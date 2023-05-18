КАМАЗ запустит беспилотные тягачи между Москвой и Санкт-Петербургом

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В середине июня по трассе М-11 запустят коммерческое движение беспилотных магистральных тягачей, которые будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом на площадке Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал главный конструктор инновационных автомобилей — руководитель службы ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко.

— Мы менее чем через месяц запустим движение по трассе М-11. Следующая на очереди трасса М-12, — сказал Назаренко.

В этом году начнутся первые тесты движения беспилотных транспортных средств в опытной зоне на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Если мы хотим, чтобы беспилотные автомобили были в такси, каршеринге и системе обслуживания в целом, мы должны создать новые технологии. Сделать это довольно сложно. Если несколько лет назад требования к инфраструктуре касались только системы фиксации нарушений или светофоров, то со временем мы поняли, что эти технологии должны стать интеллектуальными, — прокомментировал президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев.

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

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Айрат Назипов