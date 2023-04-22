Видеоопрос: «Верите ли вы «Википедии», на каких ресурсах ищете информацию в интернете?»
На этой неделе Фонд Wikimedia, управляющий «Википедией», был вновь оштрафован за отказ ограничивать доступ к запрещенному в России контенту. Организацию наказали на 1,5 млн рублей по делу о неудалении информации, связанной со специальной военной операцией на Украине. Это уже четвертый штраф, но не последний — суд рассмотрит еще два протокола, каждый из которых предполагает штраф до 4 млн рублей. В целом компания проигнорировала более 200 уведомлений от Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. По мнению некоторых, на сайте регулярно публикуются фейковые статьи. Кроме того, информацию на портале может редактировать любой пользователь — данные «никем не контролируются». О доверии казанцев к ресурсу — в опросе «Реального времени».
— Верите ли вы «Википедии» и на каких еще ресурсах ищете информацию в интернете? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев.
комментарии
И редактировать любой человек.
Поэтому полностью Википедии, конечно, доверять нельзя.
Как, впрочем, и любому другому источнику информации, даже научным журналам.
Верить можно лишь Священным Книгам.
Особенно смешно смотреть, как происходит борьба между двумя редакторами, которые придерживаются разных точек зрения.
И если в фактах Википедии можно более менее доверять, то в высказываниях, суждениях, оценках фактов бывает полный разнобой.
В целом в Википедии приводятся общепринятые мнения, порой и не соответствующие фактам.
Самый яркий пример это место печати Апостола 1564 года.
Считается, что Иван Федоров печатал Апостол 1564 г. В Москве.
Но стоит лишь прочитать Послесловие Апостола 1564 года, как становится понятным, что это в лучшем случае исторический миф, а в худшем случае фальсификация строит.
В Послесловии Апостола 1564 г. Иван Федоров по какой-то причине не указал место печати.
Апостол 1564 г. Ивана Федорова это полу-анонимное издание - время печати указано а место печати не указано.
Но тем не менее Википедия, не приведя н каких доказательств, вслед за энциклопедиями и монографиями, продолжает распространять ложную информацию о месте печати Апостола 1564 г., указывая на Москву.
А что делать?
Научная истина ныне (да и всегда) определялась голосованием на диссертационных советах, которые давно себя дискредитировали поддельными диссертациями, воровством и обманом.
Но другого механизма, к сожалению, нет.
И в этом плане Википедия позволяет любому человеку создать статью, "правдивую" по его мнению.
Но и огромное поля для политики и идеологии остаётся в Википедии...
Чем успешно и пользуются заинтересованные лица.
Но так и в жизни - мошенники и жулики пытаются обмануть наивных доверчивых людей.
Поэтому Википедия отражение реальной жизни.