«Помимо того, что живем в Татарстане, живем еще и в России»

Саида Мухаметзянова раскритиковала проведение Fashion Iftar. Организаторы ответили

Фото: скриншот программы ТНВ

Организаторы Fashion Iftar ответили на критику известной татарской исполнительницы Саиды Мухаметзяновой, которая после посещения светского мероприятия посетовала на разделение зон на VIP и не VIP, проблемы со звуком и преобладание русского языка над татарским. Заявление певицы вызвало широкий общественный резонанс. Мнения сторон — в материале «Реального времени».

Ифтар и показ мусульманской моды



В этом году Fashion Iftar прошел в Казани уже в седьмой раз и собрал на одной площадке тысячу мусульманок. Женщины в белых одеждах (в этом году организаторы выбрали именно этот цвет для дресс-кода) приняли участие в разговении и смогли увидеть показ муcульманской моды и выступления артистов, среди которых была известная и любимая многими певица Саида Мухаметзянова. Она и выложила пост в социальных сетях, где не смогла сдержаться и не высказать свое мнение по поводу организации мероприятия. В первую очередь финалистка шоу «Голос. Дети» была неприятно удивлена тем, что на ифтаре организаторы разделили зоны на VIP и не VIP. Основная масса гостей сидела на первом этаже, малая же часть пришедших наблюдала за ней с высоты верхнего. Кроме того, Мухаметзянову удивило, что на мероприятии было мало татарского языка: «Если бы мы были в Казахстане или Китае, на 100% уверена, что там вели бы на родном языке».

Организаторы Fashion Iftar ответили на критику известной татарской исполнительницы Саиды Мухаметзяновой. Фото: vk.com/saidanur4

Пост Саиды Мухаметзяновой в социальных сетях спровоцировал бурную дискуссию. В большинстве случаев критику посчитали конструктивной и посетовали на то, что в современном мире даже ифтар — священный обряд разговения — превращают в шоу.

«Реальное время» попросило организаторов прокомментировать мнение певицы. В первую очередь они передали слова основательницы модного ифтара Джаннат Мингазовой о том, что никто из организаторов на Саиду зла не держит.

— Каждый имеет право высказывать свое мнение, мы принимаем любую точку зрения, даже если она негативная. Мы всегда были и будем рады видеть Саиду на любых наших мероприятиях, — отметили организаторы.

Что же касается разделения площадки на зоны, то это, по их мнению, не соответствует действительности — нет никаких VIP- и не VIP-зон:

— Второй этаж отведен для дизайнеров и партнеров, которые отслеживают выход моделей. Здесь у нас располагалась зона выхода моделей, техническая часть, комната, где переодеваются модели, там же размещены техники. Партнеры, которые находились на втором этаже, контролировали само мероприятие сверху, чтобы им было лучше видно. Кроме того, на верхнем этаже находились самые близкие организаторов — их родители. Это единственное исключение. Никаких разделений на VIP и не VIP у нас не существует. Ифтар — он для всех. Ежегодно сюда приходит тысяча человек. Мы никого не обделяем своим вниманием. У нас нет выборки. Вход на мероприятие бесплатный. Накормить тысячу человек — тоже бесплатно. Мы никого не выбираем. Кто успел записаться, те и приходят, — объяснили организаторы.

Основательница модного ифтара Джаннат Мингазова. Фото: скриншот программы ТНВ

«Мы опоздали на 2 минуты, мы это признаем»

Следующим пунктом, который в негативном свете отметила исполнительница, стали технические неполадки во время выступления. К слову, об этом же говорят в комментариях и другие певцы татарской эстрады, которые вспоминают, что проблемы со звуком были и в прошлые годы проведения Fashion Iftar. Сами организаторы признали этот недочет и объяснили ситуацию тем, что «техники тоже люди»:

— Непредвиденные обстоятельства могут произойти с любыми командами, даже с самыми профессиональными. Мы, организаторы, оплачиваем все из собственного кармана, никто это не бюджетирует. В этом году произошли некоторые проблемы в техническом плане, но все отнеслись к этому с пониманием, потому что техника — дело непредсказуемое.

Присутствующие на ифтаре согласились с критикой Саиды по поводу того, что азан начался позже, а во время намаза все еще играла громкая музыка, которую позже приглушили.

— Мы опоздали на 2 минуты, мы это признаем, но такой сложный процесс организовать минута в минуту очень сложно. Сдвиг программы на 2—3 минуты — это вполне допустимо, — последовал ответ.

Организаторы признали то, что большая часть мероприятия велась на русском языке, но отметили, что в этом нет ничего зазорного и постыдного.

Что же касается разделения площадки на зоны, то это, по их мнению, не соответствует действительности — нет никаких VIP- и не VIP-зон. Фото: скриншот программы ТНВ

— Ведущий после каждого показа благодарил дизайнеров на татарском языке и во время ведения говорил на двух языках. Почему мероприятие ведется в основном на русском — мы можем ответить, что, помимо того, что живем в Татарстане, живем еще и в России. Естественно, у нас есть гости, которые говорят только на русском языке, несмотря на то, что они мусульманки. У нас в республике два официальных языка, и мероприятие ведется на обоих, — парировали организаторы.

В завершение организаторы ежегодного Fashion iftar еще раз напомнили, что модный ифтар остается бесплатным, он проводится на деньги организаторов, главных спонсоров, с каждым годом количество мест увеличивается.

— Чтобы каждый человек, а никакие не VIP-гости, самые обычные люди, женщины любых сословий и материальных возможностей, имели шанс прикоснуться к модному показу. Для Джаннат, как основателя этого проекта, очень важна именно такая концепция. Ежегодно мы поддерживаем ее и не переходим ни в какие коммерческие форматы, — подчеркнули организаторы.

Надо отметить, что каждый год на модном ифтаре поднимается и социальная проблема. В 2023-м главной темой стала борьба с насилием против женщин.

