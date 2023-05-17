В Галерее современного искусства появился «Урман»

О татарском фольклоре решили рассказать через мультимедиа

Фото: Варвара Илумбаева

16 мая в Галерее современного искусства открылся проект «Урман» — выставка, видеоарт и VR-путешествие на русском, татарском и английском языках. По словам организаторов, первое событие — только начало серии, которая продолжится в Кырлае, Болгаре и Чистополе. Детали — в материале «Реального времени».

Чем вдохновил Файзрахман Аминов



По словам куратора, сценариста и режиссера проекта Гульнары Мансуровой, идея появилась у нее еще в 2019 году. Проект стал возможен благодаря гранту, который Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан выиграл в 2022 году.

— Суть проекта в том, что он многоформатный и многослойный, — рассказала Мансурова. — Чтобы раскрыть тот или иной культурный код, необходимо много инструментов, и простая выставка этого не сможет показать. Выставка с виртуальной реальностью дает ощущение сопричастности, ты одновременно и зависим от реальности, и можешь ее менять.

Урман (в переводе с татарского «лес») в татарских сказках олицетворяет священное место, где живут духи. Как объяснили авторы, цель проекта — поведать о татарском фольклоре средствами мультимедийного контента. Потому «Урман» не ограничивается одним событием, планируются выставки в музейном комплексе Габдуллы Тукая, в Болгарском и Чистопольском музеях-заповедниках, а также различные образовательные, просветительские и музыкальные программы.

Картина Ф. Аминова. Фото: Варвара Илумбаева

Основным источником вдохновения для создании выставки послужили картины Файзрахмана Аминова.

— Как он рисует лес — не рисует больше никто, — сказала Мансурова. — Художник жил в Ленинграде, его родители были из Татарстана, и он иногда сюда приезжал. Здесь нет привязанности к конкретному месту, он просто смог создать культуру, которая близка всем.

Всей технической частью занималась казанская студия «Абау». Менеджер проекта от студии Ания Файзрахманова рассказала, что работа велась несколько месяцев.

— Я бы не сказала, что окончательно довольна видеоартом, — сообщила Файзрахманова. — Да, сейчас можно работать с нейросетями, они очень быстро развиваются, но чтобы с ними работать, нужно иметь определенные навыки. Это не так, что ты загружаешь запрос и сразу появляется готовый материал. Надо сидеть, подбирать, правильно задавать вопросы.

Фото: Алия Миргалимова

Урман — это курай

Музыкальное сопровождение появилось при поддержке музыкального колледжа имени Аухадеева. По словам заместителя директора Татьяны Ивановой, к идее озвучить выставку с помощью курая и народных песен они пришли не сразу.

— Очень помогла Лейсан Гареева, наш преподаватель-кураистка, благодаря ей нам удалось записать материал, который и стал основой для обработок, — отметила Иванова. — Мы сейчас и сами хотим создавать проекты, связанные с мультимедиа, потому что молодое поколение очень интересуется этой темой. Мы задумываемся, как сделать так, чтобы классическое музыкальное образование было им интересно, и мы видим, что это одно из популярных направлений, где дети после смогут реализовать себя. Но при этом они должны понимать, что классическое музыкальное образование поможет им реализовывать себя в совершенно разных сферах.