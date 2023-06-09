Рифкат Минниханов: «Хотелось бы, чтобы разработки беспилотных транспортных средств централизовали»

Расширить границы использования интеллектуальных транспортных систем — одна из целей программы по развитию транспортной системы России. Недавно в госпрограмму внесли изменения, документ дополнили новыми этапами по внедрению ИТС в регионах, в том числе в Татарстане. В начале года Миндортранс республики и «РОСДОРНИИ» подписали соглашение о создании пилотной зоны для обеспечения возможности проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем. Этой зоной в скором времени станет территория ОЭЗ «Алабуга». Подробнее об этом в ходе онлайн-конференции «Реального времени» рассказал директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.



Автомобили-беспилотники протестируют в «Алабуге»

Модернизация транспортной системы России предполагает активное внедрение инноваций, связанных с IТ-решениями. Сегодня в вопросах безопасности дорожного движения на помощь все чаще приходят интеллектуальные транспортные системы (ИТС). В соответствии с нацпроектом «Безопасные качественные дороги», ИТС начали внедрять в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек, и первые результаты этой работы уже дали результат. За последние два года количество ДТП снизилось на 12,7%, погибших на дорогах — на 12,3%, раненых — на 12,8%. Примечательно, что республика в этом направлении работает дольше других регионов России.

— Вопросами развития цифровых транспортных систем в Татарстане мы занимаемся уже с 2010 года. В рамках этого проекта было разработано множество направлений по обеспечению безопасности дорожного движения. В 2016 и 2018 годах республика проводила специализированные конференции по ИТС, — подчеркнул на онлайн-конференции «Реального времени» директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

За два года на внедрение и развитие интеллектуальных транспортных систем республика получила из федерального центра почти 830 млн рублей. Средства направляются на создание в городах систем по контролю за движением пассажирского транспорта, на установку метеостанций и так называемых умных светофоров, а также внедрение прочих цифровых новаций.



Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Отдельным большим вопросом в деле обеспечения безопасности дорожного движения является создание ИТС. Но для их создания и тестирования требуются специальные полигоны. Планы по их появлению в Татарстане были озвучены год назад, когда на площадке форума Kazan Digital Week ведомство под началом Рифката Минниханова ГБУ «Безопасность дорожного движения» и руководство ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о создании пилотной зоны для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем. Ввести ее в эксплуатацию планируют в конце второго квартала 2023 года, после чего на ее трассах хотят испытывать все типы и модели автомобилей будущего и отрабатывать их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой.

В рамках этого же проекта в феврале текущего года Миндортранс Татарстана и «РОСДОРНИИ» подписали аналогичное соглашение. Оно предусматривает строительно-монтажные работы по подключению технологического оборудования пилотной зоны к внешним сетям связи и электроснабжения на территории «Алабуги».

— Мы уже имеем полигон, где проходят тестирование в рамках «Казань-Телематики» беспилотные автомобили, в том числе и созданный на КАМАЗе грузовик-беспилотник. Сегодня создается второй полигон — на территории особой экономической зоны «Алабуга». Есть соглашение с «РОСДОРНИИ», которое мы сегодня здесь реализуем, — сообщил Рифкат Минниханов.

Первой экспериментальной зоной в Татарстане, где начали апробировать беспилотные автомобили, стал «Иннополис». Эта площадка была утверждена в рамках постановления правительства России. И начиная с 2018 года на городских улицах татарстанского цифрограда курсирует беспилотное такси от компании «Яндекс». На тот момент оно стало первым в Европе. «Его оператор может не находиться внутри автомобиля, но при этом имеет возможность управлять им», — отметил глава «БДД».

Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Разработчикам ИТС и беспилотных автомобилей нужна консолидация

На КАМАЗе также идет активная работа по созданию беспилотного транспорта, уже имеются реальные наработки и продукты, отметил Минниханов. В июне по трассе М-11 планируют запустить коммерческое движение беспилотных магистральных тягачей челнинского производства, которые возьмут на себя миссию по транспортировке грузов между Москвой и Санкт-Петербургом. На недавно прошедшем в Казани международном экономическом форуме татарстанский автогигант представил еще одну высокоинтеллектуальную разработку — беспилотный легковой автомобиль «Атом». При этом вопрос дальнейшего развития беспилотного транспорта в России требует консолидации разработчиков и производителей, считает Рифкат Минниханов:

— В этих вопросах нам хотелось бы, и Министерство цифрового развития солидарно с нами, чтобы компании «Яндекс», Сбер и другие, кто связан с разработками беспилотных транспортных средств, все-таки централизовали этот актуальный вопрос. В плане того, что сегодня в самых разных направлениях появляются единые стандарты, создается единый подход к решениям, но здесь же пока, к сожалению, каждая из этих компаний все свои разработки реализует сама по себе.



Ведется работа и по другим направлениям, в большей степени имеющим социальную направленность: «Это создание адаптивной системы управления и мониторинга транспортной сети (ЕПУТС), работы общественного транспорта, которые затрагивают интересы населения. Эта система призвана собирать и анализировать потоки машин на городских дорогах в реальном времени». Разработки в этих направлениях пока ведутся за счет бюджетных средств, но, как считает Рифкат Минниханов, здесь нужно участие бизнеса: «Если это сервис, то коммерческая составляющая, безусловно, должна быть и активно здесь проявляться. Этот вопрос станет отдельной темой обсуждения на цифровом форуме, который пройдет в Казани в сентябре».

Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Kazan Digital Week — 2023 ожидает почти в 1,5 раза больше участников и гостей

Тема внедрения интеллектуальных транспортных систем войдет в повестку форума Kazan Digital Week, который пройдет в этом году с 20 по 22 сентября. Это специальные платформы по управлению транспортным комплексом и объектами инфраструктуры, идентификации и навигации движущихся транспортных средств. Сегодня в России приняты к реализации пять федеральных проектов, связанных именно с ИТС. Помимо этого, имеется поручение президента страны в сфере разработок искусственного интеллекта: «Мы говорим: цифровизация и сквозные технологии. Искусственный интеллект присутствует везде, и эти системные решения можно реализовать во многих направлениях», — отметил во время онлайн-конференции Рифкат Минниханов.

Как ожидают организаторы международного события, в этом году число посетителей и участников превысит прошлогодний уровень в 17 тысяч, достигнув порядка 25 тысяч человек. На данный момент уже зарезервировано более 50% площадки. Форум пройдет при поддержке и участии Министерства цифрового развития России — оргкомитет форума в этом году возглавил глава российской Минцифры Максут Шадаев.

Сохранит мероприятие, несмотря на геополитическую обстановку, и статус международного — как считает глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов, иностранные компании составят не менее 1% от общего числа участников. Желание участвовать в форуме уже изъявили представители Болгарии, Белоруссии, Узбекистана, ОАЭ, Туркмении, Хорватии, Индонезии и ряда других стран.

Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В ходе онлайн-конференции раскрыл он и часть новаций предстоящего форума. Так, участников и гостей впервые ждут соревнования беспилотных мини-моделей автомобилей, кибер-битва между студентами вузов. Партнеры форума тоже готовят свои предложения. Также в ходе форума среди его участников выберут IT–лидеров в 10 направлениях — от ИТС и госуправления до образования и аграрного сектора. Программа KDW-2023 будет состоять из двух частей — выставочной и деловой. В рамках последней ожидаются выступления представителей научных школ, работающих в области цифровых решений, и компаний-экспонентов. В целом, как отметил Рифкат Минниханов, в различных секциях мероприятия по опыту прошлых лет могут выступить порядка 700 спикеров:

— Моя мечта — чтобы на этой площадке выступали доктора наук с прикладными решениями. Сегодня мы, к сожалению, пока до этого не дошли. Но уже есть бизнес, который решает конкретные государственные задачи и который будет представлен на площадке нашего цифрового форума.

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