей. За последние 5 лет он увеличился на 8,5 миллиарда (95 млрд по итогам 2018 года), в том числе за последний год — на 6,9 миллиарда (96,6 миллиарда по итогам 2021-го), что обусловлено привлечением в прошлом году долгосрочных кредитов из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов. При этом уровень долговой нагрузки за пять лет снизился с 40,4% (2018-й) до 28,2% (2022-й), общее снижение составило 12,2%. За последний год снижение данного показателя составило 6,3% (34,5% в 2021-м). Сокращение нагрузки стало следствием проводимой работы в рамках обеспечения последовательного увеличения доходной базы бюджета и, как утверждают в Минфине, консервативного подхода заимствований — Татарстан с 2010 года не прибегал к займам на финансовых рынках в виде кредитов от банков и выпусков ценных бумаг.

В соответствии с оценкой долговой устойчивости субъектов страны, проводимой Министерством финансов России с 2020 года, республика ежегодно относится к группе регионов с высоким уровнем долговой устойчивости.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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