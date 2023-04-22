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Видеоопрос: «Верите ли вы «Википедии», на каких ресурсах ищете информацию в интернете?»

00:00, 22.04.2023 4
Видеоопрос: «Верите ли вы «Википедии», на каких ресурсах ищете информацию в интернете?»
Фото: скриншот видео "Реального времени"

На этой неделе Фонд Wikimedia, управляющий «Википедией», был вновь оштрафован за отказ ограничивать доступ к запрещенному в России контенту. Организацию наказали на 1,5 млн рублей по делу о неудалении информации, связанной со специальной военной операцией на Украине. Это уже четвертый штраф, но не последний — суд рассмотрит еще два протокола, каждый из которых предполагает штраф до 4 млн рублей. В целом компания проигнорировала более 200 уведомлений от Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. По мнению некоторых, на сайте регулярно публикуются фейковые статьи. Кроме того, информацию на портале может редактировать любой пользователь — данные «никем не контролируются». О доверии казанцев к ресурсу — в опросе «Реального времени».

— Верите ли вы «Википедии» и на каких еще ресурсах ищете информацию в интернете? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
ТехнологииОбщество Татарстан

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    В Википедии может писать любой человек.
    И редактировать любой человек.
    Поэтому полностью Википедии, конечно, доверять нельзя.
    Как, впрочем, и любому другому источнику информации, даже научным журналам.
    Верить можно лишь Священным Книгам.
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    Анонимно 22 апр
    все пишут люди, все делают люди
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  • Анонимно 22 апр
    я верю в википедии, еще ни разу не столкнулась с неверной информацией
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    Анонимно 22 апр
    Много раз сталкивался.
    Особенно смешно смотреть, как происходит борьба между двумя редакторами, которые придерживаются разных точек зрения.
    И если в фактах Википедии можно более менее доверять, то в высказываниях, суждениях, оценках фактов бывает полный разнобой.
    В целом в Википедии приводятся общепринятые мнения, порой и не соответствующие фактам.
    Самый яркий пример это место печати Апостола 1564 года.
    Считается, что Иван Федоров печатал Апостол 1564 г. В Москве.
    Но стоит лишь прочитать Послесловие Апостола 1564 года, как становится понятным, что это в лучшем случае исторический миф, а в худшем случае фальсификация строит.
    В Послесловии Апостола 1564 г. Иван Федоров по какой-то причине не указал место печати.
    Апостол 1564 г. Ивана Федорова это полу-анонимное издание - время печати указано а место печати не указано.
    Но тем не менее Википедия, не приведя н каких доказательств, вслед за энциклопедиями и монографиями, продолжает распространять ложную информацию о месте печати Апостола 1564 г., указывая на Москву.
    А что делать?
    Научная истина ныне (да и всегда) определялась голосованием на диссертационных советах, которые давно себя дискредитировали поддельными диссертациями, воровством и обманом.
    Но другого механизма, к сожалению, нет.
    И в этом плане Википедия позволяет любому человеку создать статью, "правдивую" по его мнению.
    Но и огромное поля для политики и идеологии остаётся в Википедии...
    Чем успешно и пользуются заинтересованные лица.
    Но так и в жизни - мошенники и жулики пытаются обмануть наивных доверчивых людей.
    Поэтому Википедия отражение реальной жизни.
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