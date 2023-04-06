ВСУ бегут из Артемовска, дроны у окон Треповой, диверсия на Западно-Сибирской ЖД / Реальное время
Коротко о главных новостях военной спецоперации: боевики вооруженных сил Украины массово покидают Артемовск из-за угрозы полного окружения города. Стоит отметить, что ВСУ уже прощупывают линию фронта и готовят контрнаступление — пока только в Запорожской области. В России же продолжаются бурные обсуждения вокруг ареста Дарьи Треповой, которая передала погибшему военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Так, стало известно о том, что в ее московской квартире соседи неоднократно замечали прилетающие к ней дроны, которые зависали напротив окон квартиры. Напомним, Трепову этапировали в Москву, над ней начался судебный процесс. А в Кемеровской области задержали 16-летнего подростка, пытавшегося устроить диверсию на Западно-Сибирской железной дороге. Юноша по заданию неустановленного лица за деньги поджег релейный шкаф на станции Ишаново, молодого человека удалось задержать, вину он признал. Говоря о международной панораме, в МИДе КНР заявили, что США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление. Эти и другие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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