«Возрождается религиозная святыня всем миром, как делали наши предки»

В старинной мечети в селе Маскара Кукморского района завершили противоаварийные работы и приступают к реставрации

Фото: предоставлено Муниром Юсуповым для realnoevremya.ru

Мечеть в селе Маскара, к которой в последние годы приковано внимание руководства Татарстана и мусульманской общественности, в ожидании второго этапа восстановления. Противоаварийные работы на объекте завершили, поэтому сейчас приступают непосредственно к реставрации. Культовому сооружению с двухсотлетней историей вернут первоначальный облик, минарет и другие утраченные элементы декора и интерьера. Подробнее в материале «Реального времени».

Дефекты и повреждения основных конструкций памятника

К возрождению уникального памятника культовой архитектуры мусульман в селе Маскара Кукморского района приступили прошлой весной. На тот момент мечеть, которой более 230 лет, находилась в крайне аварийном состоянии, несмотря на то, что восстановить ее пытались дважды — в середине нулевых и потом еще через 10 лет. Вопрос реставрации одного из старинных мусульманских храмов в Татарстане взял под личный контроль раис республики Рустам Минниханов.

— Действительно, памятник невероятно красивый и уникальный по своей архитектуре и внутреннему убранству. До наших дней дошла уникальная роспись интерьеров. Фасады мечети сохранили первоначальное оформление в стиле петербургского барокко с элементами классицизма, — отметил в разговоре с «Реальным временем» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Собеседник издания напомнил, что в 1920-х годах мечеть была закрыта, и долгие годы здание использовали не по назначению: здесь располагались школьные классы, мастерская, склады. Эксперты изучили техническое состояние объекта при помощи лазерного 3D-сканирования, которое позволило с высокой степенью детализации. В результате объемную модель мечети, ее форму и цветовое решение воссоздали в цифре. Специалисты выявили, что фундамент здания имеют серьезные дефекты и повреждения, которые привели к снижению несущей способности: местами из него выпали камни, разрушена бутовая кладка, а известковый раствор, которым она скреплялась, превратился за сотни лет в карбонатно-доломитовую муку.



До наших дней дошла уникальная роспись интерьеров. Фото: скрин realnoevremya.ru каталога-справочника «Мечети Республики Татарстан», часть 2. Казань, Фолиант, 2016.

До наших дней дошла уникальная роспись интерьеров. Фото: скрин realnoevremya.ru каталога-справочника «Мечети Республики Татарстан», часть 2. Казань, Фолиант, 2016.

Кирпичные стены здания также претерпели влияние времени: на некоторых участках образовались плесень, трещины, заметны разрушение и расслоение кирпичной кладки. Дефекты, снижающие несущую способность и долговечность, были обнаружены на сводчатых и железобетонных перекрытиях — их техническое состояние оценили как «недопустимое». Замены требуют лестницы, пол, крыша здания и шатра минарета, оконные и дверные проемы. Отмостка по периметру здания вовсе отсутствует, что вызывает угрозу замачивания, а инженерные системы отключены и демонтированы, отметили исследователи.



— Грунтовые воды, осадки и время негативно отразились на состоянии памятника — до нашего времени мечеть дошла в аварийном состоянии: была нарушена целостность фундаментов, выявлены трещины в каменной кладке стен и сводов, отслоение штукатурного и окрасочного покрытий интерьеров, повреждение росписей, — подтвердил Иван Гущин.

Фото: предоставлено Муниром Юсуповым для realnoevremya.ru

Поэтому первым делом на объекте взялись за противоаварийные работы: подрядная организация установила железобетонную «рубашку» и провела инъецирование фундамента, обеспечила гидрозащиту цоколя каменных стен и их гидрофобизацию. Были демонтированы металлическое покрытие, бревенчатые стропила крыши пристроя, железобетонные плиты перекрытия второго этажа и ряд других изношенных конструкций. После восстановления деревянных деталей их вернули на прежнее место, смонтировали утепленное деревянное межэтажное перекрытие, уложили монолитное железобетонное основание под полы первого этажа здания.



— Восстановительные работы на мечети решено было проводить в два этапа. В рамках противоаварийных работ выполнено устройство монолитной рубашки фундамента и черновые бетонные полы по первому этажу. Провели усиление сводов и стен первого этажа мечети, фундаментов методом инъецирования, а также устройство отсечной гидроизоляции по периметру. Здание полностью укреплено и подготовлено к реставрационным работам.

Фото: предоставлено Муниром Юсуповым для realnoevremya.ru

Новый минарет — по натурным и историческим исследованиям

Теперь на историческом объекте предстоит выполнить второй этап работ. По данным Комитета РТ по охране ОКН, на сегодня соответствующая научно-проектная документация разработана и проходит общественные обсуждения. Проектом предусматривается сохранение исторической функции и планировки здания, воссоздание исторического облика мечети и ее подлинных объемно-пространственных характеристик.

— Достоверность архитектурного облика обеспечивается использованием исторически ценных деталей и элементов подлинных аналогов, сохранившихся на объекте, — подчеркнул глава Комитета. — Все проектные решения основаны на данных, полученных в ходе проведения комплексных научных исследований. В рамках приспособления мечети планируется обеспечение здания инженерной инфраструктурой с учетом требований действующих норм и в соответствии с современными потребностями.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, работы по восстановлению мечети и благоустройству ее территории ведутся при неукоснительном соблюдении религиозных канонов, при содействии Духовного управления мусульман и мухтасибата Кукморского района, под контролем Комитета. А все проектные решения и ход текущих работ выносят на обсуждение с прихожанами мечети и жителями села.



Фото: предоставлено Муниром Юсуповым для realnoevremya.ru

Проект предусматривает реставрацию фасадов и интерьеров мечети, обновление кровли и минарета, замену чердачного перекрытия в вестибюле, монтаж внутренней деревянной лестницы, лестницы на чердак и поворотной лестницы в минарете, устройство необходимых перегородок, воссоздание столярных заполнений, модернизацию инженерных систем, а также благоустройство территории. При этом конструктивные и объемно-планировочные решения позволят сохранить историческую планировку памятника с учетом требований норм противопожарной безопасности и доступа в здание инвалидов.



Утраченные детали на фасаде и внутри помещений будут восстанавливать по историческим фото и аналогам. Декор воссоздадут по периметру фризовой части фасадов основного здания мечети, взяв за основу сохранившийся фрагмент на чердаке, а также слухового окна с наличником в виде «сияния» в соответствии с аналогичными элементами на доме Утямышева в селе Маскара.

Изменится облик минарета и его шатровое покрытие. Его воссоздадут по натурным и историческим исследованиям памятника, градостроительному анализу исторического фото села Маскара начала XX века. Найденный оригинал фотографии села Маскара, на котором изображена Первая и Вторая Соборная мечеть вместе с домом Утямышева, позволил архитекторам выдвинуть предположение о первоначальной конфигурации минарета и его завершения.

Утраченные детали на фасаде и внутри помещений будут восстанавливать по историческим фото и аналогам. Фото: предоставлено Муниром Юсуповым для realnoevremya.ru

— С момента снятия Екатериной II в 1767 году запрета на строительство каменных мечетей и до конца XIX века в Казани и Казанской губернии было построено четыре каменные мечети: «Марджани», Апанаевская, в с. Нижняя Береске и в с. Кшкар, архитектура которых проанализирована авторами проекта, в том числе конструкции и пропорции минаретов. В формообразовании минаретов данных мечетей можно проследить объединяющие признаки: пространственная структура с четвериком в основании и последующими ярусами-восьмериками, декор в виде ниш и поясков, конфигурация оконных проемов. Однако есть и различия: шатровое завершение минарета мечети Маскары выше, чем шатры представленных аналогов и напоминает характерные шатры деревянных мечетей. Единственным объективным источником получения информации о внешнем облике мечети и минарета остается историческая фотография, — говорится в акте ГИКЭ.

Установленный ранее минарет на месте утраченного, как выявили архитекторы, не соответствует габаритам мечети, поэтому взамен установят новый, созданный на основании более объективных методов восстановления. Появится внутри старинного здания и утраченная деревянная лестница вестибюля — ее тоже воссоздадут по аналогам. То же самое касается дверей и окон, лестничного подъема со второго этажа на чердак. Отреставрируют наличники, потолочные тяги и лепной декор потолков, кованые ставни оконных и дверных проемов, оконные решетки на первом этаже, арочное чердачное окно с наличником в виде «сияния» во фронтоне над михрабом.

Здание окрасят в исторические цвета — это будет белый в акцентировании деталей и охра более темного и более светлого оттенков в качестве основного цвета стен. Для кровли и водосточной системы предусмотрен зеленый легкого и теплого травяного оттенка, для кованых ставен — цвет вороненого металла, оконных переплетов — цвет натурального дерева «бук». В интерьерах молельных залов планируется нанести на потолок росписи в виде арабской вязи. «Подобные решения по восстановлению облика интерьеров и фасадов позволили бы подчеркнуть лаконичность и торжественность крупного общественного культового здания, характерные для раннего классицизма с элементами барокко», — считают разработчики проекта реставрации.

Фото: предоставлено Муниром Юсуповым для realnoevremya.ru

Территорию вокруг мечети выложат брусчаткой, установят кованое ограждение с калиткой: «Для ограждения предлагается аутентичная, но простая форма и рисунок, чтобы акцентом зрительного восприятия оставался памятник», — отмечают создатели проекта. Оставшуюся земельного участка засеют газоном из многолетних трав, высадят голубые ели, сирень, кустарник «снежноягодник» и туи, в центре двора обустроят клумбу, которую украсят гортензии. Рядом с основным зданием мечети возведут дополнительное помещение для газовой котельной и тахаратхане — комнаты для обязательного ритуала омовения.

Мечеть и медресе сделали село центром мусульманского образования

Свою непростую и богатую историю Первая соборная мечеть в селе Маскара ведет с начала 1790-х годов — само селение до 1917 года входило в Малмыжский уезд Вятской губернии. Двухэтажное кирпичное здание с двумя залами было построено на центральной площади села на средства купца первой гильдии Габдуллы Утямышева, который стал родоначальником известной династии купцов, и построил на территории Вятской и Казанской губерний несколько десятков мечетей.

Сегодня памятник архитектуры является одним из старейших образцов кирпичных сельских мечетей в стиле раннего классицизма с элементами барокко. Известно, что при мечети действовало медресе, которое еще в 1759 году возглавил Абдулхамид бин Утаган, его учеником был сын купца Абдуллах. Начиная с последней четверти XVIII в. Маскара считалась одним из промышленных сельских центров. Ее экономическому росту способствовали занятия местных жителей различными кустарными промыслами и капитал, сосредоточенный в руках торговой династии Утямышевых. В тот же период, когда медресе стал руководить Мухаммедрахим бин Юсуф, деревня Маскара стала обретать статус научного и общественного центра мусульман, вблизи с учебным заведением была воздвигнута первая мечеть.

В XIX веке Маскара была уже крупным центром мусульманского образования. В разное время в медресе при мечети, приход которой насчитывал несколько сотен верующих, учились многие мусульманские священнослужители не только Вятской, но также Казанской и Уфимской губерний. В их числе был и татарский богослов, мыслитель и просветитель, шейх Накшбандийского тариката Габденнасыр Курсави. Одним из потомков купца Утямышевых считается и писатель Чингиз Айтматов. Его мать Нагима Абдулвалиева была представительницей рода — ответвления Утямышевых.

Фото: скрин realnoevremya.ru из книги Р. Айтматовой «Белые страницы истории. Мои воспоминания…». Хамза Абдувалиев — дед Чингиза Айтматова (1889 г.) и мать писателя Нагима Айтматова (1917 г.)

Что касается дальнейшей истории мечети, то с приходом советской власти приход закрыли, а здание приспособили под зернохранилище и сельский клуб, затем в 30-е годы снесли минарет, который восстановили к 2013 году. Первые реставрационные работы в историческом здании начались в 2004—2005 х годах — тогда установили вальмовую стропильную кровлю, заполнили трещины и выполнили докомпоновку кирпичной кладки стен. В прошлом году проект по восстановлению уникальной мечети получил поддержку Рустама Минниханова, был запущен специальный информационный сайт, где публикуется хронология реставрации и ведется сбор пожертвований на богоугодное дело.

— Проект дает возможность людям напрямую участвовать в сохранении культурного наследия. Ведь такая потребность и стремление у жителей республики безусловно есть, — сообщил Иван Гущин. — Возрождается религиозная святыня всем миром так, как делали наши предки, строя свои храмы. Сбор пожертвований осуществляется мухтасибатом Кукморского района Татарстана.

Собранные средства уже позволили провести первоочередные противоаварийные работы. Весь объем ремонтно-реставрационных работ планировали закончить к 2024 году, но затем объявили, что успеют раньше заявленного срока — уже в ноябре 2023-го. Однако в мае стало известно, что процесс может затянуться, поделился с нашим изданием председатель совета аксакалов Кукморского района Мунир хазрат Юсупов. По его словам, за год строители полностью завершили укрепление фундамента и стен здания. К тому же по оценке экспертов и с учетом проектно-сметной документации на завершение реставрации требуется дополнительно 200 млн рублей.

