«Даже будучи в плену, я представлял, как я сажусь за стол со своими детьми»

В Казани в честь 8 Марта прошла встреча с матерями и женами медиков, служащих в зоне СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В настоящее время в зоне СВО находится 35 медиков из Татарстана. Среди них — 8 врачей, 24 человека среднего медицинского персонала. Встреча с их женами и матерями прошла в Казани. На мероприятии присутствовали депутат Госдумы России Айрат Фаррахов, министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин и заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. 43 женщинам, родственницам мобилизованных, вручили цветы и подарки в честь наступающего праздника. Подробнее о встрече — в репортаже «Реального времени».

«Ждите нас, и мы вернемся!»

В честь Международного женского дня в Казани состоялась встреча с родственницами мобилизованных медиков — обсуждалась помощь семьям служащих в зоне СВО.

— Адресная помощь для жен мобилизованных из числа медиков не отличается в формате взаимодействия от адресной помощи всем военнослужащим, которые сегодня находятся в зоне СВО. Понятно, что поступают запросы очень разного уровня. Они касаются выплат, состояния здоровья, они касаются вопросов поддержки семьи, если необходимо организовать помощь, связанную с детьми, — отметила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Она напомнила о действующих горячих линиях для поддержки семей мобилизованных и штабе «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!». Так, например, после обращений по горячим номерам администрация республики убрала снег с крыши частного дома родителей мобилизованных и устроила детей в садики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы хотели бы поздравить всех жен, сестер, матерей, бабушек наших героев, которые сегодня выполняют задачу профессиональную, медицинскую, с прекрасным наступающим праздником весны, сказать, что они родственники наших героев. Мы с ними постоянно на связи, мы сделали несколько сюрпризов. <...> При этом они еще не знают этого. Мы с ними постоянно в контакте. Мы договорились вместе с Минздравом собирать все просьбы, касающиеся семьи, бытовых условий, — поздравил женщин с наступающим праздником Айрат Фаррахов.

В качестве «сюрприза» с линии фронта привезли видеопоздравление одного из мобилизованных медиков. Член бригады по трансплантации сердца, лейтенант Вадим Горбунов обратился к присутствующим с вдохновенной речью:

— Как бы ни было вам тяжело, помните: все плохое рано или поздно заканчивается. Мы вернемся домой и заживем старой, размеренной, счастливой жизнью. Пожелать мне хочется следующее: главное — здоровья и терпения, улыбок, счастья и сильного настроения. Все будет хорошо! Ждите нас, и мы вернемся!

В зале оказалась мать лейтенанта, которая не смогла сдержать слез при виде сына.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Спасибо большое за такой сюрприз, для меня это было совершенно неожиданно, я так растрогалась. Услышала и увидела своего сына, которого уже 4 месяца не видела. Хочу сказать, что там на фронте наши сыновья защищают самое дорогое, что у них есть, — свои семьи, своих детей, своих родителей и свою родину. Мы здесь поддерживаем их и помогаем своей материнской молитвой, — поделилась Ирина Горбунова своими эмоциями.

«Мечтами, мыслями я был здесь»

Уехал на фронт добровольцем, попал в плен, освободился и приехал на встречу с матерями мобилизованных медиков военный врач, уроженец Мензелинска Фанис Марданов. В сентябре он уехал на Украину, в октябре попал в плен и вернулся в Татарстан уже в ноябре.



Марданов попал в плен под Лиманом, когда оказывал медицинскую помощь своим сослуживцам. Благодаря действиям администрации республики освободиться ему удалось меньше чем через месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Даже будучи в плену, я представлял, как я сажусь за стол, кушаю со своими детьми, завтракаю, обедаю, ужинаю, выхожу на прогулку. Мечтами, мыслями я был здесь. Понятно, что есть реальность, есть разное отношение, но это все временные трудности, — ответил он на вопрос журналистов о том, что давало ему сил на фронте.

По словам военного врача, семьям ушедших на фронт граждан стоит думать о долгожданной встрече со своими мужьями, отцами и сыновьями. Так у мобилизованных появится стимул бороться дальше и вернуться.

— Иногда даже можно мужьям сказать, что планируете сделать ремонт, построить дом, купить машину. Все это настолько стимулирует, подстегивает. Даже будучи в плену, я говорил: «Покупайте, девушки, платья, встречайте своих мужей. В каком платье будете встречать мужа? Это же очень важный момент. Вы же не будете в халате встречать». Ну то есть нужно думать о реальной жизни, а все остальное — это на войне, как на войне, — объяснил он.



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