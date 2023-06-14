День в истории: теракт в Буденновске, бунт на «Потемкине»

Чем примечательная дата 14 июня?

Фото: скриншот realnoevremya.ru кадра из фильма «Броненосец «Потемкин»

Сегодня, 14 июня, был создан Институт истории республики, купец Мухаммад Ибн Баттута отправился в многолетнее паломничество, два министерства спорта, республики и России, обсудили возможность проведения Олимпийских игр 2036 года в Казани. 14 июня — день начала теракта в Буденновске, бунта на броненосце «Потемкин» и отмены списка запрещенных католической церковью книг. Родились директор компрессорного завода Тихон Ломакин, поэт и переводчик Алина Каримова, революционер Эрнесто Че Гевара, психиатр Алоис Альцгеймер, певец Петр Лещенко, миллионер и президент США Дональд Трамп, актриса Елена Сафронова. Умерли писатель Мухаммет Магдеев, физик Андре Ампер, композитор Генри Манчини, режиссер Станислав Говорухин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Основали институт истории

14 июня 1325 года купец Ибн Баттута отправился из Марокко в хадж. Почти за 30 лет арабский путешественник посетил практически все страны исламского мира, а также побывал в Золотой Орде, Индии и Китае. Ибн Баттута написал книгу «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий», где подробно описал свои приключения и то, как живут посещенные им народы. То, что он якобы побывал в Волжской Булгарии, вызывает большие вопросы у историков. По словам Ибн Баттуты, он совершил поездку всего за 20 дней. Многие считают, что описание этого путешествия он заимствовал из трудов других арабских авторов.



14 июня 1915 года родился Тихон Сергеевич Ломакин, в 1958 году возглавивший Казанский компрессорный завод. Во время его работы здесь появились новые заводские корпуса, на предприятии освоили выпуск мощных турбокомпрессоров и уникальных турбохолодильных машин.



14 июня 1976 года в Кызыл-Кия (Кыргызстан) родилась Алия Каримова. Творческий псевдоним — Алена Каримова. В Казани училась в 1-м лицее при КГУ и на физфаке университета, начала посещать литературное объединение при музее Максима Горького. Впервые опубликовалась в 1995 году, ее стихи выходили во множестве литературных журналов России. В 2006-м выпустила первый сборник «Другое платье». Один из главных переводчиков татарских поэтов — Сажиды Сулеймановой, Ильдара Юзеева, Равиля Файзуллина и других. Лауреат премии Державина 2016 года.



Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

14 июня 1996 года был создан Институт истории Академии наук Республики Татарстан, его директором был утвержден советник президента РТ Рафаэль Хакимов. В феврале 2002 года Институту истории было присвоено имя Шигабутдина Марджани, выдающегося татарского ученого, просветителя, религиозного и общественного деятеля.



14 июня 1995 года умер Мухаммет Магдеев. Писатель родился в семье муллы, начинал профессиональную карьеру с должности ассистента на кафедре татарской литературы в КГУ, публикуя материалы, написанные по следам бесед с членами семей репрессированных ученых и писателей. За произведения «Человек уходит — песня остается», «Там, где гнездятся журавли» и «Прощание» он получил премию имени Габдуллы Тукая.



14 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, как из зала суда в наручниках увели действующего офицера УФСИН Татарстана, начальника казанской колонии №19. Суд уже второй раз признал Алмаза Тазеева виновным в поборах на ремонт «зоны» и «реинкарнации» местной достопримечательности — павлина, а еще в получении взяток за свидания и условно-досрочное освобождение. Первый приговор — 9 лет строгого режима со штрафом в 40 млн рублей — в 2018-м с треском отменили.

Фото realnoevremya.ru

Бунт на «Потемкине»



14 июня 1905 года на броненосце «Потемкин» началось первое массовое революционное восстание в вооруженных силах России. Матросы на протяжении 10 дней поднимали волнения в некоторых городах Причерноморья. В результате через полгода произошло новое восстание — Севастопольское.

14 июня 1995 года более 160 боевиков выехали через Дагестан в Ставропольский край. Так начался террористический акт в Буденновске под руководством Шамиля Басаева: было захвачено в заложники более 1500 жителей, погибли 129 человек (в том числе 18 работников милиции и 17 военнослужащих), 415 были ранены.



Команданте родился

14 июня 1928 года в городе Росарио (Аргентина) родился Эрнесто Че Гевара. Он был старшим ребенком в семье. Рано научившись читать, он с большим увлечением изучал работы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Зигмунда Фрейда. По окончании университета Гевара работал врачом, а затем отправился в путешествие (второе) по странам Латинской Америки. После победы революции на Кубе Гевара стал вторым человеком в новом правительстве Фиделя Кастро. 9 октября 1967 года его расстреляли американские «рейнджеры» в городе Ла-Игера.

14 июня 1966 года Папская курия объявила, что прекращает печатать официальный перечень книг («Index librorum prohibitorum»), чтение которых запрещено под угрозой отлучения от католической церкви. Сам перечень издавался с 1559 года. Список был весьма разнообразен: на протяжении многих лет книги, попавшие в список, было очень трудно найти в католических странах. Последнее переиздание «Индекса» произошло в 1948 году и состояло из 4 000 наименований различных произведений.

