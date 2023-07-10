«Жена умерла, нахватала болячек из-за плесени»: казанцы 20 лет добиваются капремонта

Жители панельной девятиэтажки в Азино годами жалуются на продуваемые стены и плесень в квартирах

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

В редакцию «Реального времени» обратились жители дома №9 по улице Академика Глушко в Казани. Люди жалуются, что уже много лет не могут добиться капитального ремонта. Каждую зиму жильцы замерзают из-за холодных, продуваемых стен. Промерзает и сам дом, как результат — в квартирах образовалась плесень. Граждане просят утеплить дом, но вопрос откладывается. Подробности — в материале.

Целый пакет отписок

Как рассказал житель дома Дамир Шавалеев, по этому адресу он переехал 25 лет назад. На протяжении всего времени пытается решить проблему образования в стенах щелей, из-за которых замерзает каждую зиму. Занимается мужчина этим с момента переезда. За первые три года жизни в доме он смог добиться лишь утепления одной стены своей квартиры.

— В первое время у меня даже обои не клеились. Я клею, а они падают. Все из-за сильной влажности. Потом все-таки утеплили стену, но пришлось еще и изнутри утеплять. У нас ни разу не проводился капитальный ремонт. Вообще ничего не делали. Если дом попадет в эту программу, то может еще и сделают, но доживу ли я до этого? Жена вот у меня не дожила, она умерла, столько болячек тут нахватала из-за плесени. Первое время тут весь потолок был в плесени, просто чернота, — негодует собеседник «Реального времени».

За все это время, дом ни разу не утепляли, не проводился и капитальный ремонт. Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

По словам Шавалеева, он уже много куда обращался, это были разные инстанции: администрация района, мэрия, жилинспекция и другие ведомства. Мужчина говорит, что толку от этих обращений нет, все тщетно. За все это время, дом ни разу не утепляли, не проводился и капитальный ремонт. На то, чтобы утеплили жилплощадь мужчины, понадобилось больше 20 лет.

— Раньше я утеплял стены квартиры сам за свой счет. Но помогало это мало, все равно было холодно. Зимой очень холодно, не то слово. Добиться удалось только того, чтобы утеплили мою квартиру, а весь дом так и стоит, приходят одни отписки. У меня их много, целый мешок, — сетует Дамир Шавалеев.

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

Мужчина также обращался к депутату Госсовета Татарстана Дмитрию Анисимову. Он приезжал в их двор, обещал переговорить с замруководителя исполкома Казани Искандером Гиниятуллиным. Сейчас Шавалеев ждет очередного ответа от чиновников. Как он говорит, с этого момента прошел уже почти месяц. Местный житель подчеркнул, что жильцы исправно вносят взносы за капитальный ремонт дома, ни разу не было просрочек, общая сумма квартплаты у каждого по 5—7 тысяч в среднем, но утепление высотки никогда не проводилось.

«С этим запахом сырости и плесени мы просыпаемся каждое утро»

На проблему жалуются и другие жители дома на Глушко, 9. Так, Алевтина Блохина до сих пор не может добиться утепления своей квартиры. Женщина живет в этой многоэтажке уже четверть века и, по ее словам, жильцы здесь мерзнут каждую зиму. Дожидаться пока дом утеплит управляющая компания про программе ремонта она не стала, а утеплила квартиру изнутри за свой счет. Но, как говорит собеседница «Реального времени», это не очень помогло.

— Плесень все равно осталась, причем с этим запахом сырости и плесени мы просыпаемся каждое утро. Раньше к нам приходили из администрации Советского района, утеплили квартиру только соседу, а нам нет. Просто это продолжается на протяжении 25 лет, все одно и то же. Мы уже устали и рукой махнули. Очень много я сделала за свой счет. Я уже не знаю, что нужно этой квартире. Слава богу, что еще не течет из-под крыши, — жалуется Алевтина Блохина.

«Информация собрана, ждите ответа»

Население дома поделилось с «Реальным временем» ответами мэрии Казани на их жалобы. Конкретики о сроках капремонта в этих письмах нет. Например, в апреле на запрос об утеплении дома Дамиру Шавалееву отвечали, что его заявка находится на этапе сбора информации. В мае же сообщили, что информация по дому собрана, но нужно ждать ответа.

Население дома поделилось с «Реальным временем» ответами мэрии Казани на их жалобы. Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

— На сегодняшний день Комитетом ЖКХ совместно с ООО УК «Азино-Сервис» собрана и подготовлена информация для рассмотрения вашего вопроса. О результатах вам будет сообщено дополнительно, — сообщили в исполкоме города.

«Реальное время» направило запрос в исполком Казани с просьбой рассказать, когда дом все-таки планируется капитально отремонтировать, а заодно утеплить? Как рассказали изданию в пресс-службе мэрии города, этот панельный дом в Азино все же попал в перечень домов, подлежащих ремонту в ближайшие годы:

— На ваш запрос поясняем, что дом на ул. Глушко, 9 предварительно включен в программу капитального ремонта на 2024 год, в рамках которого запланирована замена лифтов. Что касается работ по утеплению, то в настоящее время вопрос изучается, — ответили в администрации города.

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