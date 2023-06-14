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Путин провел двухчасовую встречу с военкорами: главное

22:00, 14.06.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Путин провел двухчасовую встречу с военкорами: главное
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин вчера, 13 июня, встретился с военными корреспондентами, освещающими события специальной военной операции. Встреча длилась 2 часа. В нашем выпуске эксклюзивно для Rutube ключевые заявления главы государства. Мы с вами обсудим актуальные цели спецоперации, которые озвучил Путин, отношения России с НАТО и Западом, приход к власти на Украине Ющенко, безуспешном украинском контрнаступлении, потерях ВСУ и работу диверсионных украинских групп на территории РФ.

"Реальное время"
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