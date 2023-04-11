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«Помимо того, что живем в Татарстане, живем еще и в России»

12:30, 11.04.2023 24

Саида Мухаметзянова раскритиковала проведение Fashion Iftar. Организаторы ответили

«Помимо того, что живем в Татарстане, живем еще и в России»
Фото: скриншот программы ТНВ

Организаторы Fashion Iftar ответили на критику известной татарской исполнительницы Саиды Мухаметзяновой, которая после посещения светского мероприятия посетовала на разделение зон на VIP и не VIP, проблемы со звуком и преобладание русского языка над татарским. Заявление певицы вызвало широкий общественный резонанс. Мнения сторон — в материале «Реального времени».

Ифтар и показ мусульманской моды

В этом году Fashion Iftar прошел в Казани уже в седьмой раз и собрал на одной площадке тысячу мусульманок. Женщины в белых одеждах (в этом году организаторы выбрали именно этот цвет для дресс-кода) приняли участие в разговении и смогли увидеть показ муcульманской моды и выступления артистов, среди которых была известная и любимая многими певица Саида Мухаметзянова. Она и выложила пост в социальных сетях, где не смогла сдержаться и не высказать свое мнение по поводу организации мероприятия. В первую очередь финалистка шоу «Голос. Дети» была неприятно удивлена тем, что на ифтаре организаторы разделили зоны на VIP и не VIP. Основная масса гостей сидела на первом этаже, малая же часть пришедших наблюдала за ней с высоты верхнего. Кроме того, Мухаметзянову удивило, что на мероприятии было мало татарского языка: «Если бы мы были в Казахстане или Китае, на 100% уверена, что там вели бы на родном языке».

Организаторы Fashion Iftar ответили на критику известной татарской исполнительницы Саиды Мухаметзяновой. Фото: vk.com/saidanur4

Пост Саиды Мухаметзяновой в социальных сетях спровоцировал бурную дискуссию. В большинстве случаев критику посчитали конструктивной и посетовали на то, что в современном мире даже ифтар — священный обряд разговения — превращают в шоу.

«Реальное время» попросило организаторов прокомментировать мнение певицы. В первую очередь они передали слова основательницы модного ифтара Джаннат Мингазовой о том, что никто из организаторов на Саиду зла не держит.

— Каждый имеет право высказывать свое мнение, мы принимаем любую точку зрения, даже если она негативная. Мы всегда были и будем рады видеть Саиду на любых наших мероприятиях, — отметили организаторы.

Что же касается разделения площадки на зоны, то это, по их мнению, не соответствует действительности — нет никаких VIP- и не VIP-зон:

— Второй этаж отведен для дизайнеров и партнеров, которые отслеживают выход моделей. Здесь у нас располагалась зона выхода моделей, техническая часть, комната, где переодеваются модели, там же размещены техники. Партнеры, которые находились на втором этаже, контролировали само мероприятие сверху, чтобы им было лучше видно. Кроме того, на верхнем этаже находились самые близкие организаторов — их родители. Это единственное исключение. Никаких разделений на VIP и не VIP у нас не существует. Ифтар — он для всех. Ежегодно сюда приходит тысяча человек. Мы никого не обделяем своим вниманием. У нас нет выборки. Вход на мероприятие бесплатный. Накормить тысячу человек — тоже бесплатно. Мы никого не выбираем. Кто успел записаться, те и приходят, — объяснили организаторы.

Основательница модного ифтара Джаннат Мингазова. Фото: скриншот программы ТНВ

«Мы опоздали на 2 минуты, мы это признаем»

Следующим пунктом, который в негативном свете отметила исполнительница, стали технические неполадки во время выступления. К слову, об этом же говорят в комментариях и другие певцы татарской эстрады, которые вспоминают, что проблемы со звуком были и в прошлые годы проведения Fashion Iftar. Сами организаторы признали этот недочет и объяснили ситуацию тем, что «техники тоже люди»:

— Непредвиденные обстоятельства могут произойти с любыми командами, даже с самыми профессиональными. Мы, организаторы, оплачиваем все из собственного кармана, никто это не бюджетирует. В этом году произошли некоторые проблемы в техническом плане, но все отнеслись к этому с пониманием, потому что техника — дело непредсказуемое.

Присутствующие на ифтаре согласились с критикой Саиды по поводу того, что азан начался позже, а во время намаза все еще играла громкая музыка, которую позже приглушили.

— Мы опоздали на 2 минуты, мы это признаем, но такой сложный процесс организовать минута в минуту очень сложно. Сдвиг программы на 2—3 минуты — это вполне допустимо, — последовал ответ.

Организаторы признали то, что большая часть мероприятия велась на русском языке, но отметили, что в этом нет ничего зазорного и постыдного.

Что же касается разделения площадки на зоны, то это, по их мнению, не соответствует действительности — нет никаких VIP- и не VIP-зон. Фото: скриншот программы ТНВ

— Ведущий после каждого показа благодарил дизайнеров на татарском языке и во время ведения говорил на двух языках. Почему мероприятие ведется в основном на русском — мы можем ответить, что, помимо того, что живем в Татарстане, живем еще и в России. Естественно, у нас есть гости, которые говорят только на русском языке, несмотря на то, что они мусульманки. У нас в республике два официальных языка, и мероприятие ведется на обоих, — парировали организаторы.

В завершение организаторы ежегодного Fashion iftar еще раз напомнили, что модный ифтар остается бесплатным, он проводится на деньги организаторов, главных спонсоров, с каждым годом количество мест увеличивается.

— Чтобы каждый человек, а никакие не VIP-гости, самые обычные люди, женщины любых сословий и материальных возможностей, имели шанс прикоснуться к модному показу. Для Джаннат, как основателя этого проекта, очень важна именно такая концепция. Ежегодно мы поддерживаем ее и не переходим ни в какие коммерческие форматы, — подчеркнули организаторы.

Надо отметить, что каждый год на модном ифтаре поднимается и социальная проблема. В 2023-м главной темой стала борьба с насилием против женщин.

Миляуша Кашафутдинова
Общество Татарстан

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 комментарии 24

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Саида все правильно написала. Что касается русского языка на ифтаре, что значит мы живым не только в Татарстане, но и в России? Это что повод на религиозном по сути мероприятии отказывается ради десятка приезжих от родного языка. Смысл вести пропаганду татарского языка, если даже на таких мероприятиях люди не владеют и понимают его.
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    Анонимно 11 апр
    тут просто заложники ситуации, смысл говорить на языке, который большинство не поймут? печально, но факт
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    Анонимно 11 апр
    Пришедшие люди читают молитву пять раз в день на арабском языке. Раз выучили арабский, родной татарский выучить можно. Если не будут на массовых мероприятиях разговаривать на языке он пропадёт. Виноваты будем все мы, и старшие не научившие своих детей и внуков и власти республики и духовенство спустившие все на тормозах.
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    Анонимно 11 апр
    большинство как раз-таки поймут. а кто не поймет - пусть спросит у соседки.
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  • Анонимно 11 апр
    Джаннат лучше бы не огрызалась, а признала свои недочеты и исправила в следующий раз.
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  • Анонимно 11 апр
    А так, у вас в РВ поднималась эта проблема - деление на ВИПов и "челядь" на мусульманских мероприятиях. Что в Кул-Шарифе, что во время праздничного намаза, что во время Изге Болгар Жыены. В ДУМ РТ, кажется, уже задумались и адекватно отреагировали. А эти-то чего в ответ лают?
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  • Анонимно 11 апр
    Суть ответов - не нравиться, не приходи! И, не ходите - общение с аллахом не требует суеты...
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    Анонимно 11 апр
    На видео в Миллиард.татар Мингазова еще грубее отвечала. В духе, это все хейтеры, ничего вы не понимаете.
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    Анонимно 11 апр
    Просто надо определиться с какой целью проводиться этот ифтар. Как совместная молитва с последующим приемом пищи после захода солнца, или как модная тусовка разодетых красавиц, пришедших себя показать и на показ мод посмотреть.
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  • Анонимно 11 апр
    Все равно Саида молодец! Умница, красавица, и поет как ангел
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  • Анонимно 11 апр
    Саиде огромное спасибо !!! За то , что она совершенно справедливо высказала свои замечания . Там были мои приятельницы . Безо всякой регистрации кстати . И так как они жены довольно серьезных бизнесменов - они не стояли в очереди на входе и рассадка за столами была с ними заранее согласована . Соседками по столу были такие же статусные дамы . Понятно , что они имеют отношение к спонсорам мероприятия . Так что про VIPов не нужно говорить неправду . Так даже они сказали , что было много суеты и неорганизованности . И не надо ссылаться на то, что это бесплатное мероприятие . Всегда можно найти исполнительных и ответственных людей . Просто не доверяйте организацию непрофессионалам . И нужно уважать чувства истинно религиозных приглашенных . Кто держит уразу и реально пришел на ифтар . А не на тусовку ряженых тетенек . И если нет средств на достойную организацию мероприятия - просто не позорьтесь сами . И не позорьте Татарстан
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    Анонимно 11 апр
    Задумка интересная, все же
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    Анонимно 10:10
    Сайда молодец!
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  • Анонимно 11 апр
    В 2023-м главной темой стала борьба с насилием против женщин.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/277933-saida-muhametzyanova-raskritikovala-provedenie-fashion-iftar - какие будут предприняты меры? или просто слова?
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  • Анонимно 11 апр
    Даже религиозные праздники местные превращают в ярмарку тщеславия и деления гостей по статусу. Как это далеко от истинной веры.
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    Анонимно 13 апр
    Не все "местные" одинаковы, так же как и все приезжие.
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  • Анонимно 12 апр
    На фотографии все одеты в, так называемые, мусульманские наряды и ничего нет в них напоминающего что это все - таки в Республике Татарстан, все дружно забыли о татарской национальной одежде, в том числе и сама Саида. Это не красит ни организаторов этого мероприятия, ни ее посетителей. Это позор для всех татар,
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    Анонимно 12 апр
    Почему для всех? Разве мы отвечаем за дела других?
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    Анонимно 14 апр
    Согласна по поводу позора для татар, у нас есть своя потрясающая красивая национальная одежда которой уже не одна сотня лет, видеть больно как уничтожается наша самобытная культура и традиции. Такое ощущение что мы превращаемся в приложение к ближнему востоку.
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  • Анонимно 12 апр
    Ифтар и VIPы это малосовместимо.
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  • Анонимно 13 апр
    Добрый день! Вы понимаете, что любой Ифтар выше людской критики. Если в него вложена душа и намерение. Кто не провел Ифтар на 1000 чел, должны просто помолчать. Возможно, не все гладко. Но это Ифтар. Оценить может только Аллах.
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  • Анонимно 13 апр
    Я считаю, что опошлили веру. Позорно смотреть на то, как на никаках танцуют и поют, скоро бухать начнуть. На ифтарах демонстрируют свои цацки. Даже уразу держат и намаз читают не потому что верующие, а потому что это модно. Грехи они так замаливают. Я уже не один раз убедилась в том, что такие "верующие" самые подлые и лживые люди.
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  • Анонимно 13 апр
    Уважаемые, это показ мод под видом Ифтара. Не нравится, не ходим. Вот и весь расклад. А петь песни тоже можно? Что то тут берега попутали.
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  • Анонимно 13 апр
    Как говорил незабвенный Черномырдин что бы мы не делали всегда получается КПСС. Вот и тут хотели провести ифтар , совместить с показом мусульманской моды, пригласили ведущего , певицу которую очень любят у нас . Но захотелось так же пригласить вип персон . Еще и сэкономить на организаторских расходах . Все зихеры можно же оправдать тем , что мероприятие бесплатное, за счет спонсоров . Что ж пусть эта ситуация будет хорошим жизненным опытом для организаторов . В следующий раз учтут все моменты . Как говорится благими намерениями выстлана дорога в ад .
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