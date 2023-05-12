«Саташкан сандугач»: инженеры, нувориши, киллеры

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 41-я

Смотрим дебютную работу Ркаиля Зайдуллы в театре — драму «Заблудший соловей», где интеллигенция бесславно противостоит бизнесменам. Одна из последних работ Марселя Салимжанова, который в начале нулевых ставил жесткий диагноз эпохе.

Как Салимжан абый сделал Ркаиля драматургом

Депутат Госсовета Ркаиль Зайдулла в первую очередь — поэт, он пишет стихи с 8 лет, первый сборник «Кояшлы күзләр» выпустил в 22 года. В конце 90-х начал заниматься исторической прозой, выдал трагедию «Хан һәм шагыйрь» («Хан и поэт»), после чего, по предложению Марселя Салимжанова, написал драму «Саташкан сандугач» («Заблудший соловей»), которую впервые показали в 2001 году. Зайдулла вспоминает, что руководитель театра имени Камала тогда сказал ему: «Я читал твою прозу, у тебя там очень интересные диалоги. Попробуй написать что-нибудь вроде драмы или комедии».

Тем самым Зайдулла успел стать еще одним соратником режиссера, встав в одном ряду с Туфаном Миннуллиным, Зульфатом Хакимом, Юнусом Сафиуллиным. После постановки в 2002-м, мастер ушел из жизни, успев поставить «Баскетболиста» Миннуллина. Эти пьесы во многом схожи, они говорят о кризисе современности. Если в «Баскетболисте» собираются деревенские персонажи, то у Зайдуллы — городские герои: потерянная интеллигенция и напряженные бизнесмены.

После этого драматургическая карьера Зайдуллы не то чтобы остановилась, но стала менее заметной для зрителя, хотя его совместная с Рустемом Сабировым драма «Хөкемдар» («Правитель») заняла второе место на конкурсе «Новая татарская пьеса».

Он перевел Кальдерона для постановки режиссера Алехандро Гонсалеса Пуче и «Иблиса» Гусейна Джавида для Мензелинского театра, писал сценарии для юбилейных вечеров.

В последние же годы его работы чаще появляются на сцене. «Любовь бессмертную» поставили в том же Камаловском, «Волчью ягоду» — в театре кукол «Экият», «Женитьбу по-татарски» — в оренбургском театре имени Файзи, а спектакль по его пяти рассказам «Папоротник» — в Буинске.

Стране нужны новые герои

«Заблудший соловей» закрывал тогда сезон. Главные роли играли Искандер Хайруллин (Интизар) и Ильсия Тухватуллина (Миляуша). Хайруллин пришел в театр в 1995-м, а Тухватуллина в 1988-м. При этом первого можно назвать и звездой бикчантаевского театра. Их герои — молодая, бездетная семейная пара, живущая в ободранной комнатушке в общежитии, мечтающая о счастье, клянущиеся в вечной любви. А закончится их история изменой.

Потому что в нравственном поединке им противостоит пара предпринимателей, Искандер (Раушан Шарипов) и Марфуга (Раушания Юкачева. Там, где эпоха смыла инженеров на окраину успешной жизни, новые герои живут роскошно. Потому еще одним заметным персонажем стала Мэри-Марфуга, неприступная бизнес-леди, которая готова идти по головам ради своей выгоды. Но и эта пара тоже несчастлива. Словом, нет в этом спектакле героев, за которыми хочешь следовать, можно только им посочувствовать.

Ну и самый новый герой для татарского театра в принципе — это киллер Алик (Айрат Арсланов), алкоголик и участник чеченской войны, который убивает Искандера, после чего в убийстве обвиняют Интизара.

«Саташкан сандугач» также показал Атнинский театр — уже в 2015 году, как дипломную работу Рифата Миндубаева. Главные роли в нем играли Дамир Сидеев и Зухра Хусаинова.

