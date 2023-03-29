«Мы задаем много вопросов для усыпления бдительности и повышения доверия»

Что делать, чтобы не звонили из вебкам-студий?

Если вы молодая девушка и хотя бы раз в своей жизни искали работу, то наверняка встречались с ситуацией, когда вам назначают собеседование, но это совсем не то, что вы ожидали: вам предлагают работу вебкам-моделью. Как сразу распознать подобные фейки? Давайте разбираться.

Фейково и дорого



На сайтах можно найти огромное количество объявлений на набор фотомоделей, администраторов, контент-менеджеров, SMM-менеджеров. Так называемые «фейковые» вакансии полностью повторяют настоящие, но с одним существенным отличием — сильно завышенная заработная плата, 60—80 тысяч рублей в месяц.

— Мы находим популярные вакансии, на которые потенциально могут отозваться девушки, немного меняем описание и размещаем их на всех сайтах по подбору персонала для максимального охвата, — говорит сотрудник вебкам-студии Михаил (имя изменено). Ищут обычно девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

— Больше на данном этапе требований нет, но мы задаем много вопросов для усыпления бдительности и повышения доверия. В день может проводиться до 15 собеседований, — продолжает Михаил. — Парней не берем, они очень мало зарабатывают. Также мы закупаем базы данных мобильных номеров по 3000—5000 штук, которые когда-либо были размещены на сайтах по поиску работы.



Аделине позвонили среди белого дня, хотя, по ее словам, она не искала работу, и предложили работу контент-менеджера:

— Мне сказали, что я должна буду создавать контент на большом количестве аккаунтов в социальных сетях, писать про гороскопы, спорт и любые интересующие темы. Затем эти аккаунты должны были продавать. Заработную плату в первый месяц мне обещали 40 000 рублей, а затем после обучения около 70 000 рублей. Я пришла на собеседование, где мне в лоб сказали о том, что это вебкам-студия.

Также работниц ищут на сервисах для знакомств, представляясь парнем, который ищет отношений, втираются в доверие, а потом предлагают подработку.

Фото piqsels.com

Доход пополам

— Слышала от подруг, но никогда не вдавалась в подробности, — говорит Лариса, которая пришла в вебкамщицы со своим знакомым. — А потом мой друг искал работу и наткнулся на объявление, сходил на собеседование и потом предложил вместе поработать — я модель, а он мой оператор.



Операторы — это люди, которые общаются со зрителями от имени модели во время прямого эфира с целью максимального извлечения прибыли.

— Прямая трансляция одновременно запускается на нескольких сайтах — от трех до шести, для того чтобы зрителей было как можно больше, — говорит бывший оператор Владимир (имя изменено). — В то время, когда модель делает определенные действия на камеру, оператор общается со зрителями и выявляет их потребности. Заработок делится пополам.



— Это далеко не легкий способ заработка, это не работа по найму, это бизнес, собственный бренд и образ жизни, — говорит одна из работниц. — Даже после очередной смены вы продолжаете общаться со зрителями (если, конечно, вы не наняли для этого менеджера), вести социальные сети и профили на вебкам-площадках. Чтобы раскрутиться в этой области, нужно потратить более полугода непрерывной работы, а до этого момента вы почти не будете зарабатывать. Все это умножается на особые требования и стандарты фигуры, поведения, постановки голоса, умения красиво преподносить себя на камеру.

Итак, как можно распознать вакансию вебкам-агенств? Заработная плата для самых обычных профессий сильно завышена, а обязанностей сильно меньше. Работа кажется простой и творческой, но некоторые требования все-таки есть, однако они чисто номинальные, которым, скорее всего, вы будете соответствовать. Вам будут звонить, хотя вы давно уже не ищете работу, но когда-то размещали резюме на сайтах. В-третьих, после нескольких вопросов вас сразу же позовут на собеседование, а потом будут напоминать о нем сообщениями в мессенджерах.

Фото: Динар Фатыхов

Что об этом говорит закон

Если оставить в сторону вопросы морали, в этой сфере конкуренция очень высокая. Для извлечения хоть какого-то заработка нужно приложить немало усилий и потратить несколько месяцев. К этому прибавляются требования к внешности. Добавим серьезные риски, что записи ваших стримов попадут в Сеть. Деятельность вебкам-модели проходит по статье 242 УК РФ — «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». В частности, по части первой данной статьи, по которой наказание варьируется от штрафа в сто тысяч рублей до лишения свободы до двух лет.

К тому же нет никакой гарантии, что по другую сторону экрана не сидит несовершеннолетний. Тогда данная деятельность будет проходить по второй части данной статьи, максимальное наказание по которой достигает пяти лет лишения свободы. Если при этом общаться с человеком одного пола, то можно попасть под статьи 6.21, 6.21.1 и 6.21.2 КоАП РФ — «ЛГБТ пропаганда среди взрослых в интернете или СМИ», где сумма максимального штрафа составляет двести тысяч рублей.

Фото: Динар Фатыхов

Даже если опустить все вышеперечисленные моменты, не нужно забывать об отношении людей к профессии вебкам-модели. По большей части российское общество относится к этой области как к проституции, поэтому данная профессия может оставить клеймо на вашем имени, которое затруднит общение с вашими родными и даже может к привести к разрыву отношений с вашим любимым человеком. Также, как говорится, «интернет помнит все», и фото- и видеоматериалы с вашим участием могут спокойно распространяться в глобальной паутине, что может всплыть через несколько лет и испортить вашу жизнь.

Таким образом, нужно очень критически относиться к вакансиям с сильно высокой заработной платой и к предложениям, которые поступают к вам спонтанно без вашей инициативы. По возможности не нужно указывать свой настоящий номер в резюме и осторожно общаться в приложениях для знакомств.