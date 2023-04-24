День в истории: Казань дала черный порох, Александр I признал Кавминводы

Чем примечательна дата 24 апреля?

Сегодня, 24 апреля, Международный день солидарности молодежи. 23 апреля Лев Толстой бросил университет, закончилось восстание в селе Бездна, появился казанский черный порох, Кавказские Минеральные Воды стали курортом, в прокате появился фильм «Волга, Волга», на орбиту вышел телескоп «Хаббл», в Индонезии африканские и азиатские страны провели Бандунгскую конференцию. Родилиcь оперный певец Усман Альмеев, глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина, основатель «Левада-Центра» Юрий Левада, актриса Барбара Стрейзанд. Умерли автор «Робинзона Крузо» Даниэль Дефо, протопоп Аввакум, летчик-космонавт Владимир Комаров, ректор Казанского университета Карл Фукс и поэт Лябиб Айтуганов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Стране нужен порох

24 апреля 1788 года Казанский пороховой завод выпустил первую партию продукции. Построить его в нашем городе было решено в мае 1786-го, для «удовлетворения Сибирского департамента пушечным и мушкетным порохом». Возводили новый объект в пустынной в то время части, за Казанкой. Среди руководителей стройки — подполковник артиллерии князь Семен Михайлович Баратаев, сын грузинского князя Мельхиседека Бараташвили.

Вид на Пороховой завод с р. Казанки. Конец XIX — начало ХХ вв. Фото: archive.gov.tatarstan.ru

24 апреля 1847 года Лев Толстой официально ушел из Императорского Казанского университета, проучившись полтора года, и уехал в Ясную Поляну. Толстой прожил в городе четыре года, сначала как студент факультета восточной (арабско-турецкой) словесности, в частности, продемонстрировав на экзаменах отличное знание «турецко-татарского языка», но после из-за неуспеваемости должен был посещать первый курс повторно, так что перешел на юридический, но на второй год признал, что навязанное другими образование ему дается тяжело.

24 апреля 1861 года закончилось восстание в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии. Волнения начались, когда крестьяне, неверно истолковав некоторые части положения об отмене крепостного права, решили, что царь дал им волю уже в 1858 году. К протестам присоединилось свыше 75 сел. Восстание закончилось входом двух рот Тарутинского полка под командованием генерал-майора графа Апраксина и стрельбой по крестьянам.

«Восстание крестьян в селе Бездна». Худ. И.А. Владимиров. Фото: museum.ru

24 апреля 1915 года родился Усман Альмеев. Будущая звезда оперного театра и эстрады в целом вырос в Свияжском детдоме, учился в Татарском техникуме искусств и Татарской оперной студии при Московской консерватории. Солировал во многих операх и драмах Файзи и Жиганова, певца зрители ценили и за яркий артистический талант. Сын Альмеева Надир — редкий для Татарстана мастер гравюры.

24 апреля 2021 года «Реальное время» писало о том, что совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 5% годовых. Денежно-кредитную политику пора ужесточать, пояснили журналистам, поскольку баланс рисков все сильнее смещается в сторону инфляции.

Фото: cbr.ru

Вышел любимый фильм Сталина

24 апреля 1803 года император Александр I подписал документ, в котором признал Кавказские Минеральные Воды лечебной местностью государственного значения, которую надо планомерно изучать. Так начала формироваться отечественная курортология. При этом в следующие 4 года в регионе свирепствовала чума, так что посещение Минвод возобновилось только в 1809-м, к этому времени здесь построили новые купальни.

24 апреля 1938 года в кинотеатрах СССР была впервые показана советская музыкальная комедия «Волга, Волга» о жизни артистов, плывущих в Москву на конкурс на пароходе «Севрюга», судне «Лесоруб» и теплоходе «Иосиф Сталин». В главных ролях — Любовь Орлова и Игорь Ильинский. Картина — демонстрация достижений страны, в частности канала Волга — Москва.

Источник wikipedia.org

Индонезия собрала остальных

24 апреля 1990 года в космос полетел орбитальный телескоп Hubble, на орбиту его вывел шаттл Discovery STS-31. Через несколько недель выяснилось, что снимки не дают заданной резкости из-за неверной формы главного зеркала. Впрочем, значительное количество интересных наблюдений удалось сделать и до того, как на телескоп установили систему оптической коррекции.

24 апреля 1955 года в индонезийском Бандунге завершилась Афро-Азиатская конференция. Ее инициировали Индия, Индонезия, Бирма, Пакистан и Цейлон, а участвовали еще 23 страны. Генеральным секретарем конференции был назначен Руслан Абдулгани, один из руководителей Национальной партии Индонезии, генеральный секретарь министерства иностранных дел. В заключительном коммюнике примечательны следующие строчки: «Конференция стран Азии и Африки принимает во внимание тот факт, что существование колониализма во многих частях Азии и Африки, какую бы форму это ни носило, не только препятствует культурному сотрудничеству, но также подавляет национальные культуры народов».