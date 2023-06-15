«Золотая рыбка» махнула хвостом: что будет на месте закрытого аварийного детсада Казани

«Реальное время» проверило информацию о строительстве на улице Портовой,13 частного детского дошкольного учреждения

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Совсем чуть-чуть не хватает земли муниципалитету, чтобы на месте в буквальном смысле треснувшего от старости казанского детсада №190 возвести новый — в два раза вместительнее. Такую версию рассказали «Реальному времени» сотрудники дошкольного учреждения, опровергая версию родителей, которые переживают, что на этом месте возведут недоступный большинству семей коммерческий садик. Подробнее — в нашем материале.

Сплошные дыры



Казанский детсад №190 «Золотая рыбка», рассчитанный на 130 детей, закрыли 30 января 2023 года в связи с аварийным состоянием: несущие стены здания покрылись крупными трещинами. До этого родители детей, ходивших в этот садик, несколько лет писали во все инстанции с просьбой провести капитальный ремонт здания. И даже добились ремонта крыши, из-за протечек которой из парапета и стены стали выкрашиваться кирпичи, которые падали прямиком на тротуар, ведущий к входу в детсад.

Кроме того, в садике были большие проблемы с полами — в них образовались большие дыры, в которые не то, что детская нога, а ребенок целиком провалится. Об этом и о многих других проблемах обветшавшего здания озабоченные родители сообщали в своих обращениях в «Народный контроль» и другие ведомства.

Кровлю детсада отремонтировали в конце ноября 2021 года. И обращение в «Народный контроль» от Екатерины Ф., которая в январе 2021 года перечислила все проблемы старого здания, сопроводив заявку выразительными фото: «Вы видели наш садик? Зрелище не для слабонервных! Когда вы обратите внимание на проблемы нашего садика? Крыша течет, окна во льду, здание мокрое, пол дырявый, при дожде в садик не пройти, веранд нет. Сотрудники своими силами сделали все возможное. Не игнорируйте!», — городской Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы «закрыл» информацией о ремонте крыши, проигнорировав остальные жалобы.

Кровлю детсада отремонтировали в конце ноября 2021 года. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Программы не дождались

На заявку Дмитрия Ф.: «В этот садик ходил я, теперь мой ребенок. Садик рушится, фасад в трещинах, отмостки в трещинах, асфальта нет, веранд нет, крылечки развалились, окна деревянные, кирпичи падают, мебель древняя, сарай рухнул…», чиновники ответили:

— Ежегодно на основании судебных решений, постановлений надзорных органов, писем руководителей учреждений и обращений граждан формируются программы текущего и капитального ремонта образовательных учреждений г. Казани. Формирование ежегодных программ происходит исходя из выделяемого лимита финансирования. На сегодня программы ремонта образовательных учреждений 2022 года сформированы. Детский сад №190 включен в программы 2022 года по ремонту и замене ограждений. Работы по ремонту асфальтового покрытия и главного входа требуют капитальных вложений. Потребность детского сада №190 по данным видам работ учтена. Данный вопрос будет рассмотрен при формировании соответствующих программ».

Аналогичный по сути пришел и ответ на заявку Резеды Г. об отсутствии прогулочных веранд на территории садика:

— Ежегодно на основании судебных решений, постановлений надзорных органов, писем руководителей учреждений и обращений граждан формируются программы текущего и капитального ремонта образовательных учреждений г. Казани. Формирование ежегодных программ происходит исходя из выделяемого лимита финансирования. На сегодня программы ремонта образовательных учреждений 2022 года сформированы. Детский сад №190 включен в программы 2022 года по ремонту и замене ограждений. Работы по устройству теневых навесов требуют капитальных вложений. Потребность детского сада №190 по данному виду работ учтена. Данный вопрос будет рассмотрен при формировании соответствующих программ.

Пол в детсаду в трещинах. Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru

Формирования «соответствующих» программ дети не дождались — садик, построенный ровно 60 лет назад, в 1963 году, так и не дождавшийся за эти годы полноценного капитального ремонта, к началу 2023-го полностью исчерпал лимит прочности.

— Я сама ходила в этот садик когда-то, потом водила туда старшего сына, а вот дочке, кажется, не повезло, — рассказала «Реальному времени Евгения Ф. — Мы недавно купили квартиру на улице Портовой — поближе к родителям, и рассчитывали в него попасть, но его закрыли. По слухам, садик снесут, а земельный участок отдадут какому-то инвестору, который там построит частный детсад. Мы платить за место в частном детсаду не готовы — у нас ипотека.

Построят в два раза больше, но неизвестно когда

— Садик действительно планируют снести, — частично подтвердили эту информацию на анонимных условиях в телефонном разговоре с «Реальным временем» сотрудники детсада №190. — Устно нас об этом известили, однако никаких документов о сносе мы еще не получали. Об увольнении нас тоже пока никто не предупреждал, мы ходим на работу, только детей садик не принимает. Но, думается, коллектив будет уволен, это просто дело времени: нет резона платить нам зарплату несколько лет, пока не построят новый садик. Нам также говорили, что после сноса здесь построят не коммерческий, а новый муниципальный детсад, но уже не на 130 мест, как сейчас, а на 260.

«Садик действительно планируют снести», — подтвердили сотрудники детсада №190. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Реальное время» поинтересовалось у сотрудников детсада «Золотая рыбка» предполагаемыми причинами, по которым официально до сих пор не объявлено о будущем строительстве нового детсада на Портовой. Те пояснили, что реализацию этого проекта осложняет важное обстоятельство:

— Площадь нашего земельного участка не соответствует нормам, действующим для детсадов вместимостью 260 человек. Ее требуется увеличить, и на 2 тысячи квадратных метров — с шести тысяч до восьми — ее уже практически увеличили, договорившись о выкупе земли под двумя гаражами. Однако этого недостаточно, и муниципалитет ищет решение проблемы.

В детсаду также сказали, что некоторое время назад поблизости от муниципального детсада «работал частный детсад», но его закрыли, и помещение сейчас продается. Если это так, то, видимо, бизнес не пошел — готовых дорого платить за детсад оказалось мало.

«Атмосфера важнее»

На момент закрытия детсада №190 отправить детей именно в «Золотую рыбку» хотели многие жители Вахитовского района — несмотря на плачевное состояние здания, среди отзывов в интернете преобладали положительные:

— Садик старый, но для меня важнее сама атмосфера. Хорошо подобранный коллектив! Порядочные, добрые, ответственные люди работают. Заведующая очень хорошая.

— Замечательный персонал. Старший и средний сыновья выпустились из этого сада. Ждем очередь на младшего. Очень благодарна всему персоналу. К каждому ребенку относятся как к своему, с любовью.

На момент закрытия детсада №190 отправить детей именно в «Золотую рыбку» хотели многие жители Вахитовского района. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Высококвалифицированные педагоги, садик старый, но содержательный. Очень добрая атмосфера.

— Прекрасный детский сад! Того, что есть в этом садике — больше нет нигде. Прекрасный персонал! Много занятий! Удивительные праздники для детей! Дочь обожает этот сад и своих воспитателей!

А критика в отзывах звучала исключительно в связи с ветхостью здания и его оборудования — вместе с просьбами к муниципалитету исправить ситуацию.

Капремонт или снос?

С учетом того, что на улице Портовой в непосредственной близости от закрытого детсада №190 только в 2021—2022 гг. были введены в строй новые жилые многоэтажки общей площадью почти 42 тыс. кв. м, вопрос об обеспечении жителей микрорайона местами в детских дошкольных учреждениях стоит остро. А решается он удивительно медленно — быстрее дети растут.



«Реальное время» обратилось с запросом в исполком Казани. В частности, мы попросили подтвердить или опровергнуть слухи про снос здания детсада № 190 и пояснить, почему здание решено снести, а не ремонтировать. Кроме того, мы попросили подтвердить или опровергнуть слухи о планах строительства частного детсада на месте идущего под снос муниципального.

Рассматриваются два варианта: капремонт здания или снос и строительство нового муниципального детсада, — сообщили в исполкоме Казани. Фото: realnoevremya.ru

— По вопросу сноса здания детского сада Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани сообщает, что в настоящее время рассматриваются два варианта: капитальный ремонт здания или снос и строительство нового муниципального детского сада, — сообщили в исполкоме. — На сегодняшний день в адрес Института развития города было направлено письмо о необходимости проведения обследования существующего здания детского сада. Информация о строительстве частного детского сада отсутствует.

На вопрос «Реального времени», какова потребность в местах в детсадах в Вахитовском районе Казани и конкретно в микрорайонах, прилегающих к детсаду «Золотая рыбка» и какое количество мест в детсадах для жителей этих микрорайонов имеется, нам ответили:

— По информации Управления образования Казани, на территории Вахитовского района работают 23 детских сада и дошкольное отделение на базе школы №41 с общим охватом 3 212 детей. В микрорайоне ул. Портовая функционируют 2 детских сада №63 и №209, которые посещают 249 детей.

На сентябрь 2022 года по Вахитовскому району в очередности было зарегистрировано 310 детей, очередность детей микрорайона ул. Портовая отсутствовала. В настоящее время осуществляется комплектование дошкольных учреждений города на предстоящий 2023/2024 учебный год. В детских садах Вахитовского района заявлено 900 свободных мест. На сегодня направлено 734 ребенка.

1 / 21 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов