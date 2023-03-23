Реестр микросубъектов МСП: почему в Татарстане мельчают предприниматели?

Аналитическая служба «Реального времени» изучила состояние малого и среднего бизнеса в республике

Фото: коллаж Никиты Коновальцева

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», стартовавший в 2019 году и рассчитанный на 5 лет, привел к бурному росту микропредприятий и самозанятых. В Татарстане количество микробизнесов с 2018 года выросло почти на 10 тысяч — до 160 247. Именно они и составляют сегодня основной костяк малого и среднего предпринимательства в республике. При этом количество средних компаний за эти годы сократилось на 48, а малых — на 1 414. Снизилось и количество занятых в МСП. Какие факторы влияли на бизнес в республике и почему нацпроект не привел к росту малых и средних предприятий — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Гора родила мышь

С 2018 по 2023 год количество малых и средних предприятий в Татарстане выросло на 5,4% — с 158 006 до 166 520. Однако этот рост был обеспечен созданием микропредприятий, число которых увеличилось на 6,6% — со 150 271 до 160 247. Количество средних предприятий за эти годы сократилось на 8,9% — с 541 до 493, а количество малых предприятий упало на 19,7% — с 7 194 до 5 780.

Самый сильный спад в малом и среднем бизнесе ожидаемо пришелся на 2020 год: тогда за год количество предприятий МСП сократилось на 2,7% — с 158 048 до 153 733. В 2021—2022 годах количество организаций, согласно данным ФНС России, росло, но число именно малых предприятий продолжало стабильно сокращаться.

Изменение количества предприятий МСП в Татарстане

Среднесписочная численность работников на предприятиях МСП Татарстана с 2018 года упала на 12 586 человек — с 447 804 до 435 218. Существенное падение пришлось на 2021 год — тогда численность работающих в малом и среднем бизнесе сократилась сразу на 29 745 человек, а затем в 2022 году выросла на 23 218. Формально прошлый год продемонстрировал рост численности занятых в МСП, однако фактически показатели 2022 года даже не вернулись на уровни 2020 года.

Данные указаны на февраль каждого года

25 миллионов предпринимателей до 2024 года

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был запущен в 2019 году и должен был облегчить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Также в KPI нацпроекта было прописано увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве до 25 млн человек. По состоянию на 10 марта, согласно данным ФНС, в стране в МСП трудятся 15,2 млн, не включая индивидуальных предпринимателей, не привлекших работников.

В Татарстане, по состоянию на 10 марта, количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 168 тысяч, это на 1,6% больше итога прошлого года. «Рост деловой активности свидетельствует о благоприятных условиях для ведения бизнеса, созданных в том числе благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», — говорится на сайте республиканского Минэка.

При этом, если ФНС не учитывает в своем реестре самозанятых и ИП без работников, то Минэкономики РТ считает всех, поэтому численность занятых в МСП, по данным ведомства, уже почти достигла 800 тысяч человек. Из них 247 тысяч — это самозанятые граждане.

Заместитель премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совместном заседании оперативного штаба и коллегии Минэкономики РТ заявлял, что в планах ведомства довести количество МСП в 2023 году до 170 тысяч и увеличить число занятых в МСП до 810 тысяч человек.

Для достижения этих задач «с учетом сохраняющихся рисков», по словам министра, необходимы эффективная реализация финансовых мер поддержки, создание условий для выхода бизнеса на новые рынки сбыта, создание благоприятных условий для легкого старта и поддержки социальных и инновационных предпринимателей, а также развитие института самозанятых и муниципальных промышленных парков.

Обанкротились и начали с чистого листа

Основная причина снижения доли малых предприятий — в опережающем росте оборота крупного бизнеса, что связано с повышением цен на сырьевые товары в 2022 году, считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»:

«Малый бизнес зависит прежде всего от того, насколько платежеспособно население: его доходы практически не увеличились, тогда как сырье подорожало, рентабельность МСП снижается, из-за чего в будущем его доля может продолжить размываться, — считает Кабаков. — Доля малого бизнеса могла снизиться еще и потому, что высокий уровень активности демонстрируют индивидуальные предприниматели и самозанятые — происходит миграция бизнеса в ниши с меньшей налоговой нагрузкой».

При этом количество субъектов МСП менее значимо для экономики, чем число работников. Именно работники создают добавленную стоимость предприятия, подчеркивает экономист, к.э.н., глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

«В Татарстане среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса, по данным Росстата, в январе — сентябре 2022 года составила 354,2 тысячи человек, в 2016 году было 387,1 тысячи, то есть численность работающих сократилась на 8,6%. В ПФО за указанный период сокращение составило 15,4%, в России — 5,7%, — приводит свои данные Рустем Шайахметов. — В Татарстане сокращение численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса идет более быстрыми темпами, чем в среднем по России».

Численность работающих в Татарстане на 1 января 2023 года составила 1,99 млн человек, таким образом, доля работников, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, занимает около 22% (если опираться на данные ФНС России о численности работников в количестве 435 218 человек). Это свидетельствует о низком влиянии МСП на экономику республики. В мире в зависимости от структуры экономики этот показатель составляет 30—50%, говорит Шайахметов.



«Увеличение количества микроорганизаций и индивидуальных предпринимателей и уменьшение предприятий малого и среднего бизнеса, скорее всего, связано с закрытием старых предприятий и открытием новых бизнес-структур, в которых, как правило, на начальном этапе работают не более 15 человек, и обороты у них также невелики. Во многом происходит переформатирование бизнеса из-за кризисных явлений, когда проще обанкротить старый бизнес и начать все с чистого листа», — предполагает Шайахметов.

«Властям необходимо формировать условия для повышения доходности бизнеса, а не пытаться за счет налогоплательщиков вводить какие-то льготы и преференции, — считает Шайахметов. — Всем бизнес-структурам не поможешь, они сами должны решать свои проблемы. Необходимо устранять административные барьеры, формировать инновационные кластеры, повышать внутренний спрос, в первую очередь за счет населения. К сожалению, этим власть не занимается должным образом».



«Бизнес был вынужден пересобраться»

«Увеличение субъектов МСП произошло за счет того, что в 2019 году в четырех регионах РФ был введен экспериментальный режим по тестированию налога на профессиональный доход. В 2020 году он был введен по всей России. Эту форму ведения деятельности приняли многие предприниматели, поэтому в самозанятые перетекло большое количество бывших сотрудников, появились и новые предприниматели, которые раньше были на сером рынке, — считает Михаил Кузнецов, депутат Казгордумы, уполномоченный по развитию предпринимательства в Казани, производитель одежды Tolstoywear. — Это организаторы мероприятий, фотографы, специалисты по маникюру, дизайнеры, репетиторы. Эти люди перешли в белый рынок. Самозанятые граждане дали большой рост. Увеличение количества МСП произошло в основном за счет них».

«Все валютные скачки, ковидные органичения и СВО привели к тому, что бизнес тоже вынужден был, так скажем, пересобраться, — говорит он. — Мы видим такие вещи, когда маленький бизнес уходит в микробизнес, средний бизнес разделяется и уходит в малый. Количество предпринимателей увеличивается за счет того, что средний бизнес становится мелким. Это не повестка Татарстана. В соседней Удмуртии специальный налоговый режим в 1 процент тоже обеспечил резкий скачок субъектов МСП».

Нацпроект, по его словам, и не подразумевает открытия заводов и огромных фабрик: «Малый бизнес начинается с малого, мы открываем небольшие производства, небольшие магазины, занимаемся продажей услуг, — объясняет он. — Средний и крупный бизнес нуждается в капитале. Это возникает чуть позже. Нацпроект нацелен на увеличение количества именно микропредприятий и малых предприятий, в том числе самозанятых».



От этапа создания любых бизнесов надо перейти к выращиванию

«В бизнесе есть поговорка: «Что измеряешь — то и растет». Вот поставил ты цель «увеличить выручку», начал ее считать детально, обращать на нее все внимание — вот она и будет расти. Поставил цель «увеличить прибыль» — все по-другому может сложиться. Тут примерно то же самое, — рассуждает предприниматель, генеральный директор контент-бюро «Хорошая история», владелец телеграм-канала «Удащливый бизнес» Руслан Серазетдинов. — Поставили цель по микро — растут малыши. Поставили бы цель «рост капитализации компаний Татарстана» или «рост прибыли татарстанских предприятий» — совершенно другие бы решения были, действия и результаты. В этом как раз может содержаться искажение».

«Неверно поставленные цели могут создавать иллюзию того, что ситуация улучшается. Вроде, число МСП растет — значит, цель выполняется. А вот как она, эта цель, встраивается в стратегию, в большое видение развития республики?"

«Так что, возможно, от этапа «создания любых бизнесов», который мы сейчас наблюдаем в РТ, пора бы задуматься о переходе к «выращиванию», — предлагает Серазетдинов. — А это обучение, программы повышения квалификации предпринимателей, стипендии и гранты на условные MBA. Чтобы условный продавец татарского чая на маркетплейсе научился бизнесу не «на практике», а системно. Там, глядишь, из этих малышей и середняки прорастут».



Есть условия для старта, но нет для развития

«Сокращение числа малых и средних предприятий при увеличении микропредприятий может быть связано с увеличением налоговой нагрузки, снижением рентабельности и тем, что ряд направлений бизнеса умирает, — говорит депутат Государственного совета РТ шестого созыва, председатель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в РТ, директор ООО ИВЦ «Анатомика» Альмир Михеев. — Одним из ярких примеров является переход покупателей в онлайн, покупательский образ поведения меняется, офлайновые магазины и фирмы умирают».

Рост микропредприятий может быть связан и с ростом продаж на маркетплейсах — для размещения товара на площадке микропредприятия вполне достаточно. Но микропредприятия больше всех зависят от покупательной способности населения, а прогноз тут вряд ли можно назвать позитивным, добавляет он.

«В целом, рост числа микропредприятий — это, конечно, хороший признак, это значит, что у предприимчивых людей есть условия для старта бизнеса. Однако нет условий для его развития. Тот факт, что мы не видим динамики превращения микропредприятий в малый, а затем и в средний бизнес, в очередной раз свидетельствует о том, что у нас не развита инфраструктура такого перехода, у микропредприятий нет доступа к дешевым деньгам — в принципе, эта проблема характерна для всего МСП».