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ВСУ бегут из Артемовска, дроны у окон Треповой, диверсия на Западно-Сибирской ЖД / Реальное время

18:30, 06.04.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
ВСУ бегут из Артемовска, дроны у окон Треповой, диверсия на Западно-Сибирской ЖД / Реальное время

Коротко о главных новостях военной спецоперации: боевики вооруженных сил Украины массово покидают Артемовск из-за угрозы полного окружения города. Стоит отметить, что ВСУ уже прощупывают линию фронта и готовят контрнаступление — пока только в Запорожской области. В России же продолжаются бурные обсуждения вокруг ареста Дарьи Треповой, которая передала погибшему военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Так, стало известно о том, что в ее московской квартире соседи неоднократно замечали прилетающие к ней дроны, которые зависали напротив окон квартиры. Напомним, Трепову этапировали в Москву, над ней начался судебный процесс. А в Кемеровской области задержали 16-летнего подростка, пытавшегося устроить диверсию на Западно-Сибирской железной дороге. Юноша по заданию неустановленного лица за деньги поджег релейный шкаф на станции Ишаново, молодого человека удалось задержать, вину он признал. Говоря о международной панораме, в МИДе КНР заявили, что США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление. Эти и другие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».

"Реальное время"
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Перестала следить за новостями об сво полгода назад, так как перестала что либо понимать
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    Анонимно 06 апр
    Поэтому мы и стараемся объяснять происходящее на линии соприкосновения
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Новости общества

22:54 МСК Все новости
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